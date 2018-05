Abandonată la naştere, o adolescentă îşi caută mama. „Am nevoie de familia mea“

Geta Lingurar, o tânără de 18 de ani care şi-a petrecut viaţa în asistenţă maternală şi la Centrul Multifuncţional din Cehu Silvaniei, îşi caută mama biologică. În speranţa că o va întâlni pe cea care a abandonat-o la scurt timp după ce i-a dat viaţă, Geta a făcut un apel pe Facebook. Tânăra a luat legătura cu cei care administrează pagina "The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României", care se vrea o punte de legătură între copiii abandonaţi, adoptaţi sau nu, şi părinţii lor naturali.

"Eu sunt Lingurar Geta, am 18 ani, născută pe data de 16 Februarie 2000 în oraşul Oradea, judeţul Bihor. Am fost abandonată la naştere şi de atunci am stat în asistenţă maternală în patru diferite familii. La vârsta de 15 ani, când am terminat clasa a-VIII-a , a fost obligatoriu să aparţin de Centrul Multifuncţional Cehu-Silvaniei. Aici am locuit pe întreaga perioadă a liceului, iar după ce am împlinit vârsta de 18 ani, să hotărât să ies. Nu am fost adoptată ca majoritatea persoanelor care apelează aici pe această pagină, dar vreau aşa de mult să ştiu cine este mama mea biologică. Tot ce ştiu este că numele ei la naşterea mea era Lingurar Angela, probabil din Oradea, judeţul Bihor. Fac apel tuturor persoanelor care vede acest anunţ, vă rog mult să distribuiţi postarea mea, şi poate cineva care îmi cunoaşte mama, sau chiar mama mea, mă va contacta aici. Doresc aşa de mult să aflu cine este, cum este şi dacă doreşte să facă parte din viaţa mea...", a scris Geta în mesajul postat pe pagina amintită.

Adolescenta mărturiseşte ca a pornit această căutare pentru că vrea să aibă sentimentul apartenenţei la o familie: "Am nevoie de familia mea. E greu când vezi oameni în jurul tău, de vârsta ta, care se laudă ca merg cu părinţii nu ştiu unde sau că le-a luat mama aia şi aia; e greu. Nu am avut parte de o familie să mă adopte".

