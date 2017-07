Înşelăciune cu scutece pe Facebook. Şase mame din Zalău, ţepuite cu peste 14.000 de lei

Şase zălăuance care au fost înşelate cu mii de lei după ce au făcut comandă de scutece la "super-ofertă" au făcut plângeri la Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipale Zalău, reclamând un prejudiciu total de 14.283 de lei, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj. Sursa citată arată că cinci dintre ele au făcut o plângere comună, în care semnalează faptul că în perioada ianuarie-mai 2017, au realizat mai multe tranzancţii bancare către contul Ecaterinei Mihaela Gurbet. Una dintre păgubite susţine că în intervalul amintit a făcut nu mai puţin de 10 astfel de plăţi, virând de fiecare dată în contul presupusului furnizor de scutece sume cuprinse între 70 şi 780 de lei. În total, femeia a plătit aproape 5.000 de lei. O altă reclamantă a declarat în faţa oamenilor legii că a făcut şapte tranzacţii în valoare de peste 3.800 de lei.

Toate au rămas, însă, cu buzele umflate, pentru ca baxurile de scutece comandate nu au ajuns niciodata la destinaţie. Pagubitele arată cu degetul înspre o femeie din judeţul Gorj, Ecaterina Mihaela Gurbet, pe numele căreia era contul în care făceau plata, şi înspre colaboratoarele ei, care ar fi pus pe picioare această afacere înşelătoare.

Femeile au ajuns să fie păcălite după ce, convinse că dau lovitura, au dat crezare unor oferte irezistibile promovate pe grupul "Mămici descurcăreţe din Sălaj" de către diverşi utilizatori care susţineau că o ajutau pe Gurbet cu preluarea comenzilor. Ofertele respective anunţau preţuri speciale pentru clientele fidele, bonusuri pentru cele care îşi convingeau prietenele să comande, cadouri surpriză şi participări la tombole, unde premiile puse la bătaie erau 1.000 de euro sau un sejur la mare.

Dosar penal pentru înşelăciune

“Convinge-ţi prietenele să cumpere scutece Pampers prin mine şi primeşti garantat super cadouri fără tragere la sorţi!”, scria pe grup utilizatorul cu contul “Dorina Stoica”, unul dintre cei care susţin că o ajutau pe Gurbet cu preluarea comenzilor.

Preţurile anunţate erau de-a dreptul ridicole în comparaţie cu cele practicate pe piaţă. Spre exemplu, pentru un bax cu 147 de scutece mărimea 4, cumpărătoarele aveau de plătit doar 40 de lei, în condiţiile în care în magazine, acesta costă de aproape patru ori mai mult. La "super-ofertă", clientele fidele puteau primi pentru 100 de lei, patru baxuri de scutece. Chiar şi aşa, femeilor nu li s-a părut nimic suspect şi chiar au fost de acord să facă plăţile în avans, având încredere în necunoscuţii din spatele conturilor de pe reţeaua de socializare.

“Nu m-am gândit că ar putea fi ceva în neregulă, câtă vreme făcusem o primă comandă, una de valoare mai mică, şi am primit produsul. Am vorbit cu câteva prietene, au confirmat şi ele primirea produselor, aşa că am prins curaj şi am făcut o nouă comandă, de această dată mai consistentă. Deşi mi s-a promis că vor primi bax-urile cu scutece în cel mult 20 de zile de la momentul plăţii, acestea nu au ajuns nici acum, la trei luni distanţă”, susţine una dintre mamele înşelate.

Reprezentanţii IPJ Sălaj ne-au transmis că oamenii legii au început urmărirea penală in rem pentru înşelăciune şi recomandă sălăjenilor să fie mult mai atenţi atunci când fac comenzi pe reţelele de socializare şi să nu efectueze plăţi decât la primirea produselor.

