Un avocat nu are voie să se mai apropie de fosta soţie şi copil. Judecătorii au emis un ordin de protecţie, după ce femeia a fost agresată şi ameninţată cu moartea

Ana Maria Horobeţ a cerut ajutorul judecătorilor, spunând că îi este frică să mai iasă din casă din cauza fostului soţ, care o urmăreşte şi o ameninţă cu moarte. Cei doi soţi au divorţat, de comun acord, în aprilie 2016. Scandalurile din timpul căsniciei nu au contenit nici după divorţ, Ana Maria Horobeţ, depunând mai multe plângeri la poliţie în care reclama faptul că este terorizată de fostul soţ. Femeia susţine că atât ea cât şi copilul care are doar doi ani şi jumătate ar fi fost agresaţi de avocatul Horobeţ, afirmând că are şi certificate medico legale, care atestă că a fost victima agresiunilor.

Ultimul scandal provocat de avocat la domiciliul fostei soţii a avut loc în urmă cu două săptămâni. Atunci, femeia l-a înregistrat video pe fostul soţ cu telefonul mobil, când acesta o ameninţa că ”o va distruge”. În înregistrare, în timpul dialogului cu fosta soţie, avocatul recunoaşte că ”îi dădea căpăceală, aşa la mişto” şi o ameninţă că ”o va mânca”.

Calvarul fostei soţii

“Nu mai stiu cui să mă adresez. Mi-a distrus maşina de două ori. Prima datã a început să mă bată în maşină. Am coborât şi am intrat în curtea unei prietene de familie. Supãrat, a lăsat frâna de mână şi maşina a pornit la vale. Am avut noroc că s-a oprit într-un stâlp şi nu a rănit pe nimeni. Mi-a bãtut copilul încă de când acesta avea patru luni. O dată l-a şi muşcat de spate. Copilul meu are obiceiul să muşte, din pãcate. Şi musca pătura. S-a enervat şi l-a muscat şi el de spate. Tot timpul mă ameninţă de am ajuns la disperare. Mi-e frică să ies în oras să-mi rezolv treburile. Sun întâi taximetristii care-l cunosc să-i întreb unde e. Mi-e teamă cã mă voi întâlni cu el pe stradă şi va face scandal. A fost şi la mine la muncã si mi-a făcut scandal şi m-a ameninţat. Nu i-a păsat că sunt camere de supreveghere şi totul este înregistrat”, a declarat Ana Maria Horobeţ jurnaliştilor de la Vremea Nouă.

După ultimul scandal provocat de fostul soţ, pe 10 noiembrie, femeia a solicitat Judecătoriei Vaslui emiterea unui ordin de protecţie împotriva soţ, ataşând solicitării şi probele care îl incrimează. Instanţa a admis solicitarea. Dacă avocatul nu va respecta obligaţiile impuse, judecătorii l-au avertizat că va ajunge după gratii.

Avocatul nu are voie să se apropie la o distanţă mai mică de 200 de metri de fosta soţie şi copil, dar şi de locul de muncă al femeii şi de grădiniţa unde îi învaţă copilul.

Restricţiile impuse

”Prezentul ordin de protecţie este executoriu, potrivit art. 29 alin. 1 din Legea nr. 217/2003. În temeiul art. 32 din Legea 217/2003 instanţa pune în vedere pârâtului Horobeţ Neculai că încălcarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti şi se pedepseşte cu închisoarea de la o lună la un an. În temeiul art. 31 din Legea nr. 217/2003 ordinul de protecţie se va comunica în maxim 5 ore de la momentul pronunţării Poliţiei mun. Vaslui care are îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Vaslui.

În paralel, Baroul Vaslui, în cadrul căruia activează avocatul Neculai Horobeţ a sesizat comisia de disciplină, urmând a fi cercetată conduita avocatului, dar şi reclamaţiile depuse împotriva acestuia de clienţi care susţin că i-au dat diverse sume de bani cu titlul de onorariu, însă nu au mai beneficiat de serviciile avocaţiale.

Avocatul Horobeţ nu a putut fi contractat pentru un punct de vedere. El nu a atacat ordinul de protecţie emis pe numele fostei soţii.