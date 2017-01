Top 10 bancuri cu unguri. Cum strigă după ajutor un maghiar aflat la un pas de înec

1. Clasa de maghiari la ora de limba română:

- Gyury, spune, te rog, o propoziţie!

- Duminică me duc la pedure.

- Gyury, dragă, nu-i bine.

- Atunce no me duc.

2. Un ungur rămâne blocat într-un lift din Cluj. Apasă butonul pentru a lua legătura cu dispecerul şi aude:

- Pentru limba română tastaţi 1. Pentru limba maghiară tastaţi 2.

Se gandeşte el un pic, apasă 2 şi aude:

- Ce-i, ungure, te-ai blocat in lift, ai?

3. Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei fântâni. Un om se duce la fântana cu intenţia de a bea apă.

- Nu bea, omule, e otravită!

- Nem tudom.

- Apoi bea, dar încet, că-i rece.

4. Un tip intră într-un magazin:

- Aş dori şi eu un gulaş.

Vânzătorul:

- Sunteţi ungur?

Tipul se enervează:

- Şi dacă ceream strudel mă întrebai dacă sunt neamţ, dacă ceream mâncare chinezească mă întrebai dacă sunt chinez?

- Aaaa, nu...

- Şi atunci de ce mă întrebi dacă-s ungur, pentru că am cerut gulaş?

- Nu... Pentru ca aici e magazin de electronice, de-aia...

5. La aniversarea a 20 de ani de căsătorie, un ungur cheamă la el o familie de prieteni români. La începutul mesei, gazda ţine un toast, încercând să vorbească româneşte cât mai corect:

- Aş vre se molţomesc lui Dumnezeu pentru cei doizeci ani petrecoţi alături de soţia me...

- Alături de soţia mea, îl corectează prietenul român.

- Alături de soţia te numai de 4 ani.

6. Ajung doi unguri în Bucureşti. Fără nici un ban, foame mare, ce se gândeşte unul:

- Hai să ne despărţim şi să cerşim, iar la sfârşitul zilei ne întâlnim să vedem cât a strâns fiecare... Zis şi facut! Se despart ei, pleacă fiecare unde crede de cuviinţă şi, pe înserat, se întalnesc după cum au stabilit.

- Tu cât ai strâns?

- 10 lei...

- Şi cum ai facut?

- Am fost într-un parc şi am scris pe un carton: «Nu am serviciu, am 3 copii de crescut, vă rog să mă ajutaţi!». Dar tu cât ai strâns?

- 7.658 de lei.

- Iooy!!! Dar cum ai făcut?

- Am scris pe un carton: «Îmi lipseşte 1 leu să mă întorc în Ungaria».

7. Un ungur agaţă o prostituată în Gara de Nord şi o duce la el acasă. O dezbracă şi vede că era epilată peste tot.

- Unde e peru’? întreaba mirat ungurul.

- Hai sictir; la 50 de lei ora vrei să te învăţ şi geografie?!

8. Doi unguri merg la un restaurant românesc.

- Două ouă mouă, zice primul.

- Ve rog să scuzaţi prietenul meu, zice al doilea. Nu prea bine vorbeşte româneşte. Doi oi moi, ve rog!

9. În staţiunea Mamaia, un ungur înecându-se în mare a uitat cum se spune în română cuvântul "ajutor" şi strigă: «- Me scald ultima date! Me scald ultima date!!».

10. Legenda spune că primul om care a apărut în Transilvania a fost un ungur.

Şi că, după ce a descălecat de pe cal să bea apa, când s-a întors nu a mai găsit calul, ci numai un bileţel, pe care scria:

"Mulţam' fain" !