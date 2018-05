Suspectul unui furt a dat în judecată poliţistul care l-a prins în flagrant şi solicită daune morale pe motiv că agentul s-a fotografiat cu el

Un tânăr de 24 de ani, din Vaslui, cercetat penal într-un dosar de furt, după ce a fost prins în flagrant, a dat în judecată atât poliţistul care l-a surprins, agentul Alexandru Mălăncuş, cât şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui. Dosarul a fost înregistrat pe 7 mai pe rolul Judecătoriei Vaslui.

Iulian Morariu solicită daune morale pe motiv că i-ar fi fost prejudiciată imaginea după ce în spaţiul public a apărut o fotografie la scurt timp după comiterea faptei. Fotografia, care în opinia suspectului l-ar fi umilit public, îl înfăţişa alături de poliţist la scurt timp după ce a fost imobilizat.

Iulian Morariu provine dintr-o familie înstărită din Vaslui, fiind fiul unui om de afaceri care deţine o firmă de construcţii şi nepotul patronului unui restaurant parcul Copou. El este acuzat că în seara de 17 aprilie, alături de un alt tânăr, ar fi sustras câteva pachete de ţigări dintr-un magazin de pe strada Donici din Vaslui.

Poliţistul Alexandru Mălăncuş se îndrepta spre casă în momentul în care a auzit vânzătoarea ţipând.

”Am văzut ieşind din magazin, în fugă, doi bărbati şi, din urma lor, o femeie ţipând după ajutor. Au luat-o la fugă printre blocuri. Am fugit după ei dar, după aproximativ 200 de metri s-au despărţit şi fiecare a continuat să alerge în altă directie. Am fost nevoit să alerg doar după unul dintre ei şi, după aproximativ 500 de metri am reuşit să-l prind în spatele blocului nr.1. L-am pus la pământ dar nu aveam cătusele la mine. Se zbătea să scape astfel că am fost nevoit să-l imobilizez la pământ şi să-i leg mâinile la spate cu cureaua de la pantaloni. L-am dus apoi la sediul IPJ Vaslui şi de acolo a fost preluat de o patrulă din cadrul Politiei muncipale. L-am dus înapoi la magazin. Vânzătoarea a început să plângã de bucurie când a văzut că hoţul a fost prins şi si-a recuperat marfa furată. Curios este că a declarat că a recurs la furt de foame dar, a furat ţigări”, a declarat, Alexandru Mălăncuş pentru Vremea Nouă.

În aceeaşi seară în spaţiul public a apărut o fotografie care îl înfăţişa pe agentul Mălăncuş alături de suspect. Imaginea (foto jos) pare a fi surprinsă pe holurile Poliţiei municipale Vaslui.

Sursă foto: vrn.ro

Pe lângă demersul juridic făcut de suspectul care s-a considerat umilit, comanda Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui s-a autosesizat şi a declanşat verificări pentru a stabili în ce împrejurări a fost realizată fotografia, fiind sesizaţi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, care fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă.

Poliţistul Alexandru Mălăncuş este cunoscut opiniei publice, după ce în timpul unei misiuni pe litoralul bulgăresc a salvat de la moarte copilul unor turişti ruşi, după ce băiatul în vârstă de 11 ani s-a înecat cu un sâmbure de caisă.