Poliţişti batjocoriţi şi agresaţi de infractori: „Du-te în p..a mea, că eu te plătesc pe tine“, „O să-ţi dau două-n bot şi-o să te vizitez la noapte“

Limitele de pedeapsă mici (diminuate după intrarea în vigoare a Codului Penal din 2014), atitudinea cooperantă a agresorilor, lipsa antecedentelor sunt invocate cel mai frecvent în stabilirea cuantumului pedepselor în cazul inculpaţilor care ultragiază ”oamenii legii”.

”Adevărul” vă prezintă astăzi cele mai recente condamnări în dosare de ultraj pronunţate de instanţe din judeţul Vaslui. În toate cazurile, autorii care au atacat poliţiştii, agresându-i în timpul misiunilor sau chiar în sediile posturilor de poliţie, au scăpat de închisoare.

Cazul Pogoneşti: Şef de post şi soţia atacaţi la locuinţa de serviciu: ”O să ardeţi ca şobolanii”

Şeful Postului de Poliţie Pogoneşti, din judeţul Vaslui, Bogdan Balan, şi soţia acestuia au fost victimele unui scandalagiu din localitate, Vasile Andrei. Agresorul locuieşte în imediata apropiere a sediului Poliţiei şi este cunoscut cu antecedente penale pentru infracţiuni de lovire. A mai fost condamnat de trei ori de Judecătoria Bârlad, însă, de fiecare dată, doar cu amenzi penale.

În luna februarie, anul curent, soţia lui Vasile Andrei a mers la poliţie pentru a-şi reclama soţul agresiv. Femeia a declarat şefului de post că a fost bătută de soţul său cu pumnii şi picioarele, precum şi cu un levier, a fost legată de un copac, existând şi alte situaţii în care a fost victima violenţelor în familie, fiind transportată cu salvarea la spital . Aceasta a solicitat internarea sa într-un centru de protecţie , fiindu-i teamă pentru viaţa sa şi a copiilor.Bănuind că şeful de post îi va interna familia, Vasile Andrei a început să-i adreseze şefului de post cuvinte jignitoare, spunându-i că este “un prost, că întreţine relaţii intime cu soţia sa şi că va avea el grjă de dânsul”.

Cunoscându-l ca o persoană violentă, cu care cu ani în urmă a mai avut un conflict, în urma căruia agentul de poliţie a fost nevoit să facă uz de armă, poliţistul a telefonat soţiei, cerându-i să nu iasă din locuinţă, să asigure uşa şi să-l sune în situaţia în care îl vede în apropierea locuinţei pe agresor.

Între timp ce femeia şi copiii agresorului au fost conduşi la un centru al Protecţiei Copilului, bărbatul a continuat atacul verbal la adresa soţiei şefului de post.

Soţia poliţistului, ameninţată cu decapitarea

”Inculpatul i-a spus să nu cumva să aibă curajul să iasă din curte cu copilul pentru că în noaptea respectivă o va decapita.Totodată gesticula, având într-o mână o secure , iar în cealaltă un bidon din plastic, ceea ce i-a creat persoanei vătămate convingerea că este benzină şi a afirmat că le va da foc la noapte si vor arde ca şobolanii. Gândindu-se că inculpatul va pune în practică ameninţările, persoana vătămată a fost cuprinsă de teamă, motiv pentru care a fugit în locuinţă şi a încuiat uşa şi a telefonat soţului său cerându-i să vină acasă cât mai repede”, hotărâre Judecătoria Bârlad.

De teamă, şeful de post şi-a anunţat superiorii de la Secţia 3 Rurală Bârlad, care au decis trimiterea în zonă a unui poliţist dintr-o comună învecinată pentru a patrula în apropierea Postului de Poliţie Pogoneşti. Agresorul nu a fost intimidat şi a mers la poliţistul nou venit spunându-i şi acestuia că va da fost postului de poliţie dacă nu îi va fi adusă familia înapoi.

Nemulţumit că poliţiştii nu îi aduc înapoi soţia, bărbatul a mers la Primărie unde a solicitat primarului să-l cheme la raport pe şeful de post şi să-i ceară să-i readucă acasă familia, în caz contrar ”caz contrar ” o să-i dea două în bot si o să-l viziteze la noapte”.

Cum se contrazice un judecător la stabilirea pedepsei

Acuzat de ultraj şi tulburarea liniştii şi ordinii publice, agresorul a fost cercetat şi judecat sub control judiciar, la final fiind condamnat 1 an şi 4 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere.

”Fapta de ultraj săvârşită asupra unei persoane care reprezintă autoritatea statului în comunitatea respectivă este deosebit de gravă. De reţinut că inculpatul nu manifestă respect nici faţă de alte autorităţi ale comunei , în cazul de faţă fiind Primarul. Toate aceste aspecte duc la concluzia că sancţiunea care trebuie aplicată inculpatului trebuie să fie una severă. Instanţa apreciază că pedeapsa care i se va aplica inculpatului trebuie să fie de această dată cea a închisorii”, menţionează magistraţii judecătoriei Bârlad în motivarea hotărârii.

După doar câte rânduri de redactare a motivării, magistratul se răzgândeşte şi apreciază că agresorul poate fi condamnat şi fără executarea pedepsei: ”Raportat persoanei inculpatului, conduitei avută anterior săvârşirii infracţiunii, regretului manifestat în faţa instanţei pentru faptele săvârşite, precum şi posibilităţilor sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, , însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată”.

Cazul Voineşti: Poliţişti atacaţi în sediul Poliţiei

Un alt caz de ultraj s-a înregistrat în localitatea vasluiană Voineşti. Aici, doi poliţişti tineri au fost atacaţi de un scandalagiu în locuinţele de serviciu care le deţineau în sediul postului de poliţie din localitate. Şi în cazul de faţă, ultrajul s-a produs după ce poliţiştii au încercat să aplaneze un conflict în familie. Pentru că poliţistul ”a îndrăznit” să-i ceară să nu mai provoace scandal în familie, agresorul s-a înfuriat.

”Reacţia lucrătorului de poliţie l-a iritat pe inculpatul Petreanu Nelu, care devenind nervos a inceput sa profereze injurii si ameninţări la adresa acestuia, jignindu-l în diverse moduri şi întrebându-l cine este el să-i ceară explicaţii pentru ceea ce face în curtea sa, că lui nu are nimeni ce să-i facă, spunându-i totodată ca „este un c..t cu ochi”, de unde au venit, că sunt nişte copii şi ameninţându-l totodată că va veni la dânsul să-l aranjeze, ca o să-l omoare şi în acest fel o să apară la televizor”, se arată în rechizitoriul procurorilor care au instrumentat cazul.

Fiind îmbrăcat civil, poliţistul a intrat în sediul poliţiei, unde avea şi locuinţa de serviciu, pentru a îmbrăca uniforma. Acolo l-a întâmpinat colegul său căruia i-a povestit de cele întâmplate. În timp ce agenţii de poliţie se echipau, agresorul a dat buzna în sediul Poliţiei, a urcat la etaj unde se aflau locuinţele de serviciu şi a început să adreseze injurii si ameninţări cu moartea şi că o să ajungă să fie văzuţi la televizor.

”Deşi panicaţi de comportamentul violent al inculpatului, agenţii de poliţie au profitat de situaţia ivita şi părăsind postul de poliţie, au mers la autoturismul de serviciu şi urcându-se în acesta, au plecat către Postul de Politie Puieşti, pentru a sesiza cele întâmplate în incinta postului de poliţie”

Acuzat de ultraj şi violare de domiciliu, agresorul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv timp de trei luni. La finalul procesului a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, judecătorii apreciind că ”există premize individuale şi potenţial de îndreptare”.

Cazul Huşi: poliţist luat pe capotă de un şofer nervos

Un alt caz de ultraj s-a întâmplat în această vară la Huşi, victimă fiind un poliţist din cadrul Biroului Rutier, care încerca să oprească un conducător auto surprins după ce îşi parcase maşina într-o intersecţie.

”Conducătorul autoturismului a dat geamul jos, după care agentul i-a explicat motivul pentru care l-a oprit, dar inculpatul Talmaciu Gabriel a refuzat să prezinte documentele cerute pentru control, spunându-i următoarele: „ Du-te în p**a mea că eu te plătesc pe tine”. După ce a spus acestea, a introdus schimbătorul în marşarier şi a început să meargă înapoi, poziţionând maşina pe sensul de mers”, se menţionează în hotărârea instanţei. Ignorându-l pe poliţistul care s-a poziţionat în faţa maşinii, conducătorul auto şi-a continuat deplasarea împingându-l pe poliţist cu autoturismul.

În timpul cercetărilor, şoferul a invocat că a fost provocat de poliţist care l-ar fi făcut ”tâmpit”. Fiind fără antecedente penale, în cazul de faţă magistraţii Judecătoriei Huşi au dispus condamnarea inculpatului la plata unei amenzi în cuantum de 15.000 de lei, reprezentând echivalentul a 300 de zile - amendă, cuantumul corespunzător unei zile - amendă fiind de 50 de lei.