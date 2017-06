Pedeapsa revoltătoare primită de un tânăr care a supus o femeie de 67 ani la o adevărată orgie sexuală. Agresorul, judecat în libertate

Agresorul, Marian Mihai, a fost condamnat de magistraţii Judecătoriei Bârlad la 3 ani şi 2 luni închisoare, în regim de detenţie, fiind găsit vinovat de săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu.

Sentinţa pronunţată de Judecătoria Bârlad nu este definitivă, dar menţine trendul pedepselor blânde practicat de această instanţă. În ciuda faptului că Vasluiul se menţine în topul judeţelor care înregistrează cele mai ridicate cote ale infracţionalităţii sexuale, practica Judecătoriei Bârlad este să aplice pedepse îndreptate spre minimum prevăzut de legea penală pentru astfel de fapte, iar în multe dintre dosarele de viol autorii sunt cercetaţi şi judecaţi în stare de libertate.

Este şi cazul tânărului de 24 de ani, din comuna Şuletea, care în februarie 2016 a batjocorit o femeie de 67 de ani. Femeia a fost violată şi supusă la perversiuni sexuale, iar calvarul ar fi continuat dacă fiul victimei nu s-ar fi întors acasă. Violatorul a scăpat cu fuga. Deşi a fost identificat, procurororii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad au dispus cercetarea şi apoi trimiterea acestuia în judecată în stare de libertate.

Victima locuia singură în satul Dodeşti, casa acesteia fiind relativ izolată de sat. La mijlocul lunii februarie 2016 la locuinţa ei a venit fiul ei, care a locuit o perioada în comuna Falciu. Pe 23 februarie 2016, fiul a stat la locuinţa mamei sale până în jurul orelor 13.00, dupa care a plecat, fără a-i spune mamei unde merge. Până la lăsarea întunericului, fiul nu s-a intors acasă, fapt pentru care mama sa s-a aşezat pe pat sa se culce, deoarece locuinţa acesteia nu este conectată la reţeaua de electricitate şi nici nu are o altă sursa de lumină. Inainte de a se culca, femeia a asigurat uşa de la intrare în holul casei cu o bucata de sârmă pe interior, respectiv a blocat broasca pentru ca aceasta să nu se deschidă.

Victima legată la ochi cu un batic

”În timp ce persoana vătămata era pe punctul de a adormi, a auzit doua bufnituri în uşa de la intrare, aceasta s-a deschis şi cineva a intrat in casa. Crezând că este fiul ei, persoana vătămata a întrebat „mai D., tu eşti?”, însa nu a primit nici un raspuns. Apoi, persoana care intrase în casă, identificată ulterior ca fiind inculpatul Mihai Marian, s-a repezit la patul pe care vătămata era deja ridicată în sezut, a prins-o cu mâinile de gură, a ameninţat-o că dacă nu tace o omoară şi apoi i-a solicitat să întreţină relaţii sexuale. Deoarece persoana vătamată s-a opus, inculpatul a inceput sa tragă hainele de pe ea, dezbrăcând-o în pielea goala, timp în care o ţinea de gura şi o ameninţa. Apoi, acesta a legat-o la ochi cu un batic pentru a nu fi recunoscut, după care a întretinut relatii sexuale vaginale şi anale. In continuare persoana vatamata a fost pusa pe pat, cu fata in sus, inculpatul continuând să întreţină relaţii sexuale normale şi apoi orale. La un moment dat persoana vatamata a văzut lumina unei lanterne care venea din gradina şi, gandindu-se ca este fiul ei, a început să strige după ajutor”, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârad.

De teamă să nu fie prins, agresorul a iesit în grabă din locuinţă, însă în faţa uşii s-a întâlnit cu fiul victimei care a incercat să-l imobilizeze, ocazie cu care l-a recunoscut ca fiind Marian Mihai. Femeia i-a spus fiului sau ce s-a intamplat, iar acesta a sunat la 112, solicitând intervenţia poliţiştilor. În timpul procesului, victima a decedat.