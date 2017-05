Pedeapsa primită de „tatăl model“ care şi-a siluit fetiţa de 12 ani. Soţia, în stare de şoc: „Am rămas fără cuvinte, spunea că şi-ar da viaţa pentru copii“

Judecătorii bârlădeni l-au condamnat pe Lică Melinte în baza acordului de recunoaştere, astfel că limitele pedepsei au fost reduse din start cu o treime. Lipsa antecedentelor penale, conduita socială fără cusur până la comiterea agresiunii sexuale asupra fiicei sale, i-au determinat pe judecători să aplice bărbatului pedeapsa minimă prevăzută de legea penală în vazul infracţiunilor de viol.

Astfel, bărbatul a fost condamnat doar la 5 ani de închisoare, în regim de detenţie. În plus, judecătorii l-au obligat ca timp de trei ani, după executarea pedepsei, să nu se apropie la o distanţă mai mică de 100 de metri şi să nu comunice, sub nicio formă, cu fiica sa. De altfel, judecătorii au dispus şi decăderea lui din drepturile părinteşti şi l-au obligat să achite minorei abuzate suma de 50.000 de lei, cu titlul de daune morale.

Sentinţa pronunţată marţi, 2 mai, de Judecătoria Bârlad nu este definitivă, putând fi atacată în termen de zece zile de la comunicare.

Tatăl aflat în concediu de creştere a copilului

Violul care a scandalizat opinia publică s-a petrecut anul trecut în localitatea Popeni, comuna Zorleni din Vaslui. Pe lângă fetiţa de 12 ani, soţii Melinte mai au doi copii, unul de opt ani şi altul de doi ani. Electrician la o societate din Bârlad, bărbatul se afla în concediu pentru creşterea copilului. În sat, erau percepuţi drept o familie model. Tatăl a fost arestat pe 12 decembrie de Judecătoria Bârlad fiind acuzat că şi-a violat fetiţa de 12 ani. Totul s-a petrecut în timp ce mama se afla la serviciu, femeia lucrând ca vânzătoare la un magazin din sat în schimbul de după amiază.

Fetiţa de 12 ani, împreună cu surioara de 8 ani şi frăţiorul de 2 ani, au adormit seara uitându-se la televizor. În casă, într-o cameră alăturată se afla şi o mătuşă a soţiei, care locuieşte împreună cu ei de opt ani, pentru a-i ajuta la creşterea copiilor.



Nimeni nu îşi explică ce a fost în mintea bărbatului, cert este că în timp ce copila de 12 ani dormea, tatăl a intrat peste ea în pat şi a batjocorit-o. Şocată fata şi-a aşteptat mama să vină de la serviciu şi i-a povestit ce s-a întâmplat. Bărbatul a negat în faţa soţiei, însă femeia a sunat imediat la 112.

Mama: ”A fost un tată model”

”Nu am cuvinte, am rămas fără cuvinte. Mi-a spus că nu este adevărat. A fost un tată model, nu mă aşteptam la aşa ceva niciodată. Cum s-a ajuns aici nu ştiu. Nu am avut niciodată probleme, a fost tot timpul pentru copii, nu le-a lipsit nimic. Acum nu mă interesează altceva decât să se facă fetiţa bine. Eu am două fete şi le-am vorbit deschis. Indiferent de situtaţie, le-am spus să îmi zică tot”, a declarat consternată mama copilei.

Femeia a afirmat că în cei 13 ani de căsnicie niciodată nu a sesizat ceva în neregulă în comportamentul soţului. ”El a fost un om bun, nu era scandalos. Toată lumea întreaba acum cum s-a ajuns la asa ceva. El nu a dat motive. A spus ca pentru ei îşi dă viaţa. Nu a recunoscut, dar a zis ca dacă anunţ la politie, e dispus sa mearga cu mine. Tot ce mai vreau de la el este să îl întreb ce a fost în mintea lui, atat”, a mai declarat soţia agresorului.

De altfel, întreaga comunitate locală a fost şocată de vestea că electricianul satului, ”un bărbat calculat şi la locul său”, a fost capabil de o asemenea grozăvie.

Audieri traumatizante pentru fetiţă

Expertiza medico legală şi evaluarea efectuată de psihologii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui au arătat, fără dubiu, că minora de 12 ani a fost victima unei agresiuni sexuale. Pe lângă abuzul sexual, fetiţa a fost obligată să trăiască şi o procedură juridică traumatizantă.

Deşi minoră, a fost audiată în mod repetat de către poliţişti (bărbaţi), atât la postul de poliţie din sat, cât şi la Poliţia Municipiului Bârlad, fără a fi prezent vreun psiholog, ci doar în prezenţa mamei şi a unui avocat, copila este copleşită psihic şi emoţional. Ea a fost inclusă într-un program de consiliere şi asistenţă psiho socială.