Mafiotul perfect - poliţist de frontieră: cum a terorizat un oraş întreg, intimidându-şi rivalii prin incendieri

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad au reuşit să demonstreze implicarea agentului Marius Aurelian Profiri într-unul dintre incendiile devastatoare care au instituit teroarea în oraşul vasluian, însă cercetările continuă pentru probarea întregii activităţi infracţionale, poliţistul fiind suspectat că a comandat şi ale incendii din oraş.

Arestarea lui Marius Aurelian Profiri este legată de un incendiu provocat chiar de poliţistul de frontieră în vara anului trecut. Potrivit procurorilor, acesta s-a deplasat cu maşina de teren condusă de fiica sa până la lanul de grâu ce aparţinea omului de afaceri Eduard Cazacu, cu care se afla în conflict pe fondul unor neînţelegeri privind mai multe suprafeţe de tren aflate în litigiu.

S.C. Cazagro S.R.L. şi S.C. Interagroaliment S.R.L. deţin mai multe terenuri în extravilanul oraşului vasluian Murgeni, terenuri care în cursul anului 2016 au fost cultivate cu grâu şi secară, în total peste 140 de hectare. La data de 09.07.2016, ora 18.53, Poliţia oraşului Murgeni a fost sesizată prin intermediul numărului de urgenţă 112 cu privire la faptul că în punctul denumit popular „Răzoare”, situat în apropierea fermei numitului Cazacu Eduard, este în desfăşurare un incendiu care a cuprins culturile de grâu aflate în zona respectiva.



Cu ocazia primelor verificări s-a constatat faptul că focul a cuprins o suprafaţă de teren cultivată cu grâu aparţinând S.C. Cazagro S.R.L., ulterior extinzându-se şi la o suprafaţă de teren învecinată aparţinând S.C. Interagroaliment S.R.L., suprafaţă cultivată cu grâu şi secară.

”La data de 09.07.2016, numitul Profiri Marius Aurelian s-a deplasat cu autoturismul proprietate marca Mitsubishi cu numărul de înmatriculare M 1371 BB, din oraşul Murgeni spre punctul denumit popular ,,Oiţa”, unde deţine stâna. Când a ajuns în dreptul suprafeţei de teren cultivate cu grâu aparţinând S.C. Cazagro S.R.L., inculpatul Profiri Marius Aurelian i-a cerut fiicei sale să oprească autoturismul pentru a-şi satisface nevoile fiziologice, a coborât din autoturism, a mers în lateralul acestuia, a dat foc la un manunchi de spice de grâu, iar după ce focul a început să se extindă, a urcat în autoturism şi şi-a continuat deplasarea spre stână”, arată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad în referatul prin care au cerut arestarea poliţistului de frontieră.

Un alt suspect din dosarul, ciobanul angajat la stâna deţinută de agentul Profiri, a fost şi el reţinut pentru 24 de ore, însă în cazul său s-a dispus cercetarea în stare de libertate.

Zeci de animale arse de vii

Localnicii din oraşul vasluian Murgeni au fost terorizaţi anul trecut de o serie de incendii, despre care pompierii au afirmat că au fost provocate de o mână criminală. Incendiile care au semănat spaimă printre locuitorii oraşului au vizat în special oameni de afaceri, dar şi poliţişti, culminând cu incendierea autoturismului şefului Poliţiei oraşului, comisar-şef Dănuţ Ciobanu, înlocuit din funcţie la o lună după ce maşina i-a ars în incendiu.



Cel mai grav incendiu s-a înregistrat în luna noiembrie anul trecut, la o fermă zootehnică din localitate, unde zeci de animale şi-au pierdut viaţa în chinuri groaznice. Ferma era situată la ieşirea din oraş şi nu era racordată la curent electric. La faţa locului s-au deplasat pomprieri de la Bârlad şi Murgeni, însă în momentul sosirii acestuia focul era generalizat la întregul acoperiş. 53 de vaci, majoritatea gestante, dar şi zeci de păsări, porci şi 50 de tone de furaje au ars. Pompierii au stabilit atunci că a fost vorba o mână criminală, mai mult aceşti au descoperit că piromanii legaseră uşile de acces în clădire, pentru a îngreuna salvarea animalelor.

După incendiu devastator din 11 noiembrie 2016, prefectul judeţului Vaslui a intervenit public, solicitând lămuriri Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Până atunci, atât reprezentanţii ISU, cât cei ai Poliţiei, dar şi primarul oraşului au negat cu vehemenţă că incendiile care se ţineau lanţ în oraşul Murgeni ar putea avea legături de cauzalitate între ele.

Primarul oraşului: ”Dacă Poliţia îşi făcea treaba nu se ajungea aici”

Deşi anul trecut, nega cu vehemenţă că incendiile ar fi puse de o mână criminală, primarul oraşului Murgeni, Ioan Buta, susţine în prezent că, de fapt, incendiile respective ascund lucruri mult mai grave.

”Dacă poliţia şi-ar fi făcut treaba la timp, nu s-ar fi ajuns aici. În spatele acestor incendii se ascund nişte reglări de conturi, care ascund activităţi de contrabandă. Eu nu am avut date certe să pot să reclam ceva ce ştiam doar la stadiul de zvon. A trebuit să am o atitudine rezervată pentru a nu semăna şi mai multă panică printre locuitori. Dacă se va dovedi că acest om a provocat toate acele incendii, atunci în mod cert va avea nevoie de un control psihiatric. Eu am fost la incendiul de la ferma unde zeci de animale au ars de vii. Acele imagini mă bântuie şi acum, mă vor bântui toată viaţă. Numai un nebun putea să facă un asemenea rău. Am sentimentul însă că acest dosar a fost ţinut la sertar în mod voit. Lucrurile au început să se schimbe după ce la Poliţia Murgeni a fost numit un nou şef”, a declarat, pentru Adevărul, primarul oraşului Murgeni, Ioan Buta.

Poliţistul, prins cu muniţia ascunsă în maşină

Poliţistul de frontieră Marius Profir a mai fost trimis în judecată luna trecută fiind acuzat de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Acesta a fost prins de două ori, la diferenţă de câteva luni, deţinând în mod ilegal muniţie cu glonţ destinată armelor de foc cu percuţie pe ramă şi muniţie pentru arme de vânătoare.

”La data de 10.07.2016, în urma unui control efectuat asupra autoturismului marca Mitsubishi, cu nr. de înmatriculare M1371BB, apartinând inculpatului Profiri Marius-Aurelian, au fost descoperite, în spaţiul din interiorul cotierei autoturismului, un încărcător de pistol în care se aflau un număr de 10 (zece) cartuşe calibru 5,6 mm din care 4 (patru) cartuşe marca SELLIER&BELLOT şi 6 (şase) cartuşe marca REMINGTON. La data de 22.09.2016, cu ocazia efectuării unei percheziţii în garajul proprietate personală a inculpatului Profiri Marius-Aurelian, situat în or. Murgeni, au fost identificate un număr de 15 cartuşe cu glonţ calibru 30,06 şi 6 cartuşe calibru 12 mm, tip Brenike, proiectil unic, a căror deţinere este interzisă de lege”, au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad.

Reprezentanţii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui au precizat că agentul Marius Profir a fost pus la dispoziţie începând cu luna aprilie, când împotriva sa a fost pusă în mişcare acţiunea penală în dosarul privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.