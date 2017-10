Cum terorizează un clan de romi bătrânii dintr-un oraş de provincie: reţeta jafurilor şi a incendiilor la comandă

Localnicii se plâng că de mai mulţi ani, romii din clanul Cincileanu ”fac legea” pe strada Alexandru Ioan Cuza, care străbate un cartier de case din oraş. Romii sunt acuzaţi că fură din gospodăriile oamenilor, cerşesc ajutoare, iar dacă sunt refuzaţi ameninţă cu acte de violenţă sau că le dau foc la case proprietarilor.

O familie de septuagenari au ajuns la capatul răbdării si afirmă că au ajuns să-şi dorească să moară decât să mai fie hărţuiţi, furaţi şi ameninţaţi şi cu bunurile incendiate de romii Cincileanu.

Pe 3 octombrie, bătrânii au fost victima unui nou incendiu. Al treilea. De această dată le-a ars depozitul de furaje pe care le adunase pentru animale. Bătrânul de 76 de ani, povesteşte că toată toamna au muncit pe câmp pentru a aduna conceni, să-şi hrănească animalele din curte pe timpul iernii, iar toată agoniseala le-a fost distrusă de foc. Oamenii sunt convinşi că incendiul, izbucnit pe 3 octombrie, la ora 3.00, a fost provocat de romi, pentru că a refuzat să le mai dea de pomană.

Două autospeciale cu pompieri au intervenit în noaptea de 3 octombrie pe strada Al. I. Cuza, din Negreşti



”M-au furat de m-au uscat”

”Nu este prima dată când mi-au dat foc. Aruncă cu pietre în mine sau pe casă de fiecare dată când trec cu căruta prin dreptul porţii, mi-au furat tot ce se poate fura. Vin şi cer de mâncare sau nutret la animale pentru că eu am şi ei nu au. Si stiţi cum este. Degeaba le dai toată săptămâna dacă nu le dai şi atunci când vor ei. Cer pe motiv că-s necăjiti si nu au dar nu vor să meargă deloc la muncă. Pe mine mă doare o mână de nu mai pot de la tăiat coceni, soţia mea are mâna ruptă de la muncă. Dar nu le pasă. M-au furat de m-au uscat, de am ajuns să mă îmbolnăvesc de supărare. Am fost şi la poliţie să-i reclam. Politistii au găsit lemnele furate la ei în curte dar au venit peste mine şi m-au amenintat că, dacă nu mă duc să-mi retrag plângerea, îmi dau foc. Am retras-o de frică. Acum am ajuns să imi doresc să mor şi să trăiască ei pentru că altfel nu se mai poate. Nimeni nu face nimic pentru noi si nimeni nu ne ascultă. Am ajuns la capătul răbdării”, mărturiseşte bătrânul de 76 de ani terorizat de hoţi.

Trei dosare penale

Reprezentanţii Inspectorarului Judeţean de Poliţie Vaslui au precizat că au în lucru trei dosare penale în care fac cercetări în cazul incendiilor provocate de o mână criminală la Negreşti.

”Există un cerc de suspecţi. Se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere, în lucru fiind trei dosare penale”, a precizat Silvia Manta, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Oamenii din Negreşti se tem, însă, că romii din clanul Cincileanu vor ajunge să pună stăpânire în oraş.

”Se ştie despre ei de ani de zile, că sunt agresivi, că fură, ameninţă bătrânii şi nu s-a luat nicio măsură. Poliţiştilor parcă le este frică să intervină când este vorba de ei. Bătrânilor Aipătoaei le-au dat foc de trei ori până acum. Este inadmisibil ca indivizii ăştia să fie în libertate şi să nu se ia nicio măsură împotriva lor”, afirmă, nemulţumit un localnic din Negreşti.