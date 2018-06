Cum şi-a torturat un fost poliţist soţia care i-a reproşat relaţia extraconjugală cu o elevă. „M-a blocat în casă înfiletând 3 holşuruburi în fereastra de termopan“

Autorităţile judiciare din Vaslui au fost sesizate pe 28 mai 2017 că Ionuţ Bădărău (33 de ani), un fost poliţist convertit în pedagog la internatul Liceului Tehonologic „Sfânta Ecaterina“ din Huşi, şi-a sechestrat soţia în cabinetul medical al instituţiei de învăţământ şi a agresat-o cu brutalitate.

Ancheta poliţiştilor a scos la iveală faptul că starea conflictuală a apărut după ce l-a nivelul şcolii s-a declanşat o anchetă pentru că pedagogul era suspectat că ar avea o relaţie nepotrivită cu o elevă.



„În cursul lunii ianuarie 2017, conducerea Liceului Tehnologic «Sf. Ecaterina» a dispus efectuarea unor verificări interne, ca urmare a unor zvonuri, conform cărora între inculpatul Bădărău Ionuţ şi eleva A. M. ar exista o relaţie care depăşea limitele conduitei şi ale deontologiei profesionale din partea suspectului. Aceste zvonuri au ajuns şi la cunoştinţa persoanei vătămate Bădărău Roxana Mihaela, determinând o tensionare a relaţiilor intrafamiliale. În perioada următoare, inculpatul a început să aibă un comportament violent faţă de persoana vătămată, manifestat în afara mediului de la locul de muncă, determinând o presiune psihică şi o stare de temere permanente“, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Huşi, prin care s-a dispus condamnarea lui Ionuţ Bădărău la doi ani şi două luni de închisoare cu executare.



A fugit pe geamul bucătăriei



Mihaela Bădărău, pedogogă la acelaşi liceu, a povestit anchetatorilor că în februarie 2017 a fost agresată cu brutatalitate de soţ, care a stropit-o cu apă să-şi revină. Pentru a fi sigur că nu pleacă de acasă, bărbatul a ascuns cheile. Femeia a reuşit să fugă sărind pe geamul de la bucătărie.



Agresiunile comise asupra soţiei au continuat frecvent în perioada următoare, acesta combinând lovirea fizică cu lipsirea de libertate, sub forma închiderii femeii într-o cameră a locuinţei personale. „În aprilie 2017, am fost din nou bătută în locuinţă, lovită cu pumnii în cap şi trasă de păr. După această bătaie, a blocat geamul de la bucătărie, înfiletând 3 holşuruburi în fereastra de termopan. M-a obligat să rămân în dormitor, blocând uşa către hol, încuind-o cu cheia, pe care a ţinut-o asupra sa. Nu am putut părăsi dormitorul timp de 10-12 ore“, a declarat femeia anchetatorilor.



Femeia a relatat poliţiştilor că i-a solicitat soţului să întrerupă relaţia cu respectiva elevă, însă bărbatul ar fi ignorat-o, conflictele dintre soţi escaladând, bărbatul devenind tot mai agresiv.



De frica bătăilor, pedagoga s-a refugiat la o colegă, ulterior dormind în cabinetul medical din incinta internatului. Aflând că soţia sa doarme în internat, Ionuţ Bădărău a spart uşa cabinetului şi a intrat peste ea.



Ameninţată în public cu moartea



„Profitând de faptul că soţia sa dormea şi a fost surprinsă de pătrunderea lui în cabinet, suspectul a apucat-o pe aceasta de păr, a tras-o cu putere de pe canapeaua pe care aceasta dormea, acţiune care a continuat până când persoana vătămată a fost scoasă din cabinet, pe holul şcolii, unde a căzut. În timp ce se afla la sol, persoana vătămată a încercat să se elibereze din mâna agresorului, fără a reuşi. Inculpatul a continuat să o tragă de păr, victima fiind târâtă, din nou, de această dată, de pe hol, înapoi în cabinetul medical. Timp de aproximativ 30 de minute, persoana vătămată a fost agresată fizic de inculpat în cabinetul medical şi împiedicată să părăsească încăperea“, au descris procurorii momentul.

Agresiunea a continuat până când a sosit asistenta medicală care îşi desfăşura activitatea în respectivul internat. „În prezenţa mea, a ameninţat-o că, atunci când va fi singură în sala de clasă, o să bage 7 cuţite în ea şi o va omorî. În prezenţa mea, a încercat să o lovească, însă eu l-am împiedicat“, a declarat asistenta medicală.



Cu ocazia cercetării locului faptei, poliţiştii au descoperit pe pardoseala cabinetului medical smocuri de fire de păr ce proveneau de la femeia agresată. În plus, bărbatul a sustras toate bijuteriile soţiei şi i-a distrus toate hainele de acasă, tăindu-le.

Înregistrările video, distruse

Deşi internatul era prevăzut cu camere de supraveghere, agresiunea pedagogului a a fost înregistrată video.

”Verificându-se imaginile înregistrate şi stocate pe dispozitivul de înregistrare, s-a constatat că imaginile înregistrate în ziua de 28.05.2017, sunt înregistrate ulterior orei 09:00, existând suspiciunea că cele înregistrate anterior acestei ore (inclusiv cele din intervalul orar 06:00 – 06:30), au fost şterse în mod intenţionat. De asemenea, la schimbul al II-lea, personalul de serviciu a constatat că alimentarea cu energie electrică a internatului era întreruptă, siguranţele de la panoul electric fiind găsite în poziţia „închis”. Atât dispozitivul de stocare a imaginilor, cât şi panoul electric, sunt amplasate în două încăperi închise şi asigurate, la care au acces doar pedagogii instituţiei şi informaticianul care administrează reţeaua”, au explicat anchetatorii.

Până a fi reţinut de poliţişti, pedagogul Bădărău a continuat să exercite ameninţări la adresa soţiei, urmârind-o cu un autoturism inclusiv când aceasta era condusă de un poliţist la Serviciul de Medicină Legală. De teamă ca bărbatul să nu provoace un accident intenţionat, agentul care însoţea victima a solicitat, prin staţie, întăriri de la colegi.

Arestat preventiv abia după noi ameninţări

Pe 29 mai 2017, Ionuţ Bădărău a fost arestat preventiv de Judecătoria Huşi, însă ulterior a fost plasat în arest la domiciliu. Şi sub această măsură, bărbatul a continuat ameninţările la adresa soţiei, iar pentru a o discredita a creat mai multe conturi de Facebook false, unde posta materiale compromiţătoare în numele acesteia.

Într-un final, judecătorii au dispus revocarea măsurii arestului la domiciliu, pedagogul fiind arestat preventiv şi în prezent.



El a contestat condamnarea la doi ani şi două luni închisoare, dosarul aflându-se în prezent la Curtea de Apel Iaşi. Judecătorii Huşeni au dispus condamnarea inculatului pentru violenţă în familie, ameninţare, furt şi distrugere, însă l-au achitat pentru lipsire de libertate în mod ilegal pe motiv că nu au existat suficiente probe care să ateste comiterea acestei infracţiuni.

După sesizarea poliţiei, victima a intentat divorţ partenerului agresiv, judecătoria Huşi pronunând desfacerea căsătoriei.