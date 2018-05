Cum a scăpat Jean Valjean de Vaslui de acuzaţia de trafic de droguri după ce a fost prins cu o cantitate mare de haşiş: „Mă dor genunchii“

Constantin Neculae (44 de ani), apropiat al lumii interlope din Vaslui şi supranumit Jean Valjean, a fost achitat pentru a doua oară în decurs de doi ani în dosare în care era acuzat de trafic de droguri, bărbatul invocând că îşi calma durerile de genunchi cu haşiş.

Constantin Neculae a fost găsit vinovat doar pentru deţinere de droguri în vederea consumului propriu, faptă pentru care judecătorii Tribunalului Vaslui l-au condamnat la 1 an şi 8 luni închisoare cu executare în regim de detenţie. Procurorii DIICOT au susţinut că drogurile găsite la percheziţii, aproximativ 220 grame de haşiş, reprezentau o cantitate de droguri mult mai mare decât cea necesară consumului său zilnic şi că de fapt bărbatul le deţinea în vederea comercializării. Neculae a negat, însă, acuzaţiile.

Scuza cu care a convins judecătorii

”Sunt pensionat pe caz de boală. Am fost arestat acum circa 2 ani de zile, pentru infracţiunea de trafic de droguri şi viol. În prezent organele de poliţie au găsit restul de cannabis care-l deţineam încă dinainte de a fi fost arestat prima oară pentru infracţiunea de trafic de droguri. Nu am comis infracţiunea de trafic, nu am dat nimănui nici măcar un fum. În prezent sunt bolnav, mă dor genunchii. Arăt faptul că aceste droguri le ţineam pentru mine, întrucât mă dor picioarele, pentru calmarea durerilor de articulaţii. Cunoşteam faptul că nu aveam voie să deţin asemenea produse”, a declarat vasluianul în faţa instanţei.

Procurorii au contestat achitarea inculpatului pentru trafic de droguri, apelul urmând a fi judecat luna viitoare, la Curtea de Apel Iaşi.

A invocat că drogurile nu au fost descoperite la percheziţiile din 2012

Procurorii DIICOT au apreciat apărarea inculpatului ca fiind vădit nesinceră, dat fiind faptul că percheziţia anterioară a avut loc în data de 20 decembrie 2012, timpul scurs de atunci şi până la data percheziţiei ce face obiectul dosarului (02 iulie 2017) ar fi atras în mod evident alterarea drogurilor, cu atât mai mult cu cât locul unde au fost găsite acestea este unul impropriu păstrării lor pentru o lungă perioadă de timp - în garaj, printre mai multe lemne.

În motivarea hotârârii prin care au dispus achitarea lui Constantin Nicolae pentru infracţiunea de trafic de droguri, judecătorii Tribunalului Vaslui au arătat că prin probele administrate nu a fost dovedit scopul comercializării drogurilor, iar cantitatea relativ mare de droguri nu poate constituie singurul element care să justifice o soluţie de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri. ”Apărările inculpatului privind momentul achiziţionării drogurilor, pe care instanţa le-a apreciat ca nesincere, nu pot avea nicio înrâurire asupra recunoaşterii deţinerii drogurilor pentru consum propriu, în contextul în care s-a făcut dovada că inculpatul este un consumator vechi de droguri”, se arată în hotărârea Tribunalului.

Având în vedere că în 2015 Constantin Neculae a fost condamnat la un an şi şase luni închisoare cu executare pentru consum ilicit de droguri, judecătorii au decis ca şi noua condamnare să fie tot în regim de detenţie.

Motivarea judecătorilor

”Instanţa apreciază că se impune aplicarea unei pedepse cu închisoarea cu executare efectivă având în vedere necesitatea unui răspuns eficace şi rapid la consumul de droguri, fără drept, care asigură dezvoltarea pieţei negre a drogurilor şi a traficului de droguri. În acest mod se poate realiza scopul preventiv şi educativ al pedepselor. Faţă de inculpat s-a dispus anterior condamnarea cu executare în regim de detenţie a pedepsei, însă se constată că această măsură dispusă nu şi-a produs efectele urmărite, inculpatul reiterându-şi comportamentul infracţional, fapt care determină instanţa să îl condamne pe inculpat la o pedeapsă mai grea”, au conchis judecătorii

În 2013, Constantin Neculae a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi sechestrat o elevă, ar fi drogat-o şi ulterior ar fi violat-o. Trimis în judecată pentru viol şi trafic de droguri, a fost achitat, fiind găsit vinovat doar pentru deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, faptă pentru care a primit 1 an şi 4 luni închisoare. În antecedente, mai este cunoscut cu alte două condamnări pentru viol.