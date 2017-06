Cel mai rapid jaf din istoria recentă a Poliţiei Române. Trei hoţi au furat 90 de telefoane în 90 de secunde

Cei trei tineri fac parte dintr-o bandă de hoţi care, în ultimii ani, a terorizat judeţele din Moldova şi Dobrogea, dând jaf după jaf de îndată ce scăpau de puşcărie. Ultima lovitură, comisă la magazinul Altex din Vaslui, a avut loc în noaptea de 12/13 februarie 2016. Hoţii au acţionat ”ca în filme”, au purtat cagule şi mănuşi şi au distrus camerele de supraveghere.

Judecătoria Vaslui a dispus recent condamnarea celor trei constănţeni astfel: Petre Vlădăreanu, cel care a plănuit jaful, a primit 7 ani şi jumătate de închisoare, iar Silică Dumitru şi Florin Moga - câte 6 ani şi jumătate fiecare. Pedepsele celor trei au rezultat în urma adăugării condamnărilor anterioare rămase neexecutate. Judecătorii i-au obligat pe cei trei să achite reprezentanţilor Altex România suma de 109.000 lei, valoarea prejudiciului. Toţi cei trei constănţeni au contestat sentinţa, apreciind condamnările prea aspre. Sentinţa definitivă urmează a fi pronunţată de Curtea de Apel Iaşi, unde pe 26 iunie se va judeca apelul.

Jafuri contra cronometru

În noaptea de 12/13 februarie 2016, cei trei constănţeni au spart magazinul Altex din Vaslui de unde au furat 90 de telefoane de ultimă generaţie, acţionând într-un minut şi jumătate. Hoţii au fost cu mult mai rapizi decât echipajul firmei care asigura securitatea magazinului, care a ajuns după şapte minute de la declanşarea sistemului de alarmă.

După aproape o lună de monitorizare şi cercetări, poliţiştii vasluieni au reuşit să dea de urma celor trei hoţi, care s-au dat de gol după ce au vândut o parte din telefoanele mobile. La locuinţele acestora, poliţiştii au descoperit probele care i-au înfundat pe hoţi: două cagule, mănuşi, precum şi ranga cu care au spart uşa.



Petre Vlădăreanu are mai multe furturi la activ în judeţele Moldovei. El acţiona în bandă, alături de alţi cinci indivizi tot din judeţul Constanţa. În ianuarie 2015, după mai multe spargeri date în judeţul Iaşi şi Suceava. A fost prins la Fălticeni, fiind suprins de un echipaj de Poliţie în timp ce sărea pe fereastra unei locuinţe. A reuşit să fugă alături de complicii care îl aşteptau la maşină, însă poliţiştii l-au prins după o urmărire ca în filme şi folosind focuri de armă. Poliţiştii au răscolit maşina constănţenilor, astfel că au găsit 10 laptopuri, 14 telefoane mobile, casetofoane, etc.

Jaful de la Altex, după jaful de la oficiul poştal din Medgidia

Dumitru Silică, cel de-al doilea hoţ care a acţionat la magazinul Altex din Vaslui are un cazier impresionant. În ultimii cinci ani, tânărul de 27 de ani s-a ales cu 6 condamnări pentru furt, însă pedepsele mici, care ulterior se contopeau, i-au permis să fure din nou de îndată ce ieşea din puşcărie.

Dumitru Silică este cel care în ianuarie 2014 a dat un jaf de proporţii la oficiul Poştal din Medgidia. Împreună cu alţi complici a furat seiful în care se aflau 470.000 de lei şi au fugit de la locul faptei chiar cu maşina Poştei, aflată în parcare.

Pentru jaful de la Poşta din Medgidia, în iunie 2014 Dumitru Silică a fost condamnat la patru ani de închisoare. În octombrie 2015, bărbatul a fost eliberat condiţionat.

Cum a scăpat de condamnări un hoţ notoriu

Fiind fapte concurente, judecătorii au contopit cele şase condamnări dispuse din 2010 până în 2014 pe numele lui Dumitru Silică (de un 1 şi şase luni, 3 ani şi 5 luni, 1 an şi 6 luni, 1 an şi 11 luni şi două pedepse de câte opt, toate aplicate pentru infracţiuni de furt), cu ultima condamnare, de 4 ani, rezultând o pedeapsă finală de 5 ani. În plus, s-a dispus deducerea din pedeapsa finală a perioadelor în care Dumitru Silică a fost reţinut şi arestat preventiv (pe parcursul celor şase condamnări). Astfel, pentru jaful de la Oficiul Poştal din Medgidia acesta a stat în închisoare un an şi nouă luni.