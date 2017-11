Adrian Porumboiu a fost dat în judecată de oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc. „Poate că s-a gândit că judecătorul are şi vreo mitralieră“

Vladimir Plahotniuc a înaintat Judecătoriei Vaslui o ordonanţa preşedinţială pe 17 noiembrie 2017, solicitând instanţei să o soluţioneze fără citarea părţilor, în speţă a pârâtului Adrian Porumboiu. Cererea oligarhului basarabean, care doreşte ca omul de afaceri vasluian să nu-i mai pomenească numele niciodată, urmează a fi soluţionată săptămâna viitoare, pe 29 noiembrie.



„Este o penibilitate. Să soliciţi judecarea fără citarea părţilor, să fiu pedepsit fără să fiu ascultat? Poate că treaba asta merge acolo la Chişinău, unde el hotărăşte. Sau poate că s-a gândit că judecătorul are şi vreo mitralieră. Eu sunt un om liber, nu mi-e frică“, a declarat Adrian Porumboiu, pentru „Adevărul“.



Oamenii din spatele TransOil



Omul de afaceri a precizat că i-a trimis luna trecută lui Plahotniuc, prin curierat, o notificare cu caracter personal şi confidenţial, referitoare la tranzacţia din 2015, prin care grupul de firme ale lui Porumboiu, Racova Com Agro Pan, au fost preluate de concernul basarabean TransOil.



Vladimir Plahotniuc este liderul Partidului Democrat din Moldova şi unul dintre cei mai influenţi oameni politici din Basarabia. Despre el s-a vehiculat că s-ar fi aflat în spatele concernului care a cumpărat în 2015 afacerile lui Porumboiu.



Porumboiu susţine că nu s-a întâlnit niciodată cu Plahotniuc şi că i-a rostit numele o singură dată, într-un interviu.

În anul 2015, în mediul de afaceri din România au apărut informaţii potrivit cărora milionarul vasluian Adrian Porumboiu intenţionează să îşi vândă afacerile concernului TransOil, deţinut de omul de afaceri georgian Vaja Jhashi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc.



Detaliile tranzacţiei



Adrian Porumboiu era considerat pe atunci al doilea fermier al ţării, după Ioan Nicolae, firmele sale exploatând peste 44.000 de hectare de teren, din care 5.000 de hectare proprietatea sa, iar restul de 40.000 de hectare luate în arendă. Holdingul Racova cuprinde fabrica de ulei Ulerom Vaslui, SC R-Agro Fălciu SA, SC Comcereal SA Vaslui şi SC Agrocomplex Bârlad SA.



Porumboiu a declarat atunci că îşi restructurează afacerile, pentru a le salva. Omul de afaceri vasluian a evitat să ofere detalii clare referitoare la tranzacţia prin care şi-a vândut firmele din grupul Racova Com Agro Pan. De asemenea, a negat cu vehemenţă că în spatele afacerilor s-ar afla oligarhul Vladimir Plahotniuc.



Surse neoficiale au susţinut la vremea respectivă că valoarea tranzacţiei prin care firmele lui Adrian Porumboiu au fost preluate de TransOil a fost de 110 milioane de dolari. O parte din bani ar fi trebuit să acopere preluarea Racova şi partea lui Porumboiu, la care se adauga o linie de finanţare pentru capitalul de lucru şi refinanţarea unor împrumuturi.

”Eu am făcut această tranzacţie cu un singur scop, ca firmele să meargă în continuare, oamenii să aibă de lucru. Pentru cei care au sărit cu topoarele pe mine le transmit că eu nu am frustrări. Ştiu să privesc erorile pe care le-am făcut. Astea mi se pot reproşa. Statul român a pierdut 500 de milioane de de euro, taxele şi impozitele pe care le plătea Porumboiu, nu mai sunt 6.500 de angajaţi. În final, asta este situaţia”, a conchis Adrian Porumboiu.



Cerere de anulare a contractului



La câteva luni după încheirea tranzacţiilor, au apărut şi primele tensiuni între părţi, Adrian Porumboiu acuzând reprezentanţii TransOil că nu şi-au respectat obligaţiile contractuale. Şi cum nu au ajuns la o înţelegere, anul acesta Adrian Porumboiu a înaintat o acţiune la Tribunalul Bucureşti prin care solicita anularea contractului. Dosarul se află în faza de filtru, iar Adrian Porumboiu nu a dorit să ofere detalii, afirmând că „lasă Tribunalul să judece“.



Mai mult, Adrian Porumboiu a afirmat pentru prima dată în mod public că „este convins“ că în spatele tranzacţiei prin care şi-a vândut firmele s-ar afla oligarhul Vladimir Plahotniuc. ”Iniţial am crezut că nu. Acum sunt convins că da, din moment ce un director care operează firmele de agricultură de la Vaslui susţine treaba asta”, a invocat Adrian Porumboiu într-un interviu.

Reporterii ”Adevărul” au solicitat, prin email, un punct de vedere lui Vladimir Plahotniuc, însă până la ora transmiterii ştirii, demersul a rămas fără răspuns.