Seniorii, premiaţi la 50 de ani de căsnicie. „Trebuie să laşi de la unul la altul ca să poţi duce o căsnicie”

Într-un restaurant select din municipiul Drobeta Turnu Severin, invitaţii au depănat amintiri frumoase din timpul celor peste 26.297.438 de minute petrecute împreună în timpul căsniciei, iar doamnelor li s-a oferit câte un trandafir. Cele mai longevive cupluri din comunitate au primit din partea primarului Marius Screciu sincere felicitări şi o diplomă pentru celebrarea "nunţii de aur".

„Este a 9-a ediţie şi ne bucurăm să fim aici alături de oameni extraordinari. 50 de ani de căsnicie este o viaţă de om, vorbim de oameni care au avut ca şi valori în viaţă familia, respectul reciproc şi iubirea pentru că e greu să rezişti atâţia ani într-o căsnicie dacă nu există iubire. Este important să-i respectăm, să avem grijă de ei şi le sunt alături şi acum şi la ediţiile viitoare”, a spus primarul Marius Screciu.

La eveniment au fost prezenţi din partea Primăriei Drobeta Turnu Severin şi cei doi viceprimari, Daniel Cîrjan şi Cornel Folescu, precum şi prefectul judeţului Mehedinţi, Nicolae Drăghiea şi preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi, Aladin Georgescu.

„Vorbim de toate acele cupluri din Drobeta Turnu Severin care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi eu astăzi am auzit cea mai frumoasă urare pe care am primit-o vreodată din partea unei doamne în vârstă, alături de soţ care mi-a spus să ajungem şi noi să împlinim 50 de ani de căsătorie. Trebuie să recunosc că am fost emoţionat pentru că e cea mai sinceră şi mai frumoasă urare pe care cineva mi-a făcut-o”, a spus, la rândul său, viceprimarul Daniel Cîrjan.

„Organizarea acestei acţiuni vine să ducă mai departe o tradiţie minunată. Aceşti oameni sunt, zicem noi, un exemplu din punct de vedere al educaţiei formării familiale. Să sperăm că şi în continuare generaţiile care urmează rămân şi vor reveni chiar să sărbătorească 50 de ani de căsătorie în Drobeta Turnu Severin”, a declarat prefectul Nicolae Drăghiea.

Elena şi Cornel Beţiu sunt căsătoriţi de 56 de ani. Spun că se iubesc şi înţeleg şi acum ca în tinereţe. Secretul?

„Trebuie să laşi de la unul la altul ca să poţi duce o căsnicie în continuare. Altfel, dacă amândoi sunt două pietre tari nu faci nimic”, spune Elena.