Povestea Siţei Novac, profesoara care descoperă copiii talentaţi de la „Şcoala vedetelor”

Vorbim de îndrăgita interpretă de muzică populară Siţa Novac din Mehedinţi, profesor la Palatul Culturii din Drobeta Turnu Severin, care în ultimii ani şi-a dedicat întreaga activitate acestor copii extrem de talentaţi, care iubesc folclorul şi ţin să-l ducă mai departe, peste generaţii.

Pare cumva greu de crezut că în aceste timpuri, când majoritatea copiilor sunt atraşi mai mult de tablete şi jocuri pe internet, există în acest colţ al ţării, la Drobeta Turnu Severin, tineri interesaţi de folclor. Profesoara Siţa Novac a reuşit această performanţă de a pune bazele unei şcoli de vedete, unde copiii vin cu mare bucurie şi învaţă să interpreteze dumnezeiesc de frumos colinde şi doine, cântece patriotice ori melodii de muzică populară din zona Mehedinţiului şi nu numai.

Sunt copiii care s-au născut cu acest har şi care au avut şansa să ajungă la această şcoală. Sunt ca o bucată de lut, care odată ajunsă în mâinele acestui dascăl iscusit prinde formă, contur, se desăvârşeşte.

„Eu îi testez, le dau exerciţii de auz, ritmică, îi pun să cânte ceva, dacă au învăţat corect linia melodică îmi dau seama imediat dacă are ureche muzicală. Ei vin aici în stare brută. Gramul de noroc îl ai de la Dumnezeu, noi nu facem decât teorie muzicală, practică vocală, intonaţie. Le spunem că drumul în artă nu este uşor, că trebuie să aibă autocontrol, îi învăţăm cum să-şi înfrângă emoţiile, să cânte, să comunice cu publicul”

spune Siţa Novac.

Dascălul vorbeşte cu modestie despre munca sa, însă copiii care trec pragul Palatului Culturii şi urmează cursul doamnei profesoare Siţa Novac ştiu faptul că fără învăţăturile şi îndrumarea sa nu ar fi făcut niciodată performanţă. A excela în muzică înseamnă dincolo de talentul cu care te-ai născut şi foarte multă muncă, seriozitate, dedicaţie. Este până la urmă reţeta de succes în orice domeniu. În anul 2004, Siţa Novac a pus bazele grupului vocal „Oltenaşi cu Oltencuţe”, cu care an de an câştigă toate premiile la festivalurile organizate în ţară.





„Am deschis cu cântecul şi cu sufletul fiecare casă şi fiecare inimă a românilor. Cum să nu fiu mândră de aceşti copii cu care am fost la atâtea concursuri. Ei sunt emblema mea, cartea mea de vizită, mi-am pus atâta speranţă şi dragoste în aceşti copii, nu am cuvinte să spun”, spune Siţa Novac.

Povestea dascălului de succes

Siţa Novac s-a născut la 11 februarie 1955 în satul mehedinţean Vrata, într-o familie de români harnici, care au ştiut să sădească în copilul lor dragostea pentru folclor şi respectul pentru valorile naţionale. Când şi-au dat seama că au un copil talentat, au încurajat-o să-şi urmeze calea.

„Întotdeauna, părinţii meu au pus pe primul plan bunăstarea noastră. Au dorit să avem în viaţă ceea e nu au putut ei să aibă, aşa am înţeles eu toată viaţa din comportamentul lor. La noi în casă nu a fost niciodată ceartă. Amândoi părinţii mei au cântat, mama mea a auzit-o cineva de la Radio Craiova şi au chemat-o să cânte, dar nu s-a dus. Era ideea aceea că pleci de acasă, dacă te calcă maşinile, cine ştie peste cine dai. Aşa au fost mentalităţile oamenilor de la ţară. Când au murit, tatăl meu la 73 de ani, în 2004 şi mama mea în 2011, la 78 de ani, au murit împăcaţi, s-au simţit împliniţi, erau fericiţi pentru noi”, povesteşte profesoara Siţa Novac de la Palatul Copiilor din Drobeta Turnu Severin.

Cântă de când se ştie, în sat era o mică vedetă fiindcă nicio petrecere nu se dădea fără ca Siţa să nu fie prezentă. Nici nu făcuse şapte ani şi ştia deja toate cântecele Mariei Lătăreţu, pe care le asculta cu urechea lipită la difuzorul din perete. După şcoala generală, Siţa a urmat apoi Liceul de Muzică din Craiova, pe care l-a absolvit în 1974.

Profesor titular la Palatul Copiilor

„La un moment dat le-am spus părinţilor că vreau să mă duc la Liceul de Muzică din Craiova, nu ştiu de unde am aflat de acest liceu, Dumnezeu cred că mi-a dat atunci gândul cel bun. Că într-adevăr m-au dus la Craiova. Aveam o mătuşă acolo, am cupărat o vioară şi mi-am zis că mă duc la vioară. Am dat admitere, dar la proba muzicală care era eliminatorie norocul meu a fost că în acel an s-a înfiinţat secţia de teorie-canto, fără să-mi trebuiască instrumentul. Aşa că am vândut vioara , nici nu mi-ar fi plăcut acest instrument, care mi se pare mai potrivit pentru băieţi”, povesteşte Siţa Novac.

La finele liceului, Siţa s-a întors în sat ca profesor suplinitor şi aici şi-a întemeiat o familie, căsătorindu-se cu un tânăr ofiţer de la Grăniceri, comandantul pichetului din Vrata la vremea respectivă, cucerit de frumuseţea tinerei interprete de muzică populară. Câţiva ani mai târziu, Siţa şi-a urmat visul şi a urmat cursurile Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii de Vest Timişoara, cu dublă specializare institutor-profesor de muzică. A activat apoi ca profesor la mai multe şcoli din Drobeta Turnu Severin, iar din anul 2003 s-a titularizat ca profesor la Palatul Copiilor, unde a înfiinţat un cerc de muzică populară.

„Văzând că sunt foarte multe cereri pentru muzică populară, am propus conducerii palatului să se înfiinţeze un cerc de muzică populară. Cercul a devenit din ce în ce mai solicitat, la un moment dat aveam peste 140 de copii. Aici am găsit împlinirea mea ca profesor fiindcă am întâlnit copii cu reale calităţi vocale, care au mers pe calea folclorului autentic”, spune Siţa.

Pentru anul 2017, profesoara Siţa Novac îşi doreşte sănătate şi multă putere de muncă pentru a duce mai departe proiectele muzicale alături de membrii grupului „Oltenaşi cu Oltencuţe”.