Imagini spectaculoase surprinse în Clisura Dunării: o viperă care se hrăneşte cu un alt şarpe

Principala atracţie aflată pe Clisură o reprezintă Statuia lui Decebal săpată în stâncă. Lucrarea, care a costat peste un milion de dolari, este cea mai înaltă din Europa. Rangerii Parcului Natural Porţile de Fier atrag însă atenţia turiştilor care ajung în zonă să fie foarte prudenţi fiindcă este plin de vipere, care ies să se încălzească pe stânci.

O fotografie realizată de o cititoare a ziarului nostru imortalizează momentul în care o viperă înghite un şarpe mai mic. Imaginea a fost surprinsă zilele acestea, chiar în apropierea Bustului lui Decebal de la Mraconia.

De altfel, pentru localnici nu este o noutate să dea ochii cu această reptilă fiind situaţii când viperele coboară până pe drumul naţional ce leagă Orşova de Moldova Nouă. Au fost multe situaţii când turiştii cazaţi la pensiunile din Clisură s-au trezit cu „musafiri nepoftiţi” fiindcă au lăsat geamurile deschise la autoturismele proprietate personală.

„Noi ne-am obişnuit cu ele, nu ne sperie prezenţa lor. M-am trezit anul trecut cu una la mine în curte, se aşezase sub un şezlong. După câteva minute a plecat spre Dunăre. Turiştii trebuie însă să fie atenţi, să nu calce pe ele”, spune un localnic din Eşelniţa.

Vipera cu corn nu atacă omul, ci reacţionează doar la agresiune sau atunci când este călcată din greşeală, de aceea rangerii Parcului Natural Porţile de Fier spun că turiştii să nu se abată de traseele montane marcate şi semnalizate ori să se aventureze desculţi în apropierea cursurilor de apă dacă vegetaţia este abundentă.

Vipera cu corn

Vipera ammodytes este declarată specie strict protejată datorită scăderii dramatice a numărului de exemplare în ultimul secol şi a distrugerii habitatelor. În România, principalul areal al subspeciei Vipera ammodytes ammodytes este reprezentat de partea sud - vestică a ţării. Habitatele preferate de vipera cu corn sunt de obicei locuri uscate, accidentate, cu rocă la zi şi cu vegetaţie de tufărişuri. Vipera cu corn este un animal timid, lent în mişcări, fără tendinţă de agresivitate. În prezenţa omului sau a altor animale rămâne nemişcată sau încearcă să se ascundă sub pietre şi vegetaţie. Dacă este încolţită, şuieră scurt şi puternic şi se strânge colac încercând să intimideze agresorul. Când se simte în pericol are un comportament defensiv, dar dacă nu are unde să se ascundă devine agresivă, atacând potenţialul duşman.