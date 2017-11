Cele mai bune bancuri cu bătrâni. Ce îi spune doctorul unui vârstnic cu soţie de 18 ani însărcinată în luna a patra

1. Doi bătrâni într-un azil stăteau în bibliotecă, când unul îi spune celuilalt: „Cum te simţi cu adevărat? Vreau să spun, ai 72 de ani, cum te simţi cu adevarat?”

„Sincer, mă simt ca un nou născut. Nu am păr deloc, nici dinţi şi trebuie să-mi schimb scutecele.”

2. La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă. Farmacistul o întreabă:

- Reţeta este pentru dumneavoastră?

– Da.

- Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.

- Ba da, mă fac să dorm liniştită.

- Cum aşa?

- Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

3. - Bunico, bunico, ce bine că ai venit!

- De ce?

- Păi a zis şi mama că numai tu ne mai lipseai!

4. Patru inşi (unul de 30 de ani, unul de 40 de ani, unul de 50 de ani şi unul de 60 de ani) se duc la pescuit.

Pe malul celălalt al râului apar patru tinere superbe, care se dezbracă şi se întind la plajă. Cel de 30 de ani:

- Băieţi, eu am terminat cu pescuitul, mă duc la fete. Şi sare în apă şi înoată până pe malul celălalt. Cel de 40 de ani:

- Mă, dacă aş avea o barcă, mai că m-aş duce şi eu pe malul celălalt la fete.

Cel de 50 de ani:

- Măi, dar oare nu or veni ele încoace?

Cel de 60 de ani:

- Dar ce dracu vă agitaţi atâta, măi, nu le vedeţi şi de aici?

5. La bancă se înfăţişează un bătrânel care cere să i se acorde un credit destul de mare. Puţin jenat, angajatul băncii îl întreabă:

- Ce vârstă aveţi?

- 85 de ani, răspunde senin bătrânelul.

- Ştiţi, la această vârstă aveţi nevoie de cineva care să garanteze că veţi achita împrumutul, îi explică funcţionarul.

- A, nici o problema, vin cu tata! Blocat, funcţionarul exclamă:

- Cu tata? Imposibil! Dar câţi ani are?

- 110, replică bătrânul.

- Haideţi, vă rog, insistă el. - Ştiţi, avem nevoie de bani pentru nunta bunicului. Din ce în ce mai uimit, angajatul băncii întreabă:

- Dar câţi ani are bunicul dumneavoastră?

- 140, veni răspunsul.

- 140?, strigă funcţionarul. Şi la vârsta asta mai vrea să se însoare? Bătrânelul răspunse, făcând cu ochiul:

- Ei, nu prea vrea el, dar îl împing părinţii.

6. Un bătrân de 75 de ani merge la spital să facă o analiză a spermei. Doctorul îi dă un borcan şi-i spune:

- Ia borcanul ăsta şi vino cu analiza mâine! A doua zi, bătrânul apare, cu borcanul la fel de curat şi gol ca ziua trecută. Doctorul întreabă ce s-a întâmplat, iar bătrânul explică:

- Ştiţi, doctore, uite ce-am păţit: Prima dată am încercat cu dreapta, apoi cu stanga, şi nimic. Apoi am chemat-o pe nevastă- mea. A încercat şi ea şi cu mâna dreaptă, şi cu mâna stângă, apoi cu gura: prima dată cu proteza, apoi fără proteză, şi tot nimic. Apoi am chemat-o pe vecina de alături: a încercat şi ea şi cu amândouă mâinile, şi cu gura, şi tot fără rezultat.

Doctorul era şocat:

- Ai chemat-o pe vecina? Iar bătrânul răspunde:

- Da, şi oricât ne-am chinuit, n-am reuşit să deschidem borcanul!

7. Un bătrân de 90 de ani merge la doctor. Acesta îi face analizele şi îi spune:

- Aveţi un corp sănătos în ciuda vârstei înaintate. Asta se datorează şi vieţii cumpătate pe care o aveţi, nu?

- Da, nu ştiu dacă mă credeţi, dar am şi o soţie de 18 ani însărcinată în luna a patra.

- În legătură cu asta permiteţi-mi să vă spun o povestioară: Cică era odată un vânător vestit care într-o zi confundă puşcă cu umbrela, nu ştim cum, dar dânsul a reuşit. La vânat din tufiş apare un urs imens şi el pune umbrela la ochi şi pac, ursul cade.

- Cineva trebuie să fi apăsat pe trăgaci, nu?

-Exact asta încerc să vă spun şi eu, conchise doctorul.

8. Un reporter merge într-un sat să ia nişte interviuri. Spre mirarea lui, satul era gol. Doar la o poartă zăreşte o bătrână. Reporterul se apropie de ea:

− Sărumana, mamaie, dar unde-s femeile din sat?

− La căminul cultural, maică, să înveţe limba engleză.

− Dar bărbaţii?

− La căminul cultural, maică, să înveţe limba engleză.

− Şi copiii?

− La căminul cultural, maică, să înveţe limba engleză.

− Dar matale, matale de ce nu te-ai dus?

−Because I already speak English!

9. Un cuplu iese la cină într-un restaurant select pentru a aniversa nunta de aur (50 de ani de căsătorie). Pe drumul spre casă ea remarcă pe faţa lui o lacrimă şi îi spune duios:

- Ai devenit sentimental cu gândul că avem deja cinzeci de ani de căsătorie?

- Nu mă gândeam la timpul de dinaintea căsătoriei noastre. Tatăl tău m-a ameninţat cu puşca de vânătoare şi mi-a spus că mă aruncă în puşcărie pentru 50 de ani dacă nu mă căsătoresc cu tine! Mâine aş fi fost un om liber!...

10. O bătrânică merge la pescărie.

- Domnu', e proaspăt peştele?

- Păi nu vezi femeie că e viu, cum să nu fie proaspăt.

- Bine mă, răspunde baba, vie sunt şi eu.