Casa memorială „Ştefan Odobleja” din satul natal al savantului este aproape finalizată

În satul mehedinţean Valea Hoţului, actualmente Ştefan Odobleja, a avut loc duminică, dezvelirea plăcii comemorative în memoria savantului Ştefan Odobleja, creatorul psihocibernetcii şi părintele ciberneticii generalizate.

De patru ani, a început reconstruirea casei Ştefan Odobleja şi s-a reconstituit exact cum era, dar cu mari eforturi financiare. Când a văzut că nu este ajutat, fiul savantului, inginerul Ştefan Odobleja a făcut mai multe împrumuturi la CAR pentru a putea suporta costurile aferente lucrărilor.

Casa lui Ştefan Odobleja din Valea Hoţului a fost incendiată în anul 1973, imediat după ce au apărut în presă discuţiile pe marginea lucrării “Psihologia consonantistă”. În 1938, omul de ştiinţă Ştefan Odobleja publica la Paris, lucrarea “Psihologia consonantistă” la editura „Librairie Maloine”. Acest studiu stabilea, pentru prima dată în lume, temele majore ale ciberneticii. La nivel mondial însă, cibernetica îl prezintă ca fondator pe Norbert Wiener, care a publicat prima sa lucrare în acest domeniu de abia în 1948.

“Recunosc, am fost şi eu puţin poet când am pornit acest proiect, dar când am văzut că nu sunt ajutat şi că nu răzbat cu banii am făcut un împrumut la CAR, care mi-a permis să ridic casa până la acoperiş. Sperăm ca în vara asta să fie finalizată”, a spus inginerul Ştefan Odobleja.