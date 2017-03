10 bancuri de top cu scoţieni. „Barman, în berea asta e o muscă. Domnule, zgârcit mai eşti, cât poate să bea o muscă?“

1. Doi scoţieni se întâlnesc.

PRIMUL: Vai, ce ceas frumos ai! Cred că te-a costat mult...

AL DOILEA: Nici vorbă! Mi l-a vândut tata pe patul de moarte cu patru penny.

2. Cică un scoţian şi nevastă-sa intra într-un restaurant şi comandă două porţii de mâncare.

La un moment dat, chelnerul, văzând că doar scoţianul mânca, iar soţia stătea şi se uita la el, se apropie şi întrebă:

- Doamnă, dar dummneavoastra de ce nu mâncaţi? Nu vă place?

- Ba da, îmi place, răspunde doamna, dar aştept să termine soţul meu de mâncat să-mi împrumute proteza...

3. Q: Care este cea mai fair-play galeria de fotbal din lume?

A: Cea a scoţienilor! Nu aruncă cu nimic pe stadion!

4. Un francez vrea să testeze dacă scoţienii sunt chiar aşa de zgârciţi precum se spune. Aşa că se decide să plece în Scoţia. Trece graniţa Scoţiei şi printr-un sătuc i se face sete. Îşi ia inima în dinţi şi bate la uşa unei case. Îi iese în întâmpinare un moş. Francezul îi cere apă. După jumătate de minut, moşul vine cu un bol plin cu lapte.

Francezul savurează jumătate din castron după care spune:

- Dar voi nu sunteţi zgârciţi deloc! Ce se vorbeşte nu este adevărat! Am cerut apă şi am primit un bol cu lapte... Mulţumesc!

- Ei, băiete. Cu plăcere! Nimeni nu mai vroia să bea laptele ăla, că acolo s-a înecat un şobolan. Francezul scapă bolul din mână la auzul acestor vorbe.

Moşneagul îl dojeni:

- După ce că eu ţi-am dat lapte, tu îmi şi spargi oala de noapte a bunicii?

5. Un scoţian merge la un bar şi comandă o bere la halbă. După ce i se aduce berea, observă o muscă în ea şi îi spune barmanului:

SCOŢIANUL: Barman, în berea asta e o muscă.

BARMANUL: Domnule, zgârcit mai eşti, cât poate să bea o muscă?

6. Pe malul unui lac din Scoţia, un pescar dă la undiţă. Deodată, vede în mijlocul apei un puşti dând din mâini disperat şi urlând după ajutor. Pescarul sare îndată şi salvează micuţul de la înec. Apare şi tatăl copilului.

- Dumneata mi-ai salvat fiul?

- Eu! Dar oricine ar fi făcut la fel...

- Foarte bine, zice tatăl copilului, dar unde-i şapca băiatului?

7. Un bătrân scoţian sta pe o bancă într-un parc şi se uita mirat la un tânăr care avea părul vopsit în toate culorile.

- Care-i treaba, moşule? Nu ai făcut niciodată ceva deosebit în viaţă sau ce beleşti ochii la mine?

- Ba da, odată m-am îmbătat şi am făcut sex cu un papagal şi mă întrebam dacă nu cumva eşti fiul meu.

8. Cică un scoţian pe patul de moarte:

- Mamă eşti aici?

- Da, aici sunt fiule!

- Soţia mea este aici?

- Da, e şi ea aici, lângă tine!

- Dar copii mei, sunt şi ei aici?

- Da, şi ei sunt tot aici, cu tine!

- Şi atunci, de ce dracu’ arde lumina în bucătărie!?

9. Un inginer zootehnist german face o vizită la un fost coleg de facultate scoţian să-i vadă ferma de vaci. Toate vacile erau impecabile, grase, frumoase, dar la un moment dat vede una cu un picior de lemn.

Contrariat, germanul întreabă:

- Dar cu vaca asta ce este?

Scoţianul îi explică:

- Dar ce, vrei să tai o vacă întreagă pentru o supă?

10. Un american, un francez şi un scoţian se întâlnesc la o nuntă.

AMERICANUL: Eu am făcut cadou un serviciu de cafea de 10 persoane.

FRANCEZUL: Eu am făcut cadou unul de 20 de persoane.

SCOŢIANUL: Eu am făcut cadou un cleşte de zahăr de 200 de persoane.