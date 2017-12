Marian Godină, mesaj către poliţistul pălmuit de la Niculiţel: „Mai aveai o soluţie, care ţi-ar fi asigurat liniştit salariul“

Poliţistul braşovean Marian Godină a urmărit de la distanţă, dar îndeaproape, cazul poliţistului pălmuit la Niculiţel şi se declară bulversat de reacţiile celor din jur. El a explicat într-o postare pe Facebook care sunt sentimentele trăite şi care ar fi fost reacţia cea mai simplă pentru colegul său din Niculiţel:

„M-au îngrozit şi întristat în acelaşi timp comentariile de la filmuleţul pe care l-am postat ieri, în care un poliţist a primit o palmă de la un cetăţean.

Însă nu am putut să trec cu vederea un fapt pe care l-am constatat în timp ce citeam comentariile care îi ţineau partea infractorului: toate, dar chiar TOATE, sunt scrise greoi, pline de greşeli, într-o limbă care seamănă vag cu româna. Cele mai multe conţin înjurături scrise de asemenea greşit. Ele vin din partea unor persoane cu un grad de cultură lesne de observat, multe certate cu legea. E de ajuns să intri pe profilul unui astfel de comentator ca să îţi dai seama ce-i de capul lui şi cât a învăţat el la "şcoala vieţii".

Mulţi nu ştiu că acel poliţist de la Tulcea avea şi o altă variantă pentru a nu apărea la ştiri ieri şi a-şi pune o presiune imensă pe umeri la care mulţi nu ar face faţă.

Colegul meu e poliţist din luna ianuarie a acestui an. Poate el nu ştie încă, dar îi transmit eu ceva: drag coleg, ieri când ai observat şoferul ăla parcat pe trecerea de pietoni, puteai trece pe lângă el mai departe, fără să îţi faci de lucru.

Salariul venea la fel luna asta, nici mai mic, nici mai mare. Sau dacă tot ai ales să îl legitimezi, când ai văzut că refuză să îţi dea actele, trebuia să îl laşi în pace şi să îţi vezi de treabă. Din nou, salariul îl luai la fel, fără să îti mai faci de lucru. În plus, găseai un şofer mai "prost" care ţi-ar fi dat actele de bunăvoie şi îl amendai pe ăla, că doar legea e numai pentru fraieri.

Şmecherii fac pe nebunii, se tăvălesc, se victimizează şi mimează spume la gură. Iar alţi şmecheri le ţin partea. Lor li se alătură şi prostimea. Aceeaşi prostime te-ar fi înjurat dacă ai fi trecut nepăsător pe lânga neregulile pe care le-ai constatat. Dar îti repet, salariul îti venea la fel, fără bătaie de cap.

Sper să nu iei drept sfat, ce zic eu acum cu salariul la fel. Tu ai ales să îţi faci meseria cum trebuie. Şi ai făcut-o foarte bine. Puţini şi-ar fi păstrat cumpătul aşa cum ai făcut-o tu. Ai ales spray-ul în locul pistolului, tocmai pentru a nu-l răni pe cel care abia te pocnise.

O să treci peste asta şi vei da de altele din păcate. Totul e să nu te scârbeşti şi să nu devii unul dintre cei care aşteaptă salariul lună de lună fără să se mai implice, de teama de a apărea la ştiri şi de a fi înjuraţi de sute de conaţionali analfabeţi.

Din partea mea, drag coleg, ai tot respectul şi deşi nu am reuşit să dau de tine, îţi transmit aici că ai toată susţinerea mea în cazul în care va fi nevoie.

P.S. acel viteaz cu papuci roşii a fost arestat pentru 30 de zile“.

Marian Godină, agent de Poliţie Rutieră, în exerciţiul funcţiunii

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ultraj în cazul poliţistului pălmuit la Niculiţel. Agresiunea s-a întâmplat sâmbătă, 2 decembrie, când un tânăr agent de poliţie a vrut să sancţioneze un localnic care încălcase regulile de circulaţie. Bărbatul parcase maşina în staţia de autobuz, apoi a mutat-o pe trecerea de pietoni din centrul comunei. Individul, fără serviciu, este fratele taximetristului violat din Tulcea.

Poliţistul, care îi ceruse de două ori să mute autoturismul din locurile nepermise, a vrut să legitimeze şoferul indisciplinat pentru a-i da o amendă, moment în care şoferul a devenit recalcitrant şi chiar violent, astfel că omul legii a fost silit să folosească spray-ul paralizant pentru a-l imobiliza. Individul, care abia se ţinea pe picioare, a fost încătuşat şi pe când încerca să-l ducă la maşina de poliţie, s-a împiedicat de bordură, a căzut, apoi s-a prelins pe maşina poliţiei, zăcând în fund sprijinit de roată.

Poliţistul a fost înconjurat de localnici, care au sărit în ajutorul bărbatului. Agentul de poliţie a fost înjurat, împiedicat să îşi facă datoria, apoi pălmuit de un alt individ. Gloata a prins curaj. Poliţistul s-a îndepărtat doi paşi, a scos pistolul din dotare îndreptându-l spre agresor, apoi a scos din buzunar spray-ul paralizant pe care l-a pulverizat în faţa atacatorului care mersese spre el gata să-i aplice o nouă lovitură.

Poliţia a deschis dosar penal pentru ultraj, care este coordonat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea.

Primarul Florin Pascale din Niculiţel spune că incidentul ce s-a petrecut la el în comună este un caz izolat. „De regulă, sunt oameni paşnici, nu avem asemenea incidente. Toţi cei implicaţi sunt din comună. Poliţistul este tânăr, lucrează de un an la postul de poliţie. Este mai mic de statură şi de aceea au prins curaj ceilalţi să-l bruscheze, au vrut să-l intimideze. Dar intervenţia lui mi s-a părut corectă, el este un tânăr de bun-simţ. Acel om pe care l-a încătuşat nu a respectat legea, uniforma, instituţia, regulile de circulaţie. A vrut să-l sfideze pe poliţist“, arată primarul.

Individul încătuşat este fratele celebrului „taximetrist violat“ din Tulcea, Nicolae Stan. Acesta a reclamat în august 2012 că a fost agresat sexual de o clientă, Luminiţa Perijoc, în casa ei. Tânăra îl chemase să-i facă nişte cumpărături şi când Nicolae i le-a dus în locuinţă, ea a insistat să întreţină cu el relaţii sexuale. Taximetristul a declarat c-a fost forţat să se dezbrace, ameninţat cu cuţitul şi rănit la cap, apoi a fost violat. Magistraţii au constatat doar tentativa de omor din partea Luminiţei Perijoc şi au condamnat-o la 4 ani de închisoare cu suspendare, printr-o decizie definitivă a Curţii de Apel Constanţa pronunţată în aprilie 2014. (foto jos cei doi protagonişti)

Iată că problemele cu legea se ţin scai de familia Stan, care este de loc din Niculiţel. Fratele taximetristului Nicolae nu lucrează nicăieri, la fel ca agresorul poliţistului. Sunt 4.800 locuitori în Niculiţel, iar aproape 90 familii trăiesc din ajutorul social. La această populaţie sunt repartizaţi 3 poliţişti care compun efectivul postului de poliţie rurală. Agentul atacat nu era singur la intervenţie, căci chemase în ajutor un coleg care venise la faţa locului cu maşina. În înregistrare se văd, de altfel, cele două maşini de poliţie.

Amalia Igantencu, purtătorul de cuvânt al IPJ Tulcea, a precizat că în urma apariţiei acelor imagini în spaţiul public la data de 3 decembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea a deschis o anchetă internă cu privire la evenimentul care a avut loc sâmbătă, 2 decembrie, în localitatea Niculiţel, judeţul Tulcea, în care a fost implicat un poliţist din cadrul Postului de Poliţie Niculiţel. „Orice date referitoare la incident vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice, după finalizarea cercetărilor“, a transmis Ignatencu.

De asemenea, şeful Poliţiei Române a dispus conducerii IPJ Tulcea să demareze urgent verificări interne. „O echipă de specialişti din cadrul Direcţiei Control Intern din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române a fost trimisă să verifice modul de organizare a activităţii la nivelul IPJ", a anunţat duminică IGPR.

Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook Special Guys All Over The World, al cărui administrator este Marius Stoica, ajutorul de şerif american retras din activitate, despre care „Adevărul“ a relatat că vrea să înfiinţeze un sindicat al poliţiştilor care să revoluţioneze imaginea Poliţiei şi percepţia ei în rândul populaţiei.

„Undeva în Tulcea. Acest poliţist este huiduit şi ameninţat, dar ce nu pot eu înţelege este mentalitatea celor care sunt de faţă. Bravo poliţistului! Carmen DAN, aruncaţi o privire şi dvs doamnă ministru, poate din greşeală faceţi şi ceva cu adevărat pentru poliţişti sau aşteptăm mai multe victime în rândul lor“, este comentariul administratorului paginii. În acelaşi timp, Sindicatul Europol consideră că o palmă dată unui poliţist reprezintă o palmă dată Poliţiei Române.

Spre deosebire de localnicii care au asistat la scenă, utilizatorii internetului au, în majoritate covârşitoare, o reacţie favorabilă poliţiştului care a vrut să aplice legea. „Dacă ar fi dat peste voi acel şofer, i-aţi mai fi luat apărarea?“ este argumentul principal al celor care aplaudă respectarea legii.

