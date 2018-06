FOTO Imagini dezolante în Delta Dunării, în apropiere de Tulcea. „Am intrat în ţinutul morţii”

Mai multe imagini cu o zonă din Delta Dunării, în apropiere de Tulcea, au fost postate pe pagina personală de Facebook de Ileana Giuşcă.



„Am ajuns acolo pe un canal oficial colmatat dar în realitate perfect accesibil dacă reuşeşti să treci de cei doi copaci mai mult sau mai puţin întâmplător căzuţi peste luciul apei şi am intrat din paradis în ţinutul morţii, care înaintează cu o viteză direct proporţională cu cea a substanţei ucigaşe care vine din conducta pitită sub un mal cu flori pe care o veţi vedea în imagini… Aş adăuga că substanţa albicioasă deversată are o temperatura de cca 50 de grade şi că degetul cu care am încercat-o încă mă ustura. Tulcea, Lat. 45,19265 / Long. 28,746439”, scrie Ileana.



Imaginile surprinse sunt din apropierea zonei industriale a municipiului Tulcea, iar o persoană dintre cele care au comentat la această postare a scris că „este conducta de la apă caldă, din zona remat”, care ar veni de la unul dintre agenţii economici din apropiere.



„Sodă în cantităţi substanţiale şi foarte probabil sulf. Orice ar fi, creează un mâl albicios urât mirositor care îneacă şi ucide tot. La analize va merge cu siguranţă o mostră de apă”, mai scrie Ileana.

„Ţeava aia vede zeci de ani acolo …Acum 20 de ani vedeai peşte plutind în derivă de la apa asta şi păsări moarte”, mai scrie cineva într-un alt comentariu.



„Iar visaţi…conducta aia e acolo de 40 de ani. Iarna este singurul loc unde se prinde peşte, şi dacă s-ar închide combinatul atunci să văd câţi ar plânge pentru nămol şi câţi ar plânge după un loc de muncă”, mai notează un alt comentator la postare.

Guvernatorul Deltei Dunării, Mălin Muşetescu, la solicitarea „Adevărul”, a transmis că luni, 4 iunie, se va deplasa o echipă ARBDD la faţa locului.

