Zeci de clienţi ai unui dealer Suzuki acuză o mega-înşelăciune. Oamenii au plătit maşini noi pe care nu le pot primi

Firma Sara Motors, dealer-ul autorizat al Suzuki din Timişoara, este acuzată de zeci de clienţi de înşelăciune după ce a încasat banii pentru maşini noi fără să facă plăţile mai departe, astfel încât oamenii să îşi poată primi maşinile. Unii dintre clienţi au plătit integral autoturismele. Este şi cazul lui Călin, un timişorean care a plătit pentru o maşină nouă de la Suzuki suma de 15.200 de euro. Maşina este comandată, dar pentru că dealer-ul nu a plătit-o, timişoreanul nu îşi poate primi maşina.

Într-o situaţie similară se află şi alţi clienţi. Potrivit unor documente postat pe un grup de Facebook, Suzuki România i-a comunicat unui client că maşina sa a fost comandată şi fabricată încă din 25 iulie, dar „va fi livrată către RS Sara Motors SA după efectuarea plăţii de către aceasta”.

Potrivit grupului de Facebook înfiinţat de păgubiţii dealer-ului Suzuki de la Timişoara, peste 70 de persoane şi-au plătit maşinile, unii integral, fără să le mai poată primi pentru că dealer-ul nu a făcut plata. Avocatul Dana Iordan a fost contactată de un grup de 25 de persoane păgubite de repretantanţa Suzuki din Timişoara.

Potrivit avocatei Iordan, mai mult de jumătate dintre păgubiţi au plătit integral preţul maşinilor, suma medie plătită de clienţi către Sara Motors fiind de 12-13.000 de euro. Dana Iordan a mai declarat că aproximativ 30 de maşini comandate de dealer-ul din Timişoara sunt în parcul Suzuki din Ungaria, dar maşinile nu pot fi livrate până la efectuarea plăţii de către Sara Motors.

„Am contactat Suzuki şi aşteptăm un răspuns. Dorim soluţionarea pe cale amiabilă. Nu ştim clauzele contractuale dintre Suzuki şi dealer, dar Suzuki are o obligaţie morală şi contractuală să se implice. Noi mergem la Suzuki când mergem la un dealer. Considerăm că trebuie să se implice. Sunt cazuri de companii care s-au implicat în astfel de cazuri”, a declarat avocatul Dana Iordan. Avocatul a mai declarat că pregăteşte şi o plângere penală pentru înşelăciune în numele unui grup de peste 25 de persoane.

Suzuki a reziliat contractul cu dealerul

În urma plângerilor formulate de clienţi şi a problemelor provocate de Sara Motors, Suzuki România a decis rezilierea contractului cu dealer-ul din Timişoara. „Motivul principal care a stat la baza acestei decizii il reprezinta neîndeplinirea de către RS Sara Motors SA a standardelor de calitate în special în ceea ce priveşte gestionarea relaţiei cu clienţii, dar şi a reprezentării mărcii in plan local, precum şi neîndeplinirea altor obligaţii contractuale asumate făţă de Suzuki. Ca urmare a încetării relaţiei cu RS Sara Motors SA, reprezentanţa Suzuki din România a demarat procedurile pentru selectarea unui dealer nou pentru zona de vest a ţării care să asigure servicii la cele mai înalte standarde de calitate pentru clienţii Suzuki”, se arată într-un comunicat al Suzuki România.



Directorul general al Suzuki România, Nicoleta Gerea, a transmis că se caută soluţii pentru găsirea, în cel mai scurt timp, a unui dealer Suzuki în Timişoara. "Zona de vest a ţării este una extrem de importantă pentru Suzuki şi astfel,am considerat necesar sa acordam RS Sara Motors SA un termen rezonabil pentru îndepliniriea in mod onorabil a tuturor obligatiilor contractuale deja asumate fata de clienti. Totodata vom depune toate eforturile ca in cel mai scurt timp, să avem un nou partener in Timisoara capabil să ofere toate serviciile Suzuki la cele mai înalte standarde de calitate, in linie cu valorile brand-ului Suzuki”, a transmis Nicoleta Gerea, director general Suzuki România.

Reprezentanţii Sara Motors din Timişoara nu au putut fi contactaţi nici la sediul firmei, nici la telefoanele puse la dispoziţie de clienţi şi nici la numărul de telefon declarat la Registrul Comerţului.