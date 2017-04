VinVest 2017. Aproape 300 de vinuri scoase la degustare, 26 de crame din ţară şi străinătate, invitaţi speciali din regiunea Champagne

Aproape 300 de vinuri scoase la degustare, nouă degustări tematice, 26 de crame din toate regiunile din România dar şi invitaţi din Italia, Ungaria, Serbia, Germania, Republica Moldova sau Franţa, acestea sunt suprelativele celei de a 14-a ediţii a salonului internaţional de vinuri Vinvest, care a început vineri la Timişoara.

„Avem o paletă foarte frumoasă de vinuri. Sunt vinuri albe, roze, roşi, că sunt vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri efervescente, toate se găsesc în salon. Îi avem din toate regiunile viticole ale României: din Moldova, din Muntenia, Oltenia, din Crişana sau Transilvania, cu patru producători de vin din Timiş. Sunt crame din toate zonele şi ne bucură că este o diversitate de vinuri, pentru că fiecare are vinul casei”, a declarat organizatorul evenimentului, Lucia Pârvu.



Noutatea ediţiei din acest an este prezenţa invitaţilor din renumita regiune franceză Champagnes, care au venit cu şase producători de şampanie.

“Suntem fericiţi pentru că anul acesta, timp de trei zile, vom avea şampania în salon. Au venit eprezentanţi din renumita regiune Champagne. Vom avea şi un stand al Franţei, cu patru producători de vin de acolo”, a mai spus Lucia Pârvu.





Cireaşa de pe tort a însemnat o degustare de şampanie, orgininară de la mama ei, pentru prima dată la Timişoara. Printre oaspeţii de la Champagne am găsit-o şi pe româncă Stefanie Munteanu Boca, care a plecat în Franţa la începutul anilor 90, iar acum lucrează în producţia de şampanie.

"Eu am plecat în Franţa, de la Buziaş în anul 1996. Din anul 2000 am propria mea firmă în producţia de şampanie. Ce am observat eu în România este că aveţi marile şi cunoscutele branduri de şampanie, dar nu şi cele mici şi mijlocii. Nu am văzut acest tip de şampanie, de la producători independenţi. Ei singur se ocupă de la struguri până la vânzare. Eu contez pe aceste şampanii, au o calitate de excepţie şi se simte imediat un timbru indedit. Preţurile variază de la 15 euro până la 100 de euro”, a declarat Stefanie Munteanu Boca.

Salonul de vinuri îi aşteaptă pe timişoreni până duminică, la Centrul Regional de Afaceri.