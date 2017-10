VIDEO „Vânătorul de hoţi“ loveşte din nou. Important lanţ de magazine găsit cu o diferenţă mare între preţul de la casă şi cel de pe raft

Timişioreanul Cristian Brâncovan a descoperit un nou caz în care un lanţ de supermarketuri are probleme în sincronizarea preţurilor de la raft cu cele de la casă. Într-o înregistrare video publicată pe pagina sa de Facebook, Cristian Brâncovan demonstrează cum un săpun lichid Protex, care are la raft preţul de 9,49 de lei costă în realitate 14,99 lei.

“Vânătorul de hoţi” susţine că diferenţa de preţ exista în magazinul Profi de pe Calea Buziaşului din Timişoara şi la o zi după ce un client îi sesizase şefei de tură problema, oferta de reducere fiind expirată de 13 zile. Pus în faţa faptului împlinit, şeful de magazin nu a putut face altceva decât să îşi ceară scuze. Un caz similar a fost descoperit de Cristian Brâncovan şi la Kaufland.





Reacţia companiei

Purtătorul de cuvânt al Profi România, Gabriel Pâslaru, a transmis la solicitarea Adevărul un punct de vedere, pe care l-a postat şi pe pagina de Facebook a timişoreanului care a realizat filmuleţul. Redăm mai jos, integral, punctual de vedere al Profi România:



„Regretam situatia prezentata de dumneavoastra, situatie care din pacate se intalneste relativ frecvent in comert. De ce? Deoarece in tara se afla din ce in ce mai putini oameni dispusi sa se angajeze si deoarece noii angajati au nevoie de timp pana cand sa ajunga sa fie pe deplin calificati si, de exemplu, sa schimbe toate etichetele de pret la timp.

De aceea, pe langa traininguri suplimentare pentru personalul sau, PROFI a investit in aparatura care sa permita tuturor cumparatorilor sa isi verifice singuri preturile produselor in fiecare magazin inca inainte de a ajunge la casa. De altfel, in filmul dumneavoastra chiar ati apelat la un astfel de aparat pentru a demonstra diferenta de pret dintre eticheta de la raft si cel de la casa.

Politica PROFI ii protejeaza pe clienti si nu doar ca le da posibilitatea sa-si verifice preturile din timp, dar in plus prevede ca atunci cand apare o astfel de diferenta, clientul sa plateasca pretul de la raft, cum de altfel vi s-a oferit si dumneavoastra.

In aceste conditii speram ca veti intelege nu doar ca reteaua PROFI actioneaza cu buna credinta, dar si ca are de facut fata unor probleme generate de actuala stare a economiei tarii in general.

Vazand ca sunteti o persoana care se straduieste obiectiv sa expuna public diverse disfunctionalitati si sa contribuie la o societate mai buna, va transmitem si invitatia ca, daca aveti cunostinta de persoane de buna calitate care doresc sa se angajeze in comert, sa le indreptati catre magazinele noastre”.