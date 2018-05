VIDEO Start pentru Revolution Festival 2018. Trei zile şi trei nopţi de muzică şi distracţie la Timişoara

Revolution Festival, ediţia cu numărul patru, începe astăzi la Muzeul Satului Bănăţean. Timişorenii şi cei veniţi din alte ţări şi oraşe se vor putea bucura de muzică live, vor putea să danseze, să vadă show-uri şi performance-uri sau pur şi simplu să se relaxeze.



Drept unul dintre cei mai populari DJ ai momentului, Wilkinson (DJ set), îşi va aduce hitul său colosal, „Afterglw”, pe scena principală a Revolution Festival.



În prima seară, cea mai aşteptată trupă este Gogol Bordello, senzaţia gipsy-punk-rock, care a colaborat şi cu Madonna. Ei vor putea fi ascultaţi de la miezul nopţii.

Vineri seara este unul dintre cei mai populari DJ ai momentului, Wilkinson (DJ set), care îşi va aduce hitul său colosal, „Afterglw”, pe scena principală a Revolution Festival. Sâmbătă, pe scena principală va fi Dub FX. După numeroase reprezentaţii stradale în toată lumea oamenii i-au înregistrat arta pe telefoane şi le-au împrăştiat pe toate reţelele sociale, iar asta a dat naştere videourilor care l-au catapultat pe Dub FX într-un mare succes.





La Revolution vin şi cei mai buni autori de hituri din Rusia, Filatov & Karas, creatori ai unor melodii şi remixuri precum „Don’t Be So Shy”, „Time Won’t Wait for Us”, „Tell It to My Heart” şi „Wide Awake”, care însumează peste 100 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Organizatorii au pregătit pentru acest an un line-up care are capete de afiş nume precum Gogol Bordello, Wilkinson şi Dub FX, Mortiis, 1000mods, Nicole Moudaber, Raresh, Barac b2b Gescu şi mulţi alţii.Printre artiştii români se află Deliric X Silent Strike, Persona (trupă care se relansează cu această ocazie), Robin and the Backstabbers, Karpov Not Kasparov şi Mes Quins.