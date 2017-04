VIDEO România lucrului prost făcut. Cum a ajuns un centru SPA de 1 milion de euro să fie deschis doar o singură zi

Unul dintre proiectele care se bate pentru un loc pe podium în competiţia „România lucrului prost făcut” este complexul de agrement din Lugoj, care cuprinde un ştrand în aer liber şi un bazin acoperit cu saune şi jacuzzi. Începute în urmă cu aproximativ cinci ani, nici ştrandul în aer liber, şi nici bazinul acoperit nu sunt deschise la ora actuală.



Finalizat în mare parte în 2016, bazinul acoperit a fost inaugurat, cu mare fast, anul trecut, în 20 mai. Era plină campanie electorală pentru alegerile locale la care primarul Francisc Boldea (PSD) a candidat pentru al treilea mandat. Chiar dacă ştia că SPA-ul nu poate fi deschis, primarul a decis să inaugureze „regulamentar” bazinul.



De la eveniment nu au lipsit: copiii îmbrăcaţi în haine populare, preotul care a sfinţit locul de agrement, pâinea cu sare, lugojenii curioşi să vadă bazinul şi, evident, panglica. Tot pentru decor au fost aduşi patru tineri, dansatori ai ansamblului „Ana Lugojana”, care s-au „relaxat” în jacuzzi.

„Toţi zâmbesc, toţi râd”

În discursul inaugural susţinut înainte de tăierea panglicii, primarul Francisc Boldea le-a explicat lugojenilor cum ar trebui să arate complexul de agrement în varianta ideală.



„SPA-ul din Lugoj cuprinde şase bazine exterioare: unul de 33/20 m şi 1,6 m adâncime, unul de patru metri adâncime pentru sărituri, două jacuzzi de mari dimensiuni, un bazin pentru copii şi unul pentru tobogan cu două tipuri de căderi, galben şi verde. E pentru prima dată, după 700 de ani în istoria Lugojului, când din SPA face parte şi un bazin acoperit (n.r. Obiectul inaugurării ). Toţi zâmbesc, toţi râd, dar nimeni nu a fost în stare să îl facă vreodată şi asta e cel mai important lucru”, a spus edilul, care i-a „ispitit” pe lugojeni cu facilităţile bazinului acoperit.



„Înăuntru veţi vedea un bazin acoperit de 25 de m lungime, 12,5 lăţime şi doi metri adâncime. Este un bazin de înot cu trambuline pentru fiecare dintre culoare. Sunt patru jacuzzi de ultimă generaţie, cu muzică independentă la fiecare, cu posibilitate de reglare a temperaturii”, a mai declarat primarul Francisc Boldea.

„O spun cu cea mai mare sinceritate”

După ce i-a incitat pe lugojeni la relaxare în bazinul acoperit, primarul a fost nevoit să admită: bazinul inaugurat nu poate fi şi deschis publicului. „O spun cu cea mai mare sinceritate. Nu avem un specialist în Lugoj. Am chemat pe cineva din Ungaria care e specialist să se ocupe de combinările ce trebuie făcute. Deocamdată am făcut filtrarea prin nisip. Mai este filtrarea chimică la care nu ştim deocamdată cantităţile şi era păcat să stricăm”, a mai declarat primarul, care a revenit imediat la facilităţi: două săli de masaj, două săli pentru saună (umedă şi uscată), un cabinet medical, un restaurant şi o sală cu „terapie pe bază de culoare”.



În discursul său, primarul le-a mulţumit partenerilor. În capul listei s-a aflat patronul firmei de construcţii care a realizat lucrarea, Nelu George. Acesta este şi patronul restaurantului Royal din oraş, acolo unde PSD-iştii, adunaţi în campanie electorală pentru europarlamentare la Lugoj, unde s-a inaugurat un pod pietonal, au dat o petrecere la care a participat însuşi Victor Ponta, premier la vremea respectivă. Detalii AICI.

Promisiunea primarului

În speach-ul susţinut cu ocazia inaugurării, primarul Francisc Boldea dădea asigurări că imediat după alegeri, în aproximativ o lună, după ce va fi obţinut şi avizul ISU, ştrandul poate fi deschis. „Sunt foarte convins că în scurt timp, când se va întregi şi noul Consiliu pentru a angaja personal, bazinul nu va face faţă pentru că va fi o solicitare de abonamente foarte mare”, a mai declarat primarul. Boldea a spus că deschiderea se poate face în aproximativ o lună după ce va fi angajat personal care să deservească SPA-ul şi se va obţine autorizaţia de la ISU.





Crunta realitate: SPA-ul este încă închis

La aproape un an de la inaugurarea fastuoasă din campania electorală, SPA-ul de la Lugoj este încă închis. Primăria nu a făcut încă nici recepţia, primarul Francisc Boldea recunoscând că problemele sunt mai mari decât a lăsat să pară la inaugurare. Potrivit primarului, constructorul, căruia Boldea îi mulţumea la inaugurare, mai are de făcut lucrări de aproximativ 200.000 de lei. Primarul susţine că firma de construcţii a intrat în colaps financiar, iar din cauza asta este în imposibilitate să termine lucrarea.



„Nu putem să facem recepţia. Trebuie să o ceară constructorul şi nu cere încă recepţia. Pot să îl dau în judecată şi mă judec cu el 10 ani. Constructorul nu a mai venit să stea de vorbă cu noi. Făceam recepţia cu o anexă şi luam din garanţie. În cazul în care ne-ar preda amplasamentul ar rămâne banii la noi şi am face lucrarea cu o altă firmă. Dacă l-aş fi convins (n.r. Pe patronul firmei) să ne predea, credeţi că nu aş fi făcut-o?”, a mai declarat primarul Lugojului, care nu regretă că a făcut inaugurarea fără recepţia lucrării pentru că „eu am crezut că grăbeşte darea în folosinţă”.



Patronul firmei de construcţii care a realizat lucrarea, Nelu George, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. În toamna anului trecut, Nelu George declara, însă, pentru „Cetăţeanul” că rezolvarea problemei ţine de primărie. „Eu ca să pot continua lucrările depind de dispoziţia de şantier pe care trebuie să o dea proiectantul. Eu nu pot să lucrez fără să am o dovadă că proiectanţii nu rezolvă ce au greşit. Nu pot să finalizez lucrările cu cazanul de 35 de kilowaţi, pentru că ăla e pentru o casă, nu pentru un ştrand. Asta e doar un exemplu. Ei trebuie să schimbe soluţiile tehnice care nu corespund, inclusiv la partea de tubulatură”, a spus Nelu George.

Ultima promisiune: ştrandul din aer liber, deschis când vine frigul

Dacă bazinul acoperit de la Lugoj este, totuşi, finalizat în cea mai mare parte, ştrandul din aer liber, care ar fi trebuit terminat încă din 2014, este doar un şantier abandonat. Deschiderea ştrandului, care a înghiţit până acum cinci milioane de lei din totalul de opt, a fost promisă de mai multe ori. Unul dintre termene era 21 mai 2015. Termenul nu a fost respectat, primarul Francisc Boldea punând blocajul pe seama DNA, care a ridicat mai multe documente din primărie, inclusiv legate de ştrand. „



Sunt câteva lucrări de investiţii, printre care bazinul şi ştrandul, la care dacă nu ai dosarul la tine în curte, nu poţi să faci plăţi. Până nu ai dosarul la tine în curte nu poţi lucra în el”, declara primarul Francisc Boldea în mai 2015. Primăria Lugoj a primit actele de la DNA, dar şantierul tot nu a fost deblocat. „A fost o neînţelegere între proiectant şi constructor. Nu s-au înţeles pentru cantităţile de fier folosite. Numai proiectantul poate să dea dispoziţie de şantier. De săptămâna viitoare dăm ordinul de reîncepere a lucrărilor. Din momentul în care am dat dispoziţia firma are la dispoziţie 90 de zile să termine lucrarea”, a declarat Francisc Boldea, care crede că lucrările la ştrand o să fie gata, în sfârşit, la toamnă ,când vine frigul şi sezonul estival va fi deja încheiat. „Asta-i bună. O să fac eu cald afară”, a încercat să fie ironic primarul.