Terasa care eclipsează patrimoniul Timişoarei. Plăcuţa de pe casa pictorului reginei Victoria şi al Curţi Regale Britanice, ascunsă după umbrelă

În aşteptarea turiştilor care vor vizita Timişoara –Capitala Culturală Europeană în 2021, municipalitatea va încerca să scoată la vedere bogatul patrimoniu istoric al oraşului. Iar Timişoara nu duce lipsă de personalităţi importante, date culturii mondiale. Unele sunt de notorietate, altele se lasă încă descoperite. Unele sunt la vedere, altele sunt acoperite... de terase. Este cazul plăcuţei care indică imobilul în care a locuit Károly (Charles, Karl) Brocky, unul dintre cei mai importanţi portretişti din epoca Biedermeier (stil artistic care s-a manifestat între anii 1815-1848).Plăcuţa de pe casa aflată pe strada Eugeniu de Savoya nr.12, pusă în urmă cu un an de Uniunea Artiştilor Plastici (UAP), a fost acoperită în totalitate de umbrela terasei “Grill to Chill”. În aceste condiţii, nimeni nu va afla niciodată că în acea clădire a locuit pictorul reginei Victoria şi al Curţi Regale Britanice.

„Nu ştiu cine le perimite să facă aşa ceva”

Frumoasa (dar invizibila) placă din bronz cu portrerul lui Brocky, a fost realizată de sculptorul Luigi Varga. Informaţiile de pe plăcuţă sunt în limbile română şi engleză, tocmai pentru a facilita informarea turiştilor străini.



„Plăcuţa care marchează casa în care s-a născut Brocky este acoperită complet de o umbrelă. Nu ştiu cine le perimite să facă aşa ceva. Noi când am montat cele trei plăcuţe am avut nevoie de o gramadă de aprobări, de avize. Chiar nu a fost uşor. Pentru alţii e mai simplu. Vom face o adresă Direcţiei de Cultură, pentru că monumentele aparţin de ei, dar şi la Primărie. E păcat. În loc să ne lăudăm, oraş capitală culturală în devenire, că avem o somitate, pictorul curţii regale britanice, ne batem joc. Noi am marcat casa pentru că se află pe strada pietonală, am scris informaţiile în română şi engleză. Nu spun să nu se facă terase, dar să nu acopere placa. E o placă frumoasă, dar nu se vede”, a declarat istoricul Ioan Szekernyes, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Timişoara.