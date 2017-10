Societatea Timişoara a fost evacuată după 27 de ani, din sediul deţinut de Consiliul Judeţean Timiş. „Am rezistat sub regimurile lui Iliescu şi Năstase..."

Societatea Timişoara – organizaţia neguvernamentală care s-a născut imediat după Revoluţia din 1989, ca urmare a confiscării revoluţiei de către nomenclatura comunistă, a fost scoasă din spaţiul pe care îl ocupă de 27 de ani. Consiliul Judeţean Timiş a decis să evacueze Societatea Timişoara din Salonul Vega al Bastionului Theresia.

Astăzi, cei de la Societatea Timişoara au evacuat Salonul Vega, respectând o decizie judecătorească executorie.

Reprezentanţii CJT au cerut celor de la Societatea Timişoara să obţină statutul de asociaţie de utilitat publică, lucru pe care intelectualii din Societate au evitat mereu să-l facă indiferent de cine era la guvernare. Pur şi simplu nu dorea să depindă de cei de la conducere.

„Se va schimba complet destinaţia Bastionului”



Văzând că nu există altă soluţie pentru a rămâne în spaţiul de la Salonul Vega, cei de la Societatea Timişoara au început, în luna mai, demersurile de a obţine statut de asociaţie de utilitate publică. Cererea lor a fost înregistrată la Secretariatul General al Guvernului şi a fost ulterior trimisă Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social.

Cei de la Societatea Timişoara nu au primit niciun răspuns oficial.

„Nu vreau că comentez despre modalitatea în care va trebui să părăsim Salonul Vega. Avem o sentinţă judecătorească executorie. Am convocat administratorul clădirii pentru a le preda spaţiul. Ce comentez însă sunt politicile publice promovate de Consiliul Judeţean Timiş. Atunci când a fost reabilitat acest Bastion, finanţatorul german a pus câteva condiţii, şi anume să devină un spaţiu cultural, în care societatea civilă să se exprime. Au trecut cei cinci ani şi imediat lucrurile s-au schimbat. Aceste spaţii sunt scoase la licitaţie către agenţi comerciali. Se va schimba complet destinaţia Bastionului”, a declarat Florian Mihalcea, preşedintele Societăţii Timişoara.

Expoziţie "Despre nimic..."



Mihalcea susţine că Societatea Timişoara a primit din partea Parlamentului European titlul de „Cetăţean de onoare al Europei”, are parte de recunoaştere internaţională, dar nu şi din partea autorităţilor din România.

„Cei de la CJT ar fi trebuit să ştie care este activitatea noastră şi ce am făcut în toţi aceşti ani”, a comentat Mihalcea.

Înainte să părăsească spaţiul, cei de la Societatea Timişoara au organizat o expoziţie simbolică denumită „Despre nimic...”. Au fost amenajate şase panouri goale.



27 de ani de manifestări politico-civice şi culturale

Pentru anul 2021, cânt oraşul de pe Bega va fi Capitală Culturală Europeană, Societatea Timişoara pregătea o inedită expoziţie despre Proclamaţia de la Timişoara.



„Sunt 27 de ani de manifestări politico-civice şi culturale de anvergură, aici în spaţiul Salonului Vega. Am fost alungaţi, pur şi simplu. Am avut acest spaţiu în toate regimurile. Am rezistat regimurilor lui Iliescu şi Năstase... Există o hotărâre a Consiliului Judeţean care a spus că nu ni-l mai dă. Societatea Timişoara este un reper al acestui oraş. Datorită nouă s-au întâmplat foarte multe lucruri care au democratizat această ţară. Asta merităm din partea CJT, să fim alungaţi. Era frumos să fi rămas, puteam să facem în continuare expoziţii, artă, dezbateri, întâlniri, mai ales că oraşul este viitoare Capitală Culturală Europeană. Este o sabotare culturală, pur şi simplu. Am fost acuzaţi că am subânchiriat spaţiul. Noi aşa ceva nu facem. Suntem extrem de corecţi şi cinsitiţi pentru că suntem fermi în ceea ce spunem. Nu ne permitem să ne jucăm după deget, să fim un ONG de paradă. Avem un prestigiu”, a spus scriitorul Daniel Vighi.