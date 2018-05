Moment istoric în Banat. Papa Francisc a numit un nou episcop romano-catolic de Timişoara. Martin Roos se retrage la vârsta canonică de 75 de ani

„Cu bucurie în suflet anunţ clerul, persoanele consacrate şi enoriaşii diecezei noastre, că în această zi, în data de 16 mai 2018, Sfântul Părinte, Papa Francisc l-a numit ca nou episcop romano-catolic de Timişoara pe Pr. Pál József-Csaba, canonic, arhidiacon şi paroh... Pe noul episcop să-l însoţim cu rugăciunile şi urările noastre de bine. Bunul Dumnezeu să-l ocrotească şi să-i dăruiască multă putere, har îmbelşugat şi bucurii în activitatea arhierească”, a anunţat Martin Roos.



Episcopii catolici îşi depun demisia la vârsta de 75 de ani, moment în care este ales un succesor.



Noul episcop Pál József-Csaba s-a născut la 3 decembrie 1955 în localitatea Şoimeni-Ciuc, judeţul Harghita. După studiile gimnaziale a urmat aşa numita Şcoala de Cantori din Alba Iulia. După absolvire şi-a continuat studiile la Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia. A fost hirotonit întru preot la 21 iunie 1981 de către episcopul Jakab Antal. După hirotonire timp de patru ani a activat în calitate de capelan la Parohia Romano-Catolică Sf. Ioan Botezătorul din Târgu Mureş, iar începând cu anul 1985 şi-a continuat activitatea în Dieceza de Timişoara. Episcopul Sebastian Kräuter l-a numit paroh de Bacova, Buziaş şi Nitzkydorf. În anul 1987 a ajuns în Parohia „Maria Zăpezii” din Reşiţa ca preot-paroh, ulterior fiind numit decan, respectiv arhidiacon al Arhidiaconatului Banatului Montan. În cadrul Capitlului Catedralei a primit titlul de Canonicus Carolinus Senior. Începând din 1994 este directorul responsabil al revistei diecezane „Vita Catholica Banatus”.

Pál József-Csaba FOTO magyarkurir.hu

Noul episcop până în prezent a activat cu pricepere şi dăruire, dând dovadă în această slujire de multă râvnă şi fidelitate. Activitatea depusă în slujba Diecezei de Timişoara a fost apreciată atât de clerul diecezei cât şi de credincioşi. Pentru contribuţia marcantă la viaţa spirituală şi mişcarea ecumenică defăşurată la nivelul municipiului Reşiţa în anul 2010 Consiliul Judeţean i-a acordat titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”. Consacrarea şi instalarea întru episcop va avea loc la data de 6 august, în sărbătoarea „Schimbării la faţă a Domnului”, începând cu orele 10:00 în Catedrala Sfântul Gheorghe din Timişoara.

Martin Roos împlineşte 76 de ani



Martin Roos, episcopul romano-catolic de Timişoara, s-a născut la data de 17 octombrie 1942 în localitatea Satchinez (judeţul Timiş).



Părinţii săi erau etnici germani care proveneau din localitatea Sânpetru German şi Szeged. Tatăl său era fermier şi fiind de etnie germană, a fost încorporat în Armata Germană în anul 1943. Mama sa a locuit la Satchinez împreună cu rudele sale până în anul 1945. În ianuarie 1945, împreună cu alte femei şi bărbaţi de etnie germană a fost deportată în Rusia şi forţată să muncească într-o mină de cărbune de acolo. După cinci ani petrecuţi în Rusia, a revenit în ţară abia în anul 1950. În această perioadă, tânărul Martin a fost crescut de către bunici în Satchinez.

La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în anul 1945, Martin Roos senior a fost luat ca prizonier de război şi internat într-un lagăr de prizonieri din Anglia. El nu s-a mai întors niciodată în România, temându-se că va fi arestat. După ce a fost eliberat din închisoare, a plecat în Germania unde a lucrat la o fermă. În anul 1952, a plecat în Canada la rudele sale de acolo.

Între timp, tânărul Martin Roos a absolvit şcoala elementară în localitatea natală. Între anii 1957-1961 a fost elev la Şcoala de Cantori din Alba Iulia. Studiile teologice le începe în anul 1961 la Institutul Teologic romano-catolic din Alba Iulia.

Plecarea sa din România a avut loc înainte să împlinească vârsta de 20 de ani. Tatăl său locuia pe atunci în Canada. Timp de 11 ani, a aşteptat să obţină un paşaport cu care să poată pleca, împreună cu mama sa, în Germania, la restul familiei sale.

Între timp, începuse deja studiul teologic la Alba Iulia, dar într-o zi a primit o telegramă: sosise paşaportul. Au plecat cât de repede s-a putut, mai întâi în Canada, unde a stat doar câteva luni.



Necunoscând limba engleză şi fiindu-i greu să se adapteze iernilor reci din Canada, tânărul Martin a decis să-şi finalizeze studiile în Germania. A revenit apoi în Germania în octombrie 1962, unde a continuat imediat studiul teologic. Din anul 1962 şi pâna în anul 1969 studiază la Facultatea de Filozofie-Teologie din Königstein im Taunus (Germania). Părinţii lui au revenit şi ei în Germania în anul 1967.



La 3 iulie 1971, prin episcopul Carl Joseph Leiprecht este hirotonit preot pentru Dieceza de Rottenburg (Germania). Martin Roos activează apoi ca preot la diferite parohii romano-catolice din Germania: preot-vicar în parohia Stuttgart-Obertürkheim (1971-1973); administrator parohial în Stimpfach (1973-1974) şi preot-paroh în Stimpfach (1974-1990).



În anul 1987 este ales ca vicepreşedinte al Institutului de Istorie a Culturii şi Bisericii pentru Şvabii Dunareni.

În anul 1988 devine preşedintele Asociaţiei Preoţilor "Sf. Gerard" (Priesterwerk St. Gerhard). În anul 1989 este ales purtatorul de cuvânt al Şvabilor Dunăreni, precum şi consilier spiritual al Asociaţiei Catolicilor Germani din sud-estul Europei.

Totodată este redactor şef al publicaţiei "Quartalbrief" şi "Gerhardsbote" din Germania.



Revenirea în România



După schimbările din România, a fost ales ca episcop de Timişoara Monseniorul Sebastian Kräuter în anul 1990.



El a cerut asistenţă pastorală din Germania pentru restabilirea Bisericii Romano-Catolice din Banat.

Cu îngăduinţa episcopului de Rottenburg-Stuttgart, Walter Kasper, Martin Roos se reîntoarce în Dieceza de Timişoara.

La 20 iulie 1990, Excelenţa Sa Sebastian Kräuter, episcop de Timişoara îl numeşte director al cancelariei episcopale. În anul 1991 primeşte titlul de Monsignore, apoi în anul 1992 devine canonic onorific al Catedralei Episcopale. Din anul 1993 este pro-vicar episcopal.

PS Martin Roos explică într-un interviu din anul 2005,pentru Evenimentul Zilei, motivele revenirii sale în România: “Am făcut aceasta din dorinţa de a sluji în locurile mele natale, în Dieceza de unde am plecat. Aici e casa mea şi toţi anii petrecuţi în Germania au fost sub semnul provizoratului. Tot timpul ştiam că acolo mă pregăteam să devin preot pentru ca odată să slujesc aici. Aşteptam mereu momentul să pot reveni. Este adevărat că, în timpul şederii mele în Germania, am revenit periodic la bunicii din România, dar am simţit mereu că locul meu este cu adevărat aici şi nu acolo. Nu am regretat nici o clipă până acum revenirea în ţară. Chiar dacă, o afirm cu toată tăria, totul este mai dificil comparativ cu viaţa din Germania. Dar în tot greul găsesc că este şi o provocare: să faci faţă dificultăţilor şi să-ţi îndeplineşti misiunea”.





Trimisul Papei Ioan Paul al II-lea la Timişoara

La 24 iunie 1999, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit pe Martin Roos în funcţia de episcop diecezan de Timişoara. A fost consacrat episcop la 28 august 1999 de către nunţiul apostolic în România, arhiepiscopul Jean-Claude Périsset, asistat de episcopul Endre Gyulay al Diecezei de Szeged-Csanád (Ungaria) şi de episcopul-auxiliar Johannes Kreidler al Diecezei de Rottenburg-Stuttgart (Germania).

Prin numirea, în anul 1999, a lui Martin Roos în funcţia de episcop, Dieceza de Timişoara a cunoscut o înnoire. Meritele actualului ierarh catolic se reflectă în noile modalităţile de organizare administrativă, dar şi în strategia de activităţi adoptată.

Devenit episcop în vara anului 1999, Martin Roos a căutat cele mai eficiente modalităţi de reorganizare a Diecezei romano-catolice de Timişoara, care are un specific aparte. În cele 400 de comunităţi bisericeşti din 72 de parohii activează 90 de preoţi, iar credincioşii catolici sunt de etnii diferite: maghiari, germani, români, bulgari, croaţi, cehi şi slovaci.





La sfârşitul anului 2000, Dieceza romano-catolică de Timişoara a fost reorganizată din punct de vedere administrativ, după modelul vechilor structuri, în trei arhidiaconate: de Mureş, de Timiş şi al Banatului Montan, cu opt decanate. La nivel central s-au înfiinţat Centrul Diecezan de Tineret, Centrul Catehetic Diecezan, Oficiul pentru Patrimoniu şi s-a reactualizat Capitulul Catedral, singurul activ din ţară.

Cea mai urgentă şi importantă acţiune a vizat formarea permanentă a clerului prin cursuri şi practică directă pentru preoţi în cadrul aşa-numitelor "Săptămâni de Sabbat".

În fiecare an, în decurs de o săptămână petrecută în Centrul Diecezan, preoţii se reciclează pe linia studiilor teologice, se familiarizează cu activităţile administrative şi au contacte directe cu episcopul şi personalul administrativ, ceea ce permite cunoaştere reciprocă, schimbul de opinii şi experienţă.



Conform informaţiilor de pe Wikipedia.org, Martin Roos a avut iniţiativa elaborării unui program de vizite canonice pe o durată de cinci ani, pentru a cunoaşte direct realităţile existente în parohii şi filialele acestora. Vizitele pastorale au un specific aparte, în sensul că, timp de o săptămână, episcopul diecezan stă în câte o parohie, unde are întâlniri cu autorităţile locale, cu reprezentanţi ai cultelor, conducători de instituţii. Însă cele mai importante contacte sunt cele cu preoţii şi credincioşii, precum şi vizitele acasă la bătrâni şi bolnavi.

Promovarea comuniunii spirituale a fost dezvoltată în ultimii ani prin pelerinajele organizate la lăcaşurile de cult de referinţă, adevărate simboluri pentru Dieceză: Catedrala Episcopală, Basilica Maria Radna, bisericile Maria Ciclova şi cea din Cenad.



Numeroase proiecte umanitare

Deşi numărul pelerinilor este mai mic decât în anii anteriori (în 2002, la pelerinajele diecezane au participat circa 12.000 de credincioşi), comunităţile catolice de diferite etnii din Banat îşi menţin tradiţiile seculare. Iniţiativa renaşterii acestor pelerinaje a avut-o episcopul Martin Roos în anul 2000 - "An jubiliar" -, când toate decanatele Diecezei romano-catolice de Timişoara au avut programate deplasări la toate străvechile locuri de pelerinaj.

Dieceza romano-catolică de Timişoara îşi desfăşoară activităţile sociale şi caritative prin intermediul Federaţiei "Caritas", constituită din cele opt asociaţii omonime din Arad, Lipova, Reşiţa, Caransebeş, Lugoj, Orşova, Ciacova şi Timişoara.

În ultimii ani, acţiunile sociale s-au concretizat în diferite proiecte, demne de menţionat fiind cele 12 centre de îngrijire medicală, case de copii de tip familial, cantine sociale pentru bătrâni şi familii defavorizate, Azilul de bătrâni de la Ciacova, Azilul de noapte pentru persoane fără adăpost din Timişoara, cantine sociale pentru copii, staţionar de zi pentru copii cu handicap.

Alături de asociaţiile "Caritas", în activităţi sociale, dar şi educative sau pedagogice, sunt prezente 11 ordine de călugăriţe (cele mai cunoscute sunt Surorile Notre Dame şi Franciscane) şi patru de călugări. De remarcat că implicarea socială şi caritativă diecezană nu ţine cont de etnie sau de religie, proiectele derulate fiind deschise tuturor celor aflaţi în nevoie.

Pe lângă audienţele comune şi individuale la Papa Ioan Paul al II-lea, legăturile cu Vaticanul ale episcopului romano-catolic de Timişoara se menţin şi prin vizite şi întâlniri cu înalţi prelaţi.

A fost decorat în februarie 2004 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, Categoria G - „Cultele”, „în semn de apreciere deosebită pentru activitatea susţinută în domeniul cultelor, pentru spiritul ecumenic şi civic dovedit şi pentru contribuţia avută la întărirea legăturilor interconfesionale, de bună şi paşnică convieţuire între toţi oamenii.

Martin Roos vorbeşte curent limbile germană, română şi maghiară. Stema episcopală a PS Martin Roos are ca motto: “Emitte Spiritum tuum”.