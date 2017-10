Mahăr din Sănătate, „turnat” de verişorul pus să mascheze un conflict de interese: „Mi-e ruşine să spun. Capacităţile lui de a percepe viaţa sunt limitate”

Un complex dosar de conflict de interese, înşelăciune şi spălare de bani trimis în judecată de Parchetul General este pe rolul Tribunalului Timiş. În dosar sunt judecaţi fostul şef al Casei de Asigurări de Sănătate Timiş şi fost director în cadrul Direcţiei Antifraudă din CNAS, Cristian Careba, patroana clinicilor medicale Selfmed, Eugenia Nicoară (prietenă foarte bună a lui Careba) şi două inspectoare din cadrul CNAS care, sub coordonarea lui Careba, au efectuat un control la Selfmed.

Una dintre acuzaţiile aduse de Cristian Careba este aceea de conflict de interese. Careba este acuzat că din postura de şef al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş, a semnat mai multe contracte între Casa de Asigurări Timiş şi spitale sau clinici private care aveau contract de asistenţă în domeniul IT cu firma sa, SC Scrif Net SRL. În acte, firma de IT era deţinută şi administrată de un Bădescu Iosif Dănuţ, un verişor al lui Careba. Procurorii au adunat, însă, probe care arată că firma din domeniul IT, care avea contracte cu spitale şi clinici care primeau bani prin Casa de Asigurări de Sănătate Timiş, era controlată în realitate chiar de Cristian Careba, care se plimba cu un Audi A8 şi un Hyundai Santa FEE pentru care leasing-ul era plătit din banii firmei de IT.

Cu ocazia anchetei derulate de Parchetul General, Careba a uzat de dreptul la tăcere. La începutul acestei săptămâni, fostul şef al CJAS Timiş a fost audiat, însă, la Tribunalul Timiş în calitate de inculpat, răspunzând acuzaţiilor aduse de procurori. Cristian Careba a declarat că firma de IT pentru care este acuzat de conflict de interese a fost înfiinţată de fiica unei foste şefe ale sale, care nu a mai putut continua afacerea, iar el i-a propus verişorului său să preia firma, promiţându-i că o să îl ajute în administrare.



Chiar dacă Careba susţine că nu a făcut decât să îl sprijine pe verişorul său în activitatea firmei, interceptările de la dosar, dar şi declaraţiile martorilor îl arată pe Careba ca principalul om care lua decizii în firmă. „Nu am negat şi nu neg ca l-am ajutat în a lua anumite decizii în cadrul firmei, dar nu am semnat niciun contract. Nu am discutat cu nimeni forţând sau impunând să semneze contractul cu firma respectivă”, a declarat Careba în faţa instanţei. Întrebat de procurorul de şedinţă dacă funcţia pe care o deţinea i-ar fi permis sa aibă vreo calitate în Scrif Net sau alta societate comercială, Careba a răspuns: „Nu ştiu să vă răspund cu exactitate ţinând cont că nu am verificat atâta timp cât eu nu am vrut sa am vreo calitate, ci doar să îi ofer consultanţă rudei mele. Ştiu ca sunt unele incompatibilităţi”.

Cu privire la actele firmei găsite la el acasă cu ocazia percheziţiilor, Careba a declarat că le ţinea acolo, la rugămintea verişorului său. „Sediul social al firmei era într-un cabinet medical unde îşi desfăşurau activitatea mai multe persoane. Verişorul meu la vremea respectivă locuia într-un cămin şi m-a rugat, pentru a nu dispărea actele, dacă pot să le păstrez la mine până când îşi va găsi o locuinţă. Mai precizez ca ele au fost puse într-un diplomat de către administratorul firmei, iar diplomatul a fost într-un birou. Actele nu au fost găsite, ci predate de mine de bună voie”, a mai declarat Cristian Careba în faţa instanţei.

Referitor la maşina Audi A8, deţinută de firma Scrifnet, dar folosită de el şi găsită inclusiv la percheziţii în posesia sa, Careba a declarat că „nedeţinând un autoturism, l-am împrumutat şi eu cu acordul administratorului pentru a mă deplasa în vizită la părinţii mei”. Întrebat de procuror cum explică declaraţia de martor a verişorului său, care a recunoscut că el nu avea nicio treabă cu firma, Careba fiind cel care se ocupa de administrarea societăţii, fostul şef al CJAS Timiş a declarat: „Mi-e ruşine să spun, dar o spun. Capacităţile verişorului meu de a percepe viaţa sunt limitate. Presiunea exercitată asupra lui din momentul descinderii şi al anchetei a fost foarte mare şi a preferat să răspundă cu NU la toate întrebările”.

În faţa instanţei, acesta a dat explicaţii şi cu privire la acuzaţia potrivit căreia, cu ocazia controlului de la clinica Selfmed, a cărei patroană este acuzată că a decontat servicii medicale fictive pentru sute de pacienţi, Careba a muşamalizat neregulile. „Acest control, la fel ca celelalte, a fost supervizat de directorul direcţiei de Control din cadrul CNAS şi aprobat apoi de preşedintele CNAS (n.r. Cristian Buşoi, la vremea respectivă). Nimeni, absolut nimeni din cadrul comisiei sau cei care au aprobat acest raport nu este acuzat în afară de mine”, a mai declarat Cristian Careba.