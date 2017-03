Gabriel Mafa de la Negura Bunget a murit ca urmare a unui infarct. Cea mai cunoscută formaţie românească de peste hotare şi-a anulat turneul din America

Gabriel „Negru” Mafa, liderul trupei timişorene Negura Bunget, una dintre cele mai iubite formaţii de black metal din lume, a murit în urma unui stop cardiac. Acesta a survenit la o zi după ce rockerii au revenit din Polonia, unde a avut loc ultimul concert din turneul Nord-European. Marţi seara, în jurul orei 19.00, lui Gabriel Mafa i s-a făcut brusc rău, iar medicii nu au reuşit să-l resusciteze. În jurul orei 20.00, soţia lui „Negru” a anunţat vestea rea. Gabriel Mafa a murit, la 42 de ani.

„Tocmai ne-am întors din turneu. Am avut 16 concerte, una după alta. Totul a fost bine şi frumos. Ultimul concert a fost la Varşovia, în Polonia, duminică. Luni dimineaţă, la prima oră, am plecat spre România. Am ajuns cu bine în ţară. Noi am rămas în Arad, iar Negru a condus până la Timişoara. A doua zi, pe la ora 14 am discutat cu el tot felul de detalii vizavi de turneul din America, mai aveam nişte acte de rezolvat. Apoi am telefonul de la Alina, soţia lui, care m-a anunţat că a făcut un infarct”, a povestit pentru „Adevărul” Tibi Kati, solistul şi chitaristul trupei Negura Bunget.

Se pare că ritmul infernal al concertelor pe care le susţin cei de la Negura Bunget şi-a pus amprenta pe Gabriel Mafa, bateristul formaţiei, care depune şi cel mai mare efort. Este singura formaţie din România care face turnee în toată Europa şi America.











Gabriel Mafa, în concertul de duminică de la Varşovia FOTO Nikolaj Sidorov



Turneul din America, Canada şi Mexic cuprindea 55 de concerte „Nu este chiar foarte uşor să cânţi zi de zi. La noi se cântă zi de zi. De luni până duminică, iar apoi de la capăt. E un ritm infernal, dar aşa funcţionează treburile. Nu se poate altfel. Oboseala maximă revine totuşi asupra tobarului, el depunde cel mai mare efort fizic. El fiind şi managerul şi master-mind-ul trupei, toate problemele erau pe capul lui. Tot ce era de rezolvat, le rezolva singur. Stresul acumulat, oboseala, şi-au pus amprenta”, a mai spus Tibor Kati.Gabriel Mafa, în concertul de duminică de la Varşovia FOTO Nikolaj Sidorov

Gabriel Mafa nu avea probleme de sănătate. În toamna anului trecut şi-a făcut toate analizeze medicale, pentru că vroia să fie sigur că nu va avea probleme în turneele care urmau. După turneul din Europa de Nord, care a cuprins 16 concerte, în 5 aprilie, Negura Bunget urma să plece în turneul din America, Canada şi Mexic. În două luni, timişorenii aveau programate 55 de concerte! Din păcate, cei de la Negura Bunget sunt nevoiţi să renunţe la turneu.

„Turneul ar fi trebuit să înceapă peste două săptămâni. Dar momentan suntem nevoiţi să suspendăm toată activitatea trupei. Ar fi fost al trelea nostru turneu în America. Acum aveam 55 de concerte, dar nu ar fi fost cel mai mare turneu. Am mai mai avut unul cu 80 de concerte. Suntem bine văzuţi în America”, a mai spus Tibor Kati.





Negura Bunget este fără îndoială una dintre cele mai îndrăgite formaţii de black-metal din lume. Pe plan mondial este cea mai cunoscută formaţie de rock din România. Sunt foarte apreciaţi în nordul Europei, în ţările Scandinave, dar şi pe continentul American. În cei 20 de activitate Negură Bunget a lansat şapte albume şi a susţinut peste 1.000 de concerte în întreaga lume. Şi-au creat un public fiedel prin proiectul lor muzical şi conceptual deosebit, inspirat de moştenirea culturală transilvăneană.



Negura Bunget avea în medie 100 de concerte pe an: 90 % în afara ţării

În România erau cunoscuţi doar în rândul celor care urmăresc curentul underground.





„În România nu suntem nici cei mai mari, nici cei mai iubiţi, nici cei mai populari. Dar în afara ţării, nu vreau să sune stupid şi nici ca laudă, Negura Bunget este cea mai importantă formaţie românească. Avem în medie cam o sută de concerte pe an, dintre care 90 la sută în afara ţării. Nu aveam mai mult de zece concerte pe an în România”, a adăugat Tibor Kati.

Gabriel Mafa şi Tibor Kati



Negura Bunget pregătea în America turneu aniversar „20 de ani” şi prezentarea noului album „Zi”. „Toată lumea este şocată. Îmi sună telefonul non-stop, toată lumea îmi scrie. În prima fază cu crezut că e un banc prost, o glumă, o mişcare de marketing. Din păcate este adevărat. Gabriel Mafa nu mai este. Familia, prietenii, fanii, ne îndeamnă să continuăm. Vom vedea ce este de făcut. Trebuie să continuăm. Dar momentan am suspendat, oficial, turneul din America”, a afirmat solistul trupei Negura Bunget.



Fanii îşi pot lua rămas bun la Cimitirul "Eroilor"

Gabriel „Negru” Mafa va continua să fie prezent şi pe următorul material, pentru că piesele au fost deja compuse, tobele au fost înregistrate iar planul era ca după turneul din America trupa să intre în studio pentru finalizarea albumului.





Cei care doresc să îşi rămas bun de la „Negru” o pot face în Cimitirul "Eroilor" de pe Calea Lipovei. Sicriul a fost depus la capela nouă. Familia doreşte însă ca înmormântarea să fie una restrânsă, la care să participe doar membri trupei şi familia.