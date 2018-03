FOTO VIDEO Celebri langoşi din ştrandul de la Mako, acum şi în Timişoara. „Secretul reţetei este să faci totul din suflet şi inimă”

Românii care frecventează ştrandul din Mako, din Ungaria, au devenit clienţi fideli ai langoşerie din incintă. Langoşii uriaş, simpli, cu brânză, cu caşcaval şi mujdei de ustoroi, ori cu şuncă, cârnaţi sau cu diferite dulce'uri, sunt făcuţi după o reţetă proprie al lui Makra Laszlo.

Originar din Szeged, Makra lucrează de 30 de ani în domeniu. Este nelipsit la festivalurile şi sărbătorile din oraşul de pe Tisa, dar se duce cu taraba sa şi la evenimentele din localităţi mai mici.





Vinde langoşi şi la Mako, în incinta ştrandului Hagymatikum. Spune că aici în jur de 70 la sută din clienţii săi sunt români. Ei bine, langoşii de la Mako se găsesc acum şi la Timişoara. Makra Laszlo a fost convins să aducă pentru prima dată afacerea în România.

„Am început să fac langoşi în 1989, la Szeged. Ne-am extind piaţa în urmă cu 15 ani, când am început să umblăm pe la festivalurile din Szeged şi din împrejurimi. După deschiderea ştrandului Hagymatikum am ajuns şi la Mako. Am fost şi în Occident, la diferite festivaluri, de exemplu în Olanda, Austria, Germania. După ce l-am cunoscut pe Laci, ne-am înţeles să vin şi la Timişoara. Iată că timişorenii nu mai trebuie să meargă până la Mako dacă le este poftă de un langoş delicios. Care este secretul reţetei? Să faci totul din inimă şi suflet, să ai preparate proaspete, uleiul să fie schimbat din timp. Mai există şi un mic secret şi de asta e bine să rămână aşa”, a afirmat Makra Laszlo, care se află pentru o perioadă în Timişoara.







Langoşeria Makra din Timişoara se află chiar în Piaţa Badea Cârţan, colţ cu Peneş Curcanul.







„Mergeam şi eu cu soţia la ştrand, la Mako, iar după serveam langoşi spunea tot timpul că nu miroase a ulei, a prăjit, totul e curat. Am tot revenit la Mako, iar la un moment dat mi-a trecut prin cap să facem aşa ceva şi în Timişoara. Aşa că anul trecut i-am făcut o propunere domului Makra. S-a gândit o săptămână şi apoi a spus da. L-am invitat la Timişoara, la noi acasă, i-am arătat oraşul, potenţialul ei. I-a plăcut şi aşa am semnat actele de asociere. Mergem pe calitate bună de ingrediente, făină, ulei de palmieri de clasa lux”, a declarat Sandor Ladislau, administratorul fast-food-ului Makra Langos din Timişoara.

Langoşul este marcă înregistrată a bucătăriei maghiare. Numele vine din cuvântul “lang”, ceea ce în maghiară înseamnă „flacără“. Se face trimitere astfel la modailitatea în care se prepară langoşii.



