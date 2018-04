FOTO Maşinile electrice care pornesc cu telefonul mobil şi pot fi închiriate cu 5 euro pe oră

Jucătorii de la Poli Timişoara au fost primii care au testat automobilele electrice, care sunt la dispoziţia celor care lucrează în clădirea de birouri Vox Technology Park, de pe Calea Toronatului. Este prima clădire de birouri din Timişoara care vine cu o soluţie nouă pentru cei care doresc să circule cu o maşină ce îndeplineşte toate standardele de sustenabilitate. Este vorba despre automobilele BMW i3, pe care clienţii din clădire le pot închiria.

Vox Technology Park este şi unul din sponsorii echipei Poli Timişoara.



„Parteneriatul cu Poli a început acum doi ani de zile, când Virgil Tornoreanu, împreună cu un grup de investitori din afară, a hotărât să facă această clădie de birouri. El a jucat la Poli, este un suporter al echipei alb-violete, a încercat să fie şi el aproape de ei. Aşa că acum şi jucătorii sunt alături de noi la inaugurarea acestui serviciu. Este un program de car-sharing cu maşini electrice, pentru că din punctul nostru de vedere reprezintă viitorul”, a declarat Vlad Vela, manager la Vox Technology Park.





Răzvan Raţ în premieră la volanul unui BMW i3

După ce maşinile BMW i3 au fost scoase din priză, jucătorii s-au urcat la volan. Jucătorul cu peste o sută de selecţii în naţională, Răzvan Raţ este pasionat de maşini puternice. L-am întrebat cum cum s-a simţit într-o maşină electrică.

„Eu sunt pasionat de maşini. Ca probabil mulţi dintre fotbalişti. Am probat acum ceva nou. Am mai condus maşini electrice, am condus Tesla, Fisker, am avut ocazia să conduc maşini de acest gen, chiar de la BMW, şi pe circuit. Există modele electrice mult mai puternice. Dar am descoperit acum o maşină electrică neaşteptat de rapidă şi confortabliă”, a declarat Răzvan Raţ, care are în garajul propriu două maşini tari, un Lexus şi un Ferrari.





Şi căpitanul alb-violeţilor, Gabriel Cânu a fost încântat de performanţele maşinii electrice.



„De mult am vrut să fac un drive-test cu BMW i3. Ştiam că e o maşină foarte bună, dar acum, după ce am condus-o, pot spune că e cu adevărat intersantă. Se comportă senzaţional. Eu am o maşină destul de puternică, dar la plecarea de pe loc acest i3 mă cam lasă în spate. Dă impresia că e mică, dar ai spaţiu suficient de mare. Se comportă extraordinar la drum. Nici nu ştii când e pornită sau oprită, nu auzi deloc motorul. Trebuie uşor să ne adaptăm tendinţelor de afară, toată lumea trece pe maşini electrice, pe hibrid, iar cei de la Vox ajută la această chestie”, a afirmat Gabriel Cânu, care conduce un BMW Seria 7.

Maşina se închiriază cu 5 euro pe oră



Deocamdată sunt şase maşini care stau la dispoziţia celor care lucrează în clădirea de biroruri, unde există şi unul dintre cele mai importante staţii de încărcare pentru maşini electrice din oraş. Cei care doresc să închirieze o maşină electrică au de plătit sub preţul unei curse de taxi în oraş.

Prin acest serviciu, lansat astăzi de Vox Technology Park, companiile îşi reduc costurile de mobilitate, taxa fiind una modică. Rezervarea automobilelor se va putea face printr-o aplicaţie instalată pe telefonul mobil şi închirierea costă 5 euro pe oră.

„Maşinile sunt aici, avem mai multe staţii de încărcare, şi ai nevoie de o aplicaţie pe telefon. Ţi se crează un cont ataşat la un card. Maşina se deschide prin aplicaţie, el porneşte cu ajutorul telefonului. Nu ai nevoie de cheie, de absolut nimic. În momentul în care au returnat maşina se închide timpul şi vei fi taxat doar pentru perioada cât ai condus maşina. Este foarte simplu pentru angajaţii companiilor care sunt în clădie. Se pot aduna doi-trei care să folosească o maşină pentru a merge într-o anumită zonă. Nu trebuie să aştepţi după un taxi, iar costul este mai ieftin decât la taxi. Consumul este zero, energia fiind din partea noastră”, a spus Vlad Vela.





Momentan sunt şase maşini, dar dacă sistemul va funcţiona şi va exista cerere, se va suplimenta numărul autovehiculelor electrice.







„În primă fază serviciul este pentru clienţii Vox Technology Park, dar pe viitor cu siguranţă o vom extinde spre publicul larg”, a mai declarat Vlad Vela.

Maşinile au o autonomie între 180 şi 280 de kilometri

BMW i3 demarează de la 0 la 100 km/h în 7,3 secunde, arătând astfel rapiditatea cu care poate demara un motor electric.





Autonomia autovehiculelor, care începând de astăzi pot fi închiriate, este între 180 şi 280 de kilometri, iar sistemul opţional de extindere a autonomiei porneşte atunci când nivelul bateriei este scăzut, şi o poate creşte.

Proiectul Vox Technology Park, din Timişoara, are cel mai mare punctaj obţinut până acum de o clădire verde cu standarde BREEAM Excellent în România, fiind pre-certificat cu un punctaj de 85,59%. În ceea ce priveşte sectorul rezidenţial, Werk Property Group a lansat proiectul Vox Vertical Village.