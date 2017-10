FOTO A fost inaugurată cea mai mare şi modernă seră din România. Roşii ca în Olanda, produse în judeţul Timiş: „Totul este computerizat”

Silvia Răileanu (35 de ani) este o tânără născută în Republica Moldova, dar stabilită în România din timpul liceului. A terminat Facultatea de Drept în Timişoara, oraş în care s-a stabilit. Fără nicio experienţă în domeniul agriculturii, conducând înainte restaurantul Leonardo Da Vinci din Timişoara, Silvia Răileanu a avut curajul să se înhame la o afacere de 2,5 milioane de euro. A pus pe picioare o seră în care se va cultiva roşii.

Este vorba de cea mai mare şi totodată cea mai modernă seră din România. Ultima tehnologie din acest domeniu a fost implementat în urmă cu 12 ani.

„Prima dată am vrut să facem un ştrand cu apă termală. Se ştie că la Biled este apă termală. Aşa am cumpărat terenul, cu gândul la un ştrand. Am fost însă în Olanda, unde am văzut serele lor. Am făcut un mic calcul şi am ajuns la concluzia că ar fi mai profitabil să fac şi eu o seră. În plus, am patru copii şi tot timpul ne confruntam cu problema ce legume le dau să mănânce. Acceptau roşiile doar dacă erau gustoase. Atunci am zis: la noi nu sunt roşii. Cele care ajung aici stau şi două-trei săptămâni până ajung să fie cumpărate. Noi vrem să culegem roşiile azi şi tot azi să ajungă pe mesele românilor. Iată că am ajuns tineri fermieri şi începători în domeniu. Vrem să ne adresăm în special pieţei din Banat, să nu fim obligaţi să mergem cu produsele în altă parte. Doar în Timişoara se consumă mult mai multe roşii decât putem noi produce. Şi toate vin din import”, a povestit Silvia Răileanu.







Se vor cultiva soiurile „Cherry Coctail“







„Ne-am gândit să facem roşii «coctail», pentru că roşia mare din seră nu are un gust bun. În plus, trebuie să vinzi, să scoţi investiţia, trebuie să ai productivitate mare, pentru că şi cheltuielile sunt mari. Pentru început, am calculat să avem, în medie, o producţie de 1,3 tone de roşii pe zi. Răsadurile le vom aduce de la o firmă din Olanda. În seră se cresc roşii bune, nu se vând otrăvuri. Îngrăşământ trebuie să dai şi afară, şi aici. Noi dăm îngrăşământ controlat, totul după o reţetă sigură”, a explicat Răileanu.



Valoarea totală a investiţiei este de aproape 2,5 milioane de euro, din care eligibil prin proiectul european (prin AFIR-Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale) este aproape un milion de euro (valoarea nerambursabilă aproape 500.000 de euro). O sumă importantă, 1,1 milioane de euro, reprezintă un credit de la CEC Bank.





“Pentru cules, în seră, vom avea nevoie de 15 angajaţi. Din păcate intreprinderea individuală nu poate avea decât opt angajaţi aşa că vom avea şi zilieri. Apa geotermală nu o folosim încă la irigare. Cred că în maxim două luni ar trebui să ne iasă licenţa de folosire. În toamnă am depus dosarul pentru concesionarea zăcământului. ”, a mai spus Răileanu.





Construcţia serei a costat 1,8 milioane de euro. Sera are o suprafaţă de 16.200 metri pătraţi.



Totul este ca în Olanda

Norocul Silviei Răileanu a fost şi că olandezii de la VB Greenhouses (dezvoltatorul general) alături de clusterul Holland House of Horticulture au dorit să intre pe piaţa din România. Aşa se face că toată tehnologia, de la A la Z, este realizată în Olanda, o ţară renumită pentru industria agricolă.





„Ideea de bază era că România importă 50.000 de tone de roşii pe an şi exportă cam 3.000 de tone. Numitorul comun între Olanda şi România este că trăim pe continentul numit Europa. Uniunea Europeană a fost creată pentru ca împreună să încercăm să asigurăm bunăstarea tuturor ţărilor. În acest cluster avem 300 de ani de istorie în cercetare şi invoţaie în domeniul agricol, şase companii mari. De la cei care oferă echipamente de sortare, cumputere, automatizări, la cei care se ocupă cu structura serelor, sisteme de ventilaţie şi irigare", a declarat Aad Verbakel - preşedinte VB Greenhouses şi al clusterului Holland House of Horticulture.





“Ei au proiectat sera. Noi mai veneam cu idei, dar ei ne-au bătut la cap că trebuie să facem totul ca la ei. Spun că arată mai bine decât multe dintre serele din Olanda. Aici s-a folosit cea mai avansată tehnologie. E un nou mod de a creşte roşii şi pentru olandezi, dar iată că am reuşit să-l aducem şi aici. Totul este computerizat. Când este prea cald se deschide automat sistemul de ventilaţie, dacă e prea frig porneşte sistemul de încălzire. Şi lumina se aprinde în trepte. Prin sistemul de irigare primeşte apa şi îngrăşământul. Apa nu se pierde, este reutilizată. Totul este ajustat de calculator”, a mai spus Silvia Răileanu.





Aceasta susţine că în 15 decembrie vin plantele din Olanda, iar în februarie vom avea deja roşiile.

„Din ce am văzut la rafturi, un kilogram de roşii Cherry costă 19 lei. Am văzut într-un supermarket un soi de roşii Cherry cu 30 de lei kilogramul. E o perioadă în care e mai uşor să creşti, nu ai nevoie de lumină artificială, de căldură. Noi ne gândim ca preţul nostru să plece de la 10-11 lei”, a mai declarat Silvia Răileanu.

Pe lângă roşii, în sera de la Biled, pe o suprafaţă mică, se vor cultiva şi ciuperci.