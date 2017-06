Festivalul de trompete de la Guča, „cel mai sălbatic festival de muzică de pe pământ“ VIDEO

Guča se află la 320 de kilometri de Timişoara şi 150 de kilometri de Belgrad, în apropierea oraşului Čačak - nu departe de regiunea turstică montană de la Zlatibor. Prima ediţie a Festivalul Trompetelor şi Tubelor fost organizată în micuţul oraş de munte Guča în anul 1961.

A devenit astăzi unul din cele mai căutate evenimente din Serbia. Sute de mii de turişti din toată lumea se perindă în săptămâna în care are loc renumitul festival de la Guča. Localnicii îl mai numesc şi „Dragačevski Sabor”. Recordul de participare a fost stabilit în anul 2002, când Guča a găzduit peste 300.000 de vizitatori în oraşul de 2.000 de locuitori.

Site-ul britanic ThisIsTheLife.com a numit Guča cel mai bun festival din lume. „Uitaţi de Glastonbury, Reading, Burning Man şi Coachella. Cel mai sălbatic festival de muzică de pe pământ este un festival cacofonic şi nebun, care are loc în fiecare vară, în micul oraş sârb Guča din regiunea vestică Dragačevo”, scrie ThisIsTheLife.com.



De acest festival a fost uluit şi faimosul Miles Davis.

În centrul oraşului se află Statuia Trompetistului. FOTO Wikipedia





În localitate exista o fanfară militară încă din anul 1831, de pe vremea prinţului Miloş Obrenovici. De aici a pornit de fapt tradiţia pentru această muzică în zona Dragačevo. Instrumentele de suflat însoţesc fiecare eveniment major în viaţa comunităţilor rurale: naşteri, botezuri, nunţi, petreceri de adio pentru cei care se alătură serviciului militar, festivaluri de stat şi evenimente bisericeşti ori funeralii.





În timpul festivalului, muzica răsună din instrumentele trubacilor pe fiecare terasă, în fiecare restaurant, pe străzile aglomerate. Spectacolele din concursul în care se întrec formaţii venite din toată Serbia se ţin pe scena din faţa Centrului Cultural.





În competiţia de la Guča se califică câteva zeci de trupe, după o preselecţie organizată la nivel naţional. Concertele încep încă de miercuri seara, joi are loc evenimentul oficial de deschidere, lângă statuia trompetistului, vineri este parada de pe stradă, seara concertează renumitul Boban Markovic. O paradă are loc şi sâmbătă. În tot acest timp continuă concertele şi competiţia pentru desemnarea celor mai buni suflători din Serbia. Duminică seara are loc marele concert Goran Bregovic şi Bijelo Dugme.



Puteţi vedea aici programul festivalului din acest an, care se va desfăşura în perioada 9-13 augst.









