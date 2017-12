Doctorul timişorean al Regelui Mihai: „I-am recomandat să bea un pahar de vin roşu seara, iar dimineaţa o bucată de ciocolată neagră şi ceai verde”

Medicul Dorel Săndesc, preşedinte al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, care a condus aproape 15 ani Secţie ATI de la Spitalul Judeţean din Timişoara, a avut prilejul să fie doctor pentru Regele Mihai. Dorel Săndesc a dezvăluit acest lucru într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook.



„În 1996, cu ocazia vizitei Majestăţii Sale Regele Mihai în România, care a început de Paşti la Timişoara şi a continuat cu un pelerinaj prin ţară, în special pe la mănăstiri şi obiective istorice, am avut onoarea de a fi selectat ca medic al Majestatii Sale şi Familiei regale! Am primit pe fax fişa sa medicală, l-am consultat- şi am constatat cât era de sănătos!-, am comunicat, l-am cunoscut aşa cum puţini oameni au privilegiul să o facă”, a povestit Dorel Săndesc.



După această vizită, medicul Săndesc a păstrat legătura cu Casa regală, iar ultima dată l-a întâlnit pe Regele Mihai în urmă cu 4-5 ani, când s-a deplasat la Săvârşin, împreună cu colegul său Claudiu Macarie, pentru că Majestatea Sa nu se simţea bine.

„Nu era nimic grav, o uşoară ameţeală după o cursă cu ATV-ul pe coclauri...I-am recomandat să reducă dozele de antihipertensive, să bea un pahar de vin roşu seara, iar dimineaţa o bucată de ciocolată neagră şi ceai verde. I-a plăcut mult şi a spus: <Iată un doctor bun: scoate din medicamente şi îmi dă vin şi ciocolată!>, a mai scris Săndesc.

Conform medicului Săndesc, cea mai specială amintire o are de prin anii 2000: „Am organizat la Săvârşin o sărbătoare tradiţională în onoarea regretatului mare Profesor Petre Drăgan. În prezenţa Familiei regale şi a invitaţilor, am jucat Călusarul împreună cu consătenii mei din Munţii Orăştiei. Spre marea lor surpriză, Regele şi Regina şi-au recunoscut <doctorul> pe scenă şi au venit, ne-au felicitat şi îmbrăţişat, lăsând în sufletele noastre o amintire de neuitat, alături de atâtea altele.



Dumnezeu să îl odihnească şi să ocrotească sufletul Regelui Mihai!”, a scris Dorel Săndesc pe pagina sa de Facebook.