Cum a ajuns statuia lui Lucian Blaga la Estoril. Este opera unui artist timişorean FOTO

Cea mai îndepărtată lucrare semnată de scultorul timişorean Aurel Ghoerghe Ardeleanu se află tocmai în Portugalia, la Estoril. Este vorba de bustul lui Lucian Blaga, inaugurat în 2 iunie 2014. Monumentul se află în inima oraşului Estoril şi evocă prezenţa lui Blaga în Portugalia, el fiind ambasadorul României între anii 1938 şi 1939. Bustul se află în părculeţul din faţa Hotelului Palácio Estoril - unul dintre cele mai prestigioase ansambluri rezidenţiale istorice din Europa.

„Bustului lui Lucian Blaga este cea mai îndepărtate lucrare făcută de mine. Restul sunt în zona noastră. Mai am o lucrare peste hotare, în Serbia, la Vârşeţ. În curtea Bisericii Ortodoxe Române de acolo se află sculptura care îl reprezintă pe patriarhul Miron Cristea. Din păcate nu am ajuns să îmi văd lucrarea din Portugalia. Am auzit de ea doar din povestiri, că se află într-un frumos parc, că stă cu faţa spre ocean. Am realizat lucrarea la cererea Ministerului de Externe şi al Centrului Cultural Român. Am avut mână liberă să-l fac pe Blaga cum cred eu de cuvinţă. Cred că a ieşit o lucrare apreciată”, a declarat Aurel Gheorghe Ardeleanu.



Primăria Cascais a contribuit la realizarea ansamblului, executând şi amenajările peisagistice care pun în valoare monumentul.





Ministrul afacerilor externe de atunci, Titus Corlăţean, a inaugurat, într-unul dintre saloanele de la parterul Hotelului Palácio Estoril, o placă trilingvă care marchează faptul că Lucian Blaga a locuit în această incintă în calitate de ambasador român. Prin saloanele acestui hotel legendar au trecut capete încoronate, şefi de stat şi diplomaţi care au desenat contururile Europei postbelice, scriitori faimoşi.





Estoril, o staţiune pe litoralul portughez situată la numai câţiva kilometri de capitala Lisabona, este cunoscut ca locul în care a exilat Regele Carol al II-lea al României, a cărui vilă de pe strada Rei Carol se află în proprietatea unei românce. Un alt român, Mircea Eliade, a locuit la Lisabona şi Cascais în perioada 1941-1945, când acesta lucra ca ataşat cultural al României.







Cariera diplomatică a lui Lucian Blaga a cuprins mai multe etape, acesta debutând ca ataşat de presă pe lângă Legaţia română din Varşovia, unde a lucrat un an, între 1 noiembrie 1926 şi 30 octombrie 1927. A fost trimis apoi la Legaţia română din Praga (1 noiembrie 1927–31 martie 1928), ţară aliată a României în cadrul Micii Înţelegeri. Au urmat două mandate la Berna, întâi ca ataşat de presă (1 aprilie 1928–30 octombrie 1932), apoi consilier (1 februarie–decembrie 1937). Într-o perioadă de mari frământări politice în Austria, a fost consilier de presă la Viena (1 noiembrie 1932–31 ianuarie 1937). Începând cu data de 1 aprilie 1938, Lucian Blaga a fost numit în fruntea legaţiei române la Lisabona unde a stat până în luna martie 1939. Perioada petrecută de Lucian Blaga în Portugalia a adus culturii române două volume în limba protugheză: „Luntrea lui Caron” şi „La curţile dorului”.

Aurel Gheorghe Ardelean are 81 de ani. Este unul dintre cei mai importanţi actori al vieţii culturale timişene. Este sculptor, dramaturg şi prozator.





A realizat peste 50 de busturi, monumente şi statui ale unor personalităţi bănăţene expuse în spaţii publice. De numele său se leagă şi parcul cu personalităţi din curtea Bisericii Ortodoxe Române din Piaţa Kutl - prima catedrală a românilor din Timişoara (sfinţită în 1936). Aici se află şase busturi ale unor bănăţeani de seamă. Cel de-al şaptelea bust, al pictorului Atansasie Demian (care a pictat şi interioriul Catedralei Ortodoxe din centrul Timişoarei), va fi inaugurat în toamna acestui an.