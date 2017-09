Cercetătorii timişoreni lucrează la un vaccin împotriva alergiei la ambrozie

Institutul OncoGen din Timişoara a câştigat un proiect de cercetare în domeniul alergologiei, prin care se încearcă identificarea factorilor alergeni din polenul de ambrozie, o afecţiune care afectează o mare parte din populaţia din vestul României.

„În faza actuală se produc cercetări privind numărul de persoane afectate, simptomologia acestor persoane şi identificarea factorilor care duc la aceste alergii, urmând ca pe viitor să se lucreze la crearea unui vaccin care să fie administrat profilactic pentru a reduce numărul de persoane care sunt afectate de ambrozia”, a declarat Marius Craina, managerul Spitalului Judeţean Timişoara.

După studii în domeniul impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii copiilor, cerectătorii OncoGen au descoperit pacienţi în vârstă de 2 ani alergici la ambrozie, ceea ce denotă faptul că această patologie se transmite de la mama la făt, intrauterin, lucru care trage un semnal de alarmă asupra priculozităţii acestei patologii.

„Alergia la ambrozie este una dintre problemele majore de sănătate publică. practic, este cea mai importantă sursă de alergie în zona Banatului. Am constatat prin studiile pe care le-am făcut, că zona cea mai expusă este cea periurbană, acolo unde se întâlneşte atât efectul polenului, cât şi al poluării. Au început să apară copii cu vârste foarte fragede, cu alergie la ambrozie. Am cazuri de copii de doi ani care deja dezvoltă alergia la ambrozie, care arată că există nişte modificări încă din viaţa intrauterină. Cred că s-a ajuns mult prea departe cu această nepăsare faţă de polenul de ambrozie, dacă aceşti copii au ajuns să sufere încă din viaţa intrauterină. Majoritatea persoanelor afectate de alergia la ambrozie sunt adulţii, pentru că ei sunt în activitate şi vor fi expuşi în lunile august-septembrie la cantităţile imense de polen care există în aer, ei dezvoltă rinoconjuctivite şi apoi astm şi au o calitate a vieţii extrem de alterată în această perioadă. Tratament eficient înseamnă să vaccinezi populaţia sensibilă şi să ştii fragmentele majore importante din alergenul care induce boal”, a declarat medicul Carmen Bunu Panaitescu.

Proiect de două milioane de euro

România este printre puţinele ţări din Uniunea Europeană care nu are un site specializat în acest domeniu, afirmă Virgil Păunescu, directorul OncoGen.

„Aceste site-uri seamănă cu cele de meteorologie şi includ un cod de culori galben, portocaliu şi roşu, în funcţie de concentraţia valului de polen care se apropie. Aceste site-uri permit pacienţilor cu alergii, de exemplu la ambrozie, să vadă când se apropie valul de polen de locul în care stau, când ajunge maximul şi când se preconizează a trece, pentru a se putea pregăti. Aceste valuri de polen sunt extrem de neplăcute. Lucrul acesta ar trebui să fie instalat pe telefoanele mobile şi să te alerteze şi să vezi harta pe telefon al modului cum se apropie valul de polen, aşa cum sunt site-urile meteo. Noi am sperat să-l facă autorităţile, nefăcându-l, o să ne implicăm noi cât putem în problema asta şi cu ajutorul spitalului să facem acest site. cred că într-un an de zile am putea să-l punem la punct”, a spus Virgil Panaitescu.

Cercetătorii de la OncoGen lucrează la proiect împreună cu cei de la Universitatea de Medicină din Viena. Valoarea proiectului este de două milioane de euro.

“În premieră naţională absolută doresc să anunţ că primele trei alergene majore din ambrozie au fost clonate şi produse în centrul nostru. Sunt primele alergene clonate în România. Această tehnologie de ultimă oră nu mai este un secret pentru cercetătorii noştri, suntem în situaţia de a putea face această tehnică mai departe şi pentru acest an ne propunem să izolăm toate cele 11 fragmente patologice din polen, adică vom ştii ce este rău în ambrozie, vom putea să studiem aceste fragmente şi pe baza acestor studii vom putea hotărî cum trebuie să arate vaccinul perfect pentru tratamentul alergiei la ambrozia”, a mai declarat Virgil Panaitescu.