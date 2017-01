Balada pentru Dragnea, cântată de o tânără din Timişoara, a cucerit România: 600.000 de vizualizări. „Mă gândeam iniţial să şterg filmarea“

Marilena Mihailescu, o tânără în vârstă de 23 din Timişoara, i-a cucerit pe mulţi români cu piesa ei de debut. Nici în vis nu şi-ar fi putut imagina că va avea un aşa succes cu „Balada lui Dragnea: <Cine te-a făcut om mare, măi Grindeane, măi Grindeane?>”, care a fost scrisă în 20 de minute.



Înregistrarea postată pe pagina ei de Facebook a devenit virală. Până astăzi a strâns aproape 600.000 de vizualizări! Prezentat în premieră de Adevărul.ro, „Balada lui Dragnea“:Cine te-a făcut om mare, măi Grindeane, măi Grindeane?”, a devenit cel citit articol al zilei, cu peste 42.000 de afişări şi în jur de 9.000 de like-uri.



“Mă salută lumea prin mall”, susţine tânăra. Apoi, a adăugat. “Sincer, când am încărcat postarea mă gândeam în felul următor: Distrez doi-trei prieteni din lista şi pe urmă...şterg filmarea. Mă gândeam să şterg filmarea. Interesant e că am văzut că a pornit tare. Şi că nu se mai opreşte! Când am ajuns la 10.000, râdeam de una singura. Iar ziua de ieri... Îmi era blocat Facebook-ul. Nu se actualiza. Sute de cereri de prietenie, peste 1.000 de urmăriri, sute de mesaje pe privat. Am avut prea multe păreri pozitive încât să iau în seamnă cele negative. Cele negative, veneau din partea unor agramaţi, care înjurau, dar o făceau incorect. Dureros”, a declarat Marilena Mihailescu.







Legat de un viitor în muzică, Marilena Mihailescu afirmă. “E un verset biblic ce spune multe. Din prisosul inimii vorbeşte gura. Ce ai în inimă, aia ai şi pe buze... Aia şi tastezi”.



Marilena Mihailescu este absolventa Facultăţii de Psihopedagogie, nu are studii muzicale, însă cântă în formaţia unei biserici baptiste din Timişoara. Tânăra doreşete însă să se apuce serios de studiat muzica.