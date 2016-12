Şoferii români care încalcă regulile de circulaţie în Ungaria nu mai scapă de amenzi. Poliţia vecină trimite înştiinţările la domiciliu, în limba română

De la începutul anului 2016, în Ungaria au intrat în funcţiune radarele inteligente, panoramice, denumite „365 Szupertrafffipax”, dotate cu sistem laser. Acestea au fost puse în funcţiune după ce în 2015, pe întreg teritoriul ţării vecine au fost montate 160 de radare fixe „Traffipax”, de ultimă generaţie.





Aşa se face că nu mai au nicio scăpare cei care încalcă regulile de circulaţie în Ungaria.

Şoferii români care nu respectă nicio regulă acasă, s-au obişnuit să conducă civilizat şi responsabil cum trec graniţa cu Ungaria. Se temeau mereu de amenzile date de poliţiştii intransigenţi. Mai sunt însă şi o categorie de şoferi care nu-şi făcea griji de prezenţa radarelor, pentru că nu aveau cum să fie amendaţi.

Ei bine, Ungaria şi România au reglementat sistemul ca amenzile primate în ţara vecină să fie trimise la adresa şoferului. Ca atare, cei care au încălcat regulile de circulaţie pe teritoriul Ungariei nu mai au nicio scăpare, primesc amenda acasă, în România.

Unul dintre păţiţi este timişoreanul Alexandru Setyar, care, la sfârşitul lunii noiembrie, a depăşit limita de viteză cu 27 de kilometri pe oră. În scurt timp, acesta a găsit în cutia poştală de acasă un plic de la Poliţia Maghiară. Era înştiinţat că are de plătit o amendă de 30.000 de forinţi, aproape 100 de euro.





“În 30 noiembrie, seara, m-a prins radarul în Budapesta. Ştiam că am limită de 50 de kilometri pe oră, dar eram mai mult cu ochii pe GPS, pentru că vroiam să ies pe autostradă. Eu am avut 77 de kilometri pe oră. Pentru 27 de kilometri pe oră în plus, am de plătit acum aproape 100 de euro. Am primit acasă amenda. În plic erau opt foi, dintre care două erau în limba română. Mai era şi amenda în original. În scrisoare mi se spune că se vor face demersurile pentru recuperarea banilor. Nu se pune problema să nu plătesc. Nu vreau să am probleme când intru data viitoare în Ungaria. Voi plăti banii în contul indicat de poliţia maghiară”, a declarat Alexandru Setyar, pentru “Adevărul”.

Timişoreanul spune că mai are de achitat şi o amendă primită pentru parcare, tot în Budapesta. „Am să plătesc şi această amendă. Am o rudă care mi-a povestit că a avut o amendă pentru parcare, pe care a ignorat-o. Când a vrut să iasă din ţară, i s-a spus în vamă că are amendă. Se comunică acum aceste date şi la frontieră”, a mai spus Alexandru Setyar.

Scrisoarea poliţiei maghiare trimisă şi în limba română

În scrisoarea trimisă de Poliţia judeţului Vas, pe adresa lui Alexandru Setyar din Timişoara, şoferul este înştiinţat, în limba română, că a „încălcat normele de circulaţie periclitând siguranţa circulaţiei rutiere”.

Poliţiştii aduc la cunştiinţa destinatarului că în 30 noiembrie 2016, la ora 23.25, maşina înmatriculată cu numărul TM13..., a „circulat într-o manieră de natură să pericliteze siguranţa circulaţiei rutiere. Prin acesta încălcând dispoziţia actului normativ...”, la Budapesta, în secotorul XIX, pe strada Nagykorosi nr.46. Se arată că şoferul a circulat cu 77 kilometri pe oră, pe un tronson de drum cu limită de 50 kilometru de pe oră.

„Pentru săvârşirea acestei fapte trebuie aplicată o amendă de 30.000 de forinţi”, scrie în înştinţare.

În mod normal, în mentalitatea românilor, prima grijă este să se conteste o amendă, chiar dacă ei sunt vinovaţi. Dacă în România mai merge cu acestă şmecherie, în Ungaria, camere de supraveghere sunt suficient de performante să stabilească clar încălcarea regulamentului, încât să nu existe prea multe şanse de a scăpa cu apelul.

De asemenea, în scrisoare se arată că „Ordonanţa Guvernamentală prevede în cazul stabilirii contravenţiei, în mod obligatoriu cuantumul amenzii, neacordând autorităţii instrumentatoare nici o posibilitate de aprecire, astfel modificarea sau revocarea pentru considerente de echitate a amenzi nu este posibilă”.

Cel care doreşte să facă apel, o poate face însă în termen de 15 zile, dar pe cheltuiala proprie, după achitarea timbrului fiscal în valoare de 5.000 de forinţi.

Şoferul este informat că amenda trebuie achitată în termen de 30 de zile de la primirea scrisorii, în contul bancar indicat sau pe teritoriul Ungariei la adresele prezentate.

„Conform celor cuprinse în articolul 21/A din Kft. puteţi fi scutit de plata amenzii dacă autovehicolul a ieşit în mod ilegal din posesia dumneavoastră înaintea datei săvârşirii contravenţiei, şi dovediţi că, în legătură cu ilegalitate aţi iniţiat procedura oficială corspunzătoare...”.

„Prezenta scrisoare de informare a fost întocmită în limba oficială a statului unde s-a efectuat înmatricularea autovehicolului...”

Radarele inteligente văd tot

Pe lângă viteza autovehiculului, radarele „365 Szupertrafffipax” citesc numerele de înmatriculare, identifică datele maşinii şi ale şoferului, dacă, de exemplu, ITP-ul este expirat, dacă şoferul are centura pusă, dacă vorbeşte la telefon. Observă dacă şoferul a depăşit linia continuă, trecerea pe roşu, neacordarea de prioritate, oprirea în locuri interzise. Radarul funcţionează la parametri normali şi noaptea.

Raderele sunt amplasate în mod asemănător cu camerele montate în România de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR), pentru controlul rovinietelor.

Prezenţa camerelor scuteşte prezenţa poliţistului în locul respectiv. Toate informaţiile sunt transmise live într-un centru de comandă a poliţiei.

Vestea proastă este că şi amenzile din Ungaria vor creşte. Poliţia din ţara vecină a anunţat cetăţenii, printr-un comunicat, că intenţia lor nu este să strângă cât mai mulţi bani de la şoferi, ci pentru asigurarea unui climat de siguranţă în trafic, scăderea numărului de accidente şi a numărului de morţi pe şosele.