VIDEO Reuşeşte de opt ani să scoată crucea din apa îngheţată a râului Gilort: „Nu mă îmbolnăvesc niciodată şi Dumnezeu mă ajută“

În satul Bălceşti, din comuna gorjeană Bengeşti-Ciocadia, se practică obiceiul scoaterii din apa râului Gilort a crucii pe care o aruncă preotul satului după oficierea slujbei religioase de Bobotează.

Anul acesta, doar doi tineri s-au aruncat în Gilort, dar, la fel ca în ultimii şapte ani, Marian Ciungu a fost cel care a reuşit şi de această dată să prindă crucea.

Tânărul mărturiseşte că nu s-a îmbolnăvit niciodată şi a avut noroc, iar acest lucru se datorează faptului că prinde crucea în fiecare an:

„Este al zecelea an în care particip şi de opt ori am prins crucea. Nu păţesc nimic după ce intru în apă. Mă duc acasă şi fac un duş fierbinte, după care sunt ca nou. Mă simt foarte bine, apa e un pic rece, dar nu e o problemă pentru că nu m-am îmbolnăvit niciodată de când prind crucea. Cred că mi-a adus şi noroc, căci mă înţeleg bine cu toată lumea şi am tot ce îmi trebuie. Dumnezeu mă ajută mereu, iar faptul că prind crucea în fiecare an mă ajută. Nu mă îmbolnăvesc, sunt sănătos şi am noroc. Nu am o tehnică anume, doar că mă ajută Dumnezeu”,