VIDEO Aventură pe placa de snowboard pe străzile din Bucureşti. Imaginile sunt senzaţionale

Foarte iscusit, tânărul din judeţul Gorj, care trăieşte în Bucureşti, a reuşit să se strecoare pe străzi înguste, printre maşinile parcate,şi chiar să facă anumite viraje, aşa cum se procedează pe pârtiile din staţiunile montane. Mai mult decât atât, în timp ce se deplasa pe placa de snowboard, tânărul discuta cu ceilalţi şoferi care se aflau la volanul maşinilor ce se aflau în trafic.

Sorin a fost salvamontist voluntar. El a reuşit să supravieţuiască unei avalanşe, plutind cu placa de snowboard pe aceasta.

Tânărul este conştient de riscurile la care s-a expus şi recomandă ca nimeni să nu încerce să repete aventura pe placa de snowboard din Bucureşti:

„Vrem sa transmitem un singur mesaj: snowboard-ul este un sport frumos şi vă recomandăm să îl încercaţi, pe pârtie, într-un mediu sigur şi controlat, alaturi de un instructor de snowboard. Nu recomandăm nimănui să repete ce am facut noi. Consideram că nu este sigur. Aceasta idee o aveam de ceva timp, dar acum a fost momentul oportun când am putut sa o punem in practică. Şoferii şi pietonii ne-au salutat şi au privit cu amuzament acţiunea noastră. Ne cerem scuze, daca am deranjat prin acţiunile noastre! Snowboard-ul este un sport frumos şi vă recomandăm să îl încercaţi pe partie, într-un mediu sigur şi controlat“.