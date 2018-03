Tânărul şocat şi revoltat după ce mama lui a murit în ambulanţă după o operaţie banală de amigdalită: „A început să-i curgă puroi, pe nas, gură şi pe urechi“

Fiul femeii a depus ieri o plângere la Colegiul Medicilor Gorj pentru malpraxis şi urmează să înregistreze şi o plângere penală. Constantin Dobromir spune că mama sa a murit pentru că a contactat în spital o bacterie: „Am înţeles că nu este singurul caz de acest fel, dar rudele nu au mers mai departe pentru că nu au resurse financiare. Îi rog să mă contacteze să facem ceva ca să schimbăm ceva în spital“.





Mioara Dobromir s-a stins din viaţă pe data de 13 martie.

„A fost incizată în patru zile de patru ori“

Constantin Dobromir povesteşte etapele prin care a trecut mama sa. Tânărul povesteşte că a fost incizată de mai multe ori şi că i s-a schimbat tratamentul de trei ori: „A mers la Secţia ORL, iar eu când am ajuns la spital, la două ore după internare deja fusese incizată. A fost incizată în patru zile de patru ori. În trei zile i s-a schimbat tratamentul de trei ori. Nu ştiu dacă s-au făcut analizele, dar dacă se făceau nu schimbau tratamentul de trei ori în trei zile. În oprima zi când a ajuns la spital, i s-a făcut incizie şi a fost băgată în salon, după care i s-a administrat un tratament. A doua zi s-a schimbat medicul de gardă şi iar i s-a făcut o incizie şi i s-a schimbat tratamentul, iar a treia zi a venit domnişoara doctor Davidescu, care iar i-a făcut incizie şi i-a schimbat tratamentul. Am insistat să i se facă un RMN, pentru că îmi spuneau colegele de salon că se simte rău noaptea. Am insistat să fie transferată la Institutul „Marius Nasta“ de la Bucureşti sau la spitalul Floreasca.



A patra zi când am ajuns la spital, maică-mea nu mai era la salon, ci era la Spitalul 700, pentru a i se face un RMN. În prima zi când a ajuns a avut un număr de leucocite, iar în a treia zi, după trei zile de tratament şi spitalizare, numărul de leucocite ajunsese la 30.000. Asta mi s-a spus. Au venit rezultatele de la RMN şi mi-a s-a spus că are o pungă de apă şi aer în mediastin şi că nu rezistă până la Bucureşti şi că trebuie s-o ducem, la Craiova. M-am speriat şi am fost de acord să merg pe mâna medicilor. Am înţeles la Târgu Jiu că are Klebsiella. M-am interesat ce este şi am aflat de la mai multe cadre medicale este o bacterie spitalicească care este imună la antibiotice“.

„Se scursese un litru de puroi în 15 minute“

Calvarul a continuat la Craiova. Când a ajuns la spital nu se afla niciun medic. Noaptea a venit un medic care a operat-o de urgenţă şi a constatat că starea ei este foarte gravă: „Mama mea a ajuns la Craiova la ora 17,30, iar eu am ajuns la 18,30. Nu era nici un medic acolo, ci doar o asistentă. M-am enervat. Am început să dau telefoane. La ora 12 a ajuns un medic chirurg şi a băgat-o în sala de operaţie şi un furtun de dren. După 15 minute a ieşit domnul doctor să ne arate că se scursese un litru de puroi în 15 minute. Dimineaţa ne-a pus să semnăm pe propria răspundere, pentru că erau şanse mici să rezite la operaţie. Am semnat, pentru că era ultima şansă. După trei zile de terapie intensivă a fost trimisă pe salon, dar nu mânca, analizele ieşeau prost, nu putea bea apă, nu putea să vorbească“.

A fost împărtăşită de un preot în ambulanţă

Femeia a făcut un stop cardio-respirator. A fost resuscitată şi a fost readusă la viaţă. dar au survenit episoade asemănătoare, iar, până la urmă, a murit în ambulanţă.

„După cinci zile pe salon a fost să i se facă o investigaţie la inimă şi a făcut un stop cardiac pe masa medicului. A fost resuscitată 30 de minute. Cei de la Terapie intensivă mi-au spus că şi facă se întâmplă o minute o să fie legume. A rămas la terapie intensivă, iar dimineaţa când am fost acolo mi s-a spus că a mai făcut un stop cardiac şi că a intrat în comă. Am tot sperat patru zile, dar a început să tot facă stopuri cardiace. Mi s-a spus că nu mai are nicio şansă. Am vrut s-o iau acasă, pentru că mi-a spus că dorinţa ei, dacă ar fi să moară, este să fie acasă. În salvare a venit un preot în salvare şi a îngrijit-o, iar când au deconectat-o de la aparate a început să-i curgă puroi, pe nas, gură şi pe urechi“,

a mai precizat Constantin.

Acesta spune că mama sa nu mai fusese internată în spital de la naşterea lui şi că protocolul nu s-a aplicat corect: „A fost prima ei internare de la naşterea mea. Nu avea de unde să ia bacteria asta. Dacă avea acest microb, protocolul care s-a aplicat a fost corect? Să se efectueze incizie ca să elibereze această bacterie în sânge şi în mediastin, pentru că din câte m-am informat de le alte cadre medicale, doar în acest caz situaţia se poate agrava“.

„Pacienta avea acel microb din colecţia din gât“

Ramona Oprea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean, a declarat că femeia avea bacteria când a ajuns la spital: „În urma analizelor, rezultatul pentru acel microb a fost pozitiv. Pacienta avea acel microb din colecţia din gât. Ulterior, lucrările s-au complicat în sensul că la examenul tomografic a apărut şi o colecţie la nivelul plămânului şi a fost trimisă la Craiova. Dacă citiţi în tratatele de specialitate, acel microb există oriunde şi organismul sănătos este purtător al acelui microb în tractul digestiv“.

Mai mulşţi pacienţi au murit în ţară ca urmare a bacteriei Klebsiella, care este unul dintre cei mai cunoscuţi agenţi patogeni care produce infecţii nosocomiale, intraspitaliceşti. În urmă cu câteva luni, patru bebeluşi internaţi pe o secţie a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Cuza Vodă” din Iaşi au fost identificaţi cu infecţie cu Klebsiella Pneumoniae, iar doi dintre ei şi-au pierdut viaţa. De asemenea, la Spitalul Bagdasar Arseni, un pilot care s-a prăbuşit la Comana în urmă cu un an şi jumătate nu a supravieţuit. El era contaminat cu Klebsiella.