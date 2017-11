Stocul de cărbune pentru iarnă la Complexul Energetic Oltenia este de peste 1,4 milioane tone

Managerul companiei, Sorin Boza, spune că stocurile se apropie de 1,5 milioane de tone de cărbune, fiind mai mari faţă de anul trecut:

„Stocurile de cărbune sunt de peste 1,4 milioane de lei şio ne apropiem de 1,5 milioane de tone, care este targetul. Eu sper că va fi o iarnă mai uşoară în privinţa asigurării stocurilor. Funcţionăm cu şapte grupuri energetice“.

Boza a anunţat că va fi un profit semnificativ în acest an: „Va fi un an pozitiv şi sper că se va ajunge la un profit de 200-300 milioane de lei. Sper că va fi un an de referinţă pentru Complexul Oltenia“.

Managerul CEO a vorbit şi despre promisiunile făcute sindicaliştilor: „Am promis că o să respectăm ceea ce am promis odată lor şi respectăm prevederile contractului colectiv de muncă“.