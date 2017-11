Povestea micului geniu care a reuşit să se califice la trei etape naţionale ale olimpiadelor.  „Vlad este un copil genial şi sunt mândru că l-am găsit“

Mâna de om, cu părul răvăşit, are capacităţi intelectuale uimitoare. Vlad vorbeşte cu o maturitate surprinzătoare, având în vedere statura şi frăgezimea vârstei sale. „Secretul este munca şi este cunoscut de toată lumea şi mai constă în a face ceea ce îţi place. Contează mai mult calitatea, nu cantitatea. Este foarte important să-ţi optimizezi timpul pentru ca totul să iasă foarte bine“, ne explică Vlad.

Liceanul a început studiul informaticii abia în clasa a IX-a, iar într-un timp scurt a reuşit să atingă o performanţă deosebită: participarea la etapa naţională a olimpiadei de informatică şi obţinerea medaliei de bronz. „Domnul profesor Eugen Nodea m-a chemat în laboratorul de informatică, mi-a arătat anumite lucruri şi am observat că-mi plac şi am continuat pe această direcţie“, ne mai spune olimpicul la trei discipline şcolare.

Eugen Nodea, profesor de informatică şi dirigintele lui Vlad, care pregăteşte, totodată, lotul olimpic al României la informatică mărturiseşte că are de-a face cu un mic geniu:

„Vlad s-a apucat de informatică în luna septembrie a anului trecut şi a ajuns, deja, la o performanţă foarte importantă. El s-a bătut în acest an la olimpiadă cu elevi care fac informatică de la patru-cinci ani. Este un mic geniu, mic datorită vârstei, şi nu a capacităţilor pe care le are. O performanţă este cu atât mai importantă, dacă este obţinută dintr-un judeţ mic“.

Eugen Nodea precizează că Vlad este făcut pentru a face performanţă: „Este un copil extrem de isteţ, prin prisma faptului că este calificat olimpiade pe ştiinţe exacte, şi nu oricare. Probabil că sunt cele mai tari olimpiade de la nivel naţional. Este un copil făcut şi format pentru perfomanţă. Vlad este un copil genial şi sunt mândru că l-am găsit şi că îl pregătesc şi că-i sunt diriginte.

Olimpiada de informatică i-a plăcut cel mai mult

Lui Vlad i-a lăcut cel mai mult olimpiada de informatică, pentru că totul s-a desfăşurat pe computer: „Olimpiada de informatică a fost mai interesantă decât celelalte, pentru că tot concursul s-a desfăşurat pe calculator. Mi-a plăcut mai mult. Mai particip şi la diferite concursuri online de informatică. Subiectele de la olimpiada de fizică au fost de cea mai mare dificultate, dar am reuşit să fac faţă cu brio la toate cerinţele“.

Vlad ne spune că matematica şi fizica îl ajută să înţeleagă mai bine informatica, domeniu către care vrea să se orienteze în viitor: „Informatica este o matematică pe calculator şi am nevoie de foarte multă matematică pentru a o aplica în informatică“.

Pe viitor, Vlad îşi doreşte să se axeze pe fizică şi informatică.

Matematica, prima iubire

Matematica a fost prima disciplină care l-a atras pe Vlad din şcoala generală, după care a urmat fizică, unde a obţinut rezultate foarte bune. „Profesoara mea din clasa a V-a, Cristiana Prunariu, a fost cea care m-a îndrumat şi încurajat. Am participat la concursuri chiar din anul respectiv şi am obţinut locul IV la etapa judeţeană de matematică, iar în clasa a VI-a am ocupat aceeaşi poziţie, dar, în plus, am reuşit să mă calific la faza naţională a olimpiadei de fizică, unde am obţinut medalie de bronz. De atunci, am început să studiez mai serios la fizică, iar în anum următor am obţinut la etapa naţională medalia de aur, iar în clasa a VIII-a a câştigat medalia de argint“, îşi aminteşte Vlad. Profesorul său completează rezultatele de excepţie obţinute în acest an. „A ocupat locul I la olimpiada judeţeană de matematică, locul I la olimpiada judeţeană de fizică şi locul I la olimpiada judeţeană de informatică. A fost, dacă vreţi, aurul absolut, al judeţului Gorj“.

Vlad a mai obţinut şi locul II la concursul naţional de fizică „Evrika“

„A realizat o performanţă rară“

De rezultatele extraordinare obţinute de Vlad vorbeşte cu mândrie şi directorul Colegiului Naţional „Tudor Vladimirescu“. Dorin Taşcău spune că rar i-a fost dat să întâlnescă un astfel de elev: „Vlad a realizat o performanţă rară: matematică, fizică şi informatică la faza naţională, plecând de pe locul I pe judeţ, şi a obţinut distincţii la două dintre aceste olimpiade. Vlad este unul dintre cei 60 de elevi care s-au calificat la fazele naţionale şi unuil dintre cei 15 premianţi pe care i-am avut în acest an“.

Dorin Taşcău are şi un sfat pentru Vlad: „Poate că este prea mult să meargă cu trei olimpiade odată, dar el ştie cât poate să ducă“.

Vrea să susţină învăţământul românesc

Vlad uimeşte din nou şi ne spune că îşi doreşte să susţină învăţământul din România din postura de cadru universitar: „Nu ştiu exact ce voi face după terminarea liceului. În orice caz, o să studiez la o facultate în străinătate, pentru că există condiţii mai bune, ori voi merge la o facultate din România pentru că îmi doresc să susţin învăţământul românesc. Mi-aş dori să devin profesor universitar“.

Profesorul de informatică ne dezvăluie o altă însuşire a lui elevului său: „Vlad mai are o caracteristică. Este un om îndreptat către cercetare, pentru că-i place să caute, să descopere. Are extrem de mult potenţial şi este genul de persoană care de ceea ce se apucă face bine“.

Micul geniu are pasiuni obişnuite: „Îmi place să vizionez un film, să călătoresc şi să mă întâlnesc cu prietenii pe care mi i-am făcut tot la olimpiade“.

Eugen Nodea se bucură că în fiecare an descoperă noi talente: „Avem copii cu mari disponibilităţi intelectuale în România. Şcoala românească produce valori şi are tradiţie. Mă bucur că descopăr an de an copii polivalenţi, dornici să se afirme şi să reprezinte România“.