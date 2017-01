Oraşul din România cu impozite zero pentru investitori. Ce condiţii trebuie să îndeplinească oamenii de afaceri pentru a beneficia de scutirile fiscale

Oamenii de afaceri care înfiinţează locuri de muncă sau investesc în municipiul Motru pot să beneficieze de o serie de scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, putând ajunge chiar şi la taxe zero.

Proiectul a fost conceput de primarul localităţii, Gigel Jianu, şi a fost deja aprobat de către Consiliul Local al municipiului Motru. Pentru a putea fi aprobat a fost nevoie, mai întâi, de obţinerea unui aviz favorabil de la Consiliul Concurenţei. Ajutorul se acordă atât celor care înfiinţează locuri muncă, precum şi oamenilor de afaceri care investesc, în funcţie de valoarea sumei.





„Este vorba de două scheme de ajutor de minimis. Prima se referă la o reducere de taxe şi impozite pentru terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea noii angajaţi şi ne dorim stimularea creării de locuri de muncă. Schema este complexă, are un regulament şi pentru a o putea aproba în Consiliul Local am primit avizul de Consiliul Concurenţei, pentru că nu se pot acorda oricum aceste forme de ajutor. Am iniţiat acest proiect pentru că mă interesează dezvoltarea oraşului“, a spus primarul oraşului Motru, Gigel Jianu.