Micul matematician genial de la sat are doar 13 ani şi e deja autorul unei culegeri de probleme: „Vreau să plec. Valorile nu sunt apreciate în România“

Atracţia lui Tudor pentru matematică s-a manifestat chiar din clasele primare, atunci când învăţătoarea le-a transmis părinţilor că băiatul are un comportament mai ciudat. „Doamna învăţătoare ne-a oprit după terminarea cursurilor, pentru a ne transmite ceva cu privire la Tudor. Ne-am speriat puţin, pentru că noi îl ştiam foarte cuminte şi timid. Doamna ne-a atenţionat, şi reţin şi acum cuvintele pe care ni le-a spus atunci: «Nu ştiu ce se întâmplă cu Tudor, dar îmi pare foarte rău de el. Nu vrea să se joace. Nu iese cu ceilalţi copii în pauză, dar îmi mai cere o problemă la matematic㻓, şi-a amintit, cu zâmbetul pe buze, Ramona Păişanu, mama lui Tudor.

Băiatul a urmat, apoi, şcoala gimnazială în oraşul Filiaşi, din judeţul Dolj. Studia matematica în avans cu un an faţă de clasa în care se afla. „La sfârşitul claselor primare, am decis să plec la Filiaşi. Părinţii nu au avut bani pentru a închiria un apartament, aşa că am făcut naveta o perioadă, iar, apoi, am stat la o mătuşă de-a mea. La şcoală, eu eram cu un an în avans faţă de anul de studiu. În vara trecută, am terminat de studiat toată materia de clasa a VII-a la matematică, dar şi de la olimpiadă. Mă pregăteam singur. De mic mi-a plăcut să învăţ în avans, nu doar la matematică, ci şi biologia, chimia fizica. Mi-au plăcut ştiinţele exacte, pentru că mă ajută să înţeleg tot cea ce se întâmplă în jurul tău, iar matematica este ca un instrument pentru aceste ştiinţe şi te ajută să gândeşti logic“, a relatat Tudor. În clasa a VI-a, elevul din comuna Bărneşti a participat la 15 concursuri interjudeţene de matematică, iar la majoritatea a reuşit să câştige locul I.

O ştire care i-a schimbat viaţa La sfârşitul clasei a VI-a, Tudor a auzit, din întâmplare o ştire la radio, cu privire la acordarea a două burse la nivelul întregii ţării pentru elevii din mediul rural. 180 de candidaţi s-au înscris în cursa pentru obţinerea celor două burse. „,M-am gândit că asta este şansa mea pentru un viitor mai bun. Era pe la sfârşitul anului şcolar trecut. Am vorbit cu părinţii şi am decis împreună că e mai bine să plec. Am trimis CV-ul meu cu toate rezultatele şi am fost selectat pentru a susţine interviul. Au fost şase candidaţi declaraţi eligibili. Mi-au pus întrebări despre mine, despre cum am descoperit matematica. Am susţinut şi un test. Am fost ales, alături de o colegă din Tulcea, care studiază chimia. Ne înţelegem bine, mai ales că la cămin stăm în camere alăturate. La cămin am asigurate toate condiţiile, doar că, uneori, studenţii dau drumul mai tare la muzică şi mă deranjează“, mai spune elevul pasionat de matematică. Bursa îi asigură lui Tudor plata taxelor de studiu, cazare, hrană, transport între şcoală şi internat, precum şi bani de buzunar. „Mai sunt unii colegi care sunt invidioşi şi râd de mine, pentru că eu sunt de la ţară, iar ei sunt bogaţi, dar adevărata bogăţie este în minte“, mărturiseşte Tudor

Programul matematicianului

„Când am ajuns la Bucureşti, am simţit bucurie în suflet că pot să mă pregătesc mai intens. Liceul la care studiez acum are toate dotările necesare şi pot să mă dedic mai mult studierii matematicii, având posibilitatea să optez pentru cursurile pe care vreau să le urmez. Am un program mai special faţă de ceilalţi elevi. Pot să renunţ la alte ore pentru a studia la matematică. Cam trei-patru ore pe zi studiez matematica la şcoală. Cursurile durează zilnic cinci ore, după care urmează masa şi programul after-school, unde eu mă pregătesc la matematică. Sunt profesori care mă învaţă noţiuni din clase superioare“, povesteşte Tudor.

Elevul a reuşit să obţină rezultate foarte bune în primul semestru. Doar la engleză are anumite probleme, pentru că a început studiul acestei limbi străine cu doar doi ani în urmă. „Mă pregătesc suplimentar cu profesorii de la şcoală pentru a fi la acelaşi nivel cu ei. Trebuie să recuperez, pentru că engleza este a doua materie după matematică de care o să am nevoie, mai ales la concursurile internaţionale“, precizează Tudor.

Vrea să plece din ţară

Tudor se gândeşte, deja, la viitor. Vrea să meargă la liceu la specializarea de matematică-informatică sau matematică aplicată, după care îşi doreşte să studieze la Universitatea Cambridge din Anglia, acolo unde a luat naştere şi formaţia sa preferată, Pink Floyd. Matematicianul de geniu îşi doreşte să plece din România şi să devină profesor universitar la o universitate din Anglia: „Vreau să plec din ţară, pentru că acolo este o lume mai bună. În România nu prea sunt apreciate valorile. Sunt elevi care au ajuns la performanţe mari la concursuri internaţionale, dar la televizor se promovează şi se vorbeşte mai mult de fotbal şi politică, iar de aceste valori nu se interesează nimeni. În plus, acolo este un alt sistem de învăţământ. Vreau să ajung profesor universitar de matematică sau să lucrez în domeniul cercetării în Marea Britanie“. Şi fratele său, elev în clasa a III-a, este pasionat de matematică. La un concurs de matematică interjudeţean, Tudor a câştigat marele premiu, iar fratele său locul I.

Coautor al unei culegeri



Când era în clasa a VI-a, Tudor l-a contactat pe Facebook pe Nicolae Ivăşchescu, un profesor de matematică român care trăieşte în Canada, iar împreună cu acesta a reuşit să scoată o culegere de probleme de olimpiadă. Surpriza a fost mare când a constatat că pe copertă i s-a trecut din greşeală în dreptul numelui său titulatura de profesor.



„Eu mai lucrasem probleme din culegerile lui Nicolae Ivăşchescu. A fost profesor la Colegiul «Fraţii Buzeşti» din Craiova, după care a plecat în Canada. L-am contactat pe Facebook şi mi-a răspuns. I-am arătat o problemă compusă de mine. I-am povestit despre mine, după care m-a întrebat dacă vreau să colaborez cu el pentru o culegere de rezolvări ale problemelor de la olimpiadă. Am început să rezolv problemele de la toate olimpiadele din ţară de clasa a VII-a. I-am trimis rezolvările şi, apoi, a apărut culegerea. A fost o bucurie extraordinară“, încheie Tudor.