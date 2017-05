Fostul şef al Poliţiei Gorj a anunţat oficial că va candida la Primăria Târgu-Jiu. „Eu sunt un gorjean adevărat şi un român adevărat“

Fostul şef al Poliţiei Gorj a spus ce l-a determinat să candideze: „

„Eu sunt un gorjean adevărat şi un român adevărat, căruia îi pasă de urbea lui. Nu îmi caut nici fericirea, nici să-mi fac case, nici să fac vilă la copii prin Timişoara sau Bucureşti. Doresc să particip activ la bunul mers al judeţului şi al urbei şi, mai ales, să promovez câteva idei pe care le-am învăţat, le-am văzut la alţii sau pe care le-am învăţat de la alţii“.

Strânge singur semnăturile necesare depunerii candidaturii

Caragea spune că a început să strângă semnături pentru a candida ca independent, deşi primise oferte din partea unor partide, care s-au arătat dispuse să-l susţină: „De aseară am început să adun semnături să candidez ca independent şi încerc pe cât posibil acest lucru. Ce am de spus o să declar în mass-media sau îm mediul online. Mă ocup personal să strâng semnături, pentru că nu pun pe alţii să mi le adune din instituţii publice. Până acum am câteva sute şi nu m-a refuzat nimeni. Nu sunt uşor de adunat, pentru că le adun eu pe stradă, nu de prin instituţii publice. Sunt mulţumit şi încântat de modul în care am fosrt întâmpinat de oameni“.

Viorel Salvador Caragea este un poliţist controversat. El a intrat de multe ori în conflict cu subalternii, care l-au acuzat de comportament abuziv.