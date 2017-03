Fostul ministru al Sănătăţii a fost audiat în calitate de martor la Tribunalul Gorj într-un dosar de mărturie mincinoasă

Dănuţ Filipescu era administratorul firmei Tutto Mobili SRL. Mărturia lui Filipescu, care a declarat într-un proces în care era judecat Surupăceanu că telefonul mobil interceptat de DNA era folosit, de fapt, de el, a contribuit la achitarea fostului deputat de Gorj. Însă, oamenii legii au considerat că Filipescu minte şi l-au trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă.

Nicolae Bănicioiu a spus în faţa instanţei că nu îşi mai aduce aminte cine l-a sunat şi nici dacă numărul de telefon este sau nu al lui Mugurel Surupăceanu. Fostul Ministru al Sănătăţii a precizat, apoi, în faţa jurnaliştilor că a avut o relaţie bună cu Surupăceanu şi că se prezintă în faţa instanţei ori de câte ori este chemat: „E vorba de un telefon pe care l-aş fi primit în anul 2007 şi dacă îmi amintesc cine era apelantul. E normal să vin, dacă sunt chemat. E normal să nu ţin minte din anul 2007 şi până astăzi toate apelurile pe care le primesc. Nu e o chestiune care să mă privească sau să fiu implicat în vreun fel şi, dacă aş putea să ajut instanţa, şi pe cea din Târgu Jiu, vin cu mare plăcere. Din diverse poziţii oficiale, am intrat în contact cu foarte multe persoane. Nu e o chestiune ciudată că s-a apelat şi la mine în calitate de martor. Nu am avut o relaţie rea cu domnul Surupăceanu, mai ales că el a fost parlamentar până în anul 2012. În ultima perioada, de când dânsul s-a reîntors aici, nu am mai avut acţiuni comune“.

În acest dosar a fost audiat ca martor şi Victor Ponta, pentru că şi el a purtat mai multe convorbiri telefonice la numărul despre care procurorii DNA susţin că a fost folosit de către Mugurel Surupăceanu.

Achitat, după ce a fost condamnat la şapte ani de închisoare

Declaraţia dată de Dănuţ Filipescu a stat la baza achitării lui Surupăceanu în dosarul privind vânzarea unui buldotanc către Complexul Energetic Turceni. În primă fază, la Tribunalul Gorj, Surupăceanu a primit o condamnare la şapte ani de închisoare, iar Curtea de Apel Craiova l-a achitat.